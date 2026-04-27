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चाट में डाला गया रंग सेहत के लिए नहीं था सही! गोलगप्पे के पानी में क्या पड़ा था जिससे बिगड़ी तबियत

गिरिडीहः गोलगप्पा खाने से बीमार हुए लोगों की संख्या 49 हो चुकी है. इनमें एक की मौत भी हो गई है. इस मामले को लेकर गोलगप्पा बेचने वाले मुफस्सिल थाना इलाके के पालमो के बाराटांड निवासी ओभीलाल यादव को पुलिस ने हिरासत में ले रखा है.

ओभीलाल के घर में मिले चाट को भी जब्त किया गया है. इसके अलावा रंग की पुड़िया जब्त की गई है, जिसका उपयोग कपड़ रंगने के लिए किया जाता है. जब्त चाट एवं रंग के सैंपल को सीलबंद डिब्बे में पैक करते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजा कुमार द्वारा उसे जांच के लिए कोलकाता भेजा जा रहा है. गोलगप्पा बेचने वाले ओभी से मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो के अलावा खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजा कुमार ने पूछताछ की है.

ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्टः खाद्य पदार्थ में कपड़ा में डालने वाले रंगों की मिलावट! (ETV Bharat)

ओभीलाल पुलिस हिरासत में है. उसके घर से रंग वाली पुड़िया के साथ साथ चाट बरामद किया गया है. चूंकि गोलगप्पे का पानी उसके घर में नहीं था ऐसे में पानी को जब्त नहीं किया जा सका है. वैसे ओभी के घर के चापाकल का पानी बतौर सैंपल लिया गया है. जिस रंग को बरामद किया गया है अमूमन उसका उपयोग कपड़ा रंगने में करते हैं. वैसे बाकी जानकारी लैब से रिपोर्ट आने के बाद ही मिल सकेगी. -राजा कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी.

जनवरी से चाट-गोलगप्पा बेचता है ओभीलाल

प्रारंभिक पूछताछ में ओभी ने बताया कि वह 2016 से छतीसगढ़ के अंबिकापुर के रहकर गोलगप्पा बेचता था. तबीयत बिगड़ने के बाद वह वापस गांव आ गया. यहां 15 जनवरी 2026 से गोलगप्पा बेचने का काम शुरू किया. सप्ताह में दो दिन वह गोलगप्पा बेचने सलैयापहरी, बेरदोंगा, ललकीटांड, कुम्हरगढ़िया, बजटो जैसे गांव में जाता है.

शनिवार को भी वह चाट-गोलगप्पा लेकर इसी क्षेत्र में गया था. दोपहर में वह कुम्हरगढ़िया के बाद बजटो पहुंचा था. ओभी के मुताबिक उसने 500 से अधिक गोलगप्पा उस दिन बेचा था. कुछ लोगों ने चाट भी खाया था. इसका दावा है कि उसने इमली के साथ परंपरागत मसाला से बना पानी के साथ गोलगप्पा बेचा था. हालांकि इसने बताया कि मटर और आलू के छोले में उसने पुड़िया वाला रंग डाला था जिसका रंग केसरिया एवं लाल था. रंग भी उसने बाजार की दुकान से खरीदा था.

टार्टरिक एसिड की चर्चा जोरों पर

इस घटना के बाद क्षेत्र में टार्टरिक एसिड की चर्चा जोरों पर है. चूंकि टार्टरिक एसिड प्राकृतिक रूप से इमली, अंगूर, केला, आम जैसे खट्टे फल में पाया जाता है. वहीं बाजार में भी यह अम्ल मिलता है. जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ में खट्टा स्वाद देने के अलावा धातु की सफाई, सौन्दर्य प्रसाधन, औद्योगिक कार्यों के अलावा दवा में किया जाता है.

लोग कहते हैं कई ऐसे गोलगप्पा बेचनेवाले लोग भी इसका उपयोग उस वक्त करते हैं. जब गोलगप्पा का पानी तुरंत ही तैयार किया जाता है. अब लोगों का कहना है कि क्या ओभी ने इस अम्ल का उपयोग किया था. हालांकि ओभी इससे इनकार करता है. इसका कहना है कि उसने कभी भी ऐसे अम्ल का उपयोग नहीं किया.