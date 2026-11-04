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बिहार-यूपी से झारखंड पहुंच रहा है मीठा जहर! बस स्टैंड-रेलवे स्टेशन सॉफ्ट टारगेट

ग्राफिक्स इमेज ( ETV BHARAT )

पलामू: बिहार और उत्तर प्रदेश से झारखंड के इलाके में खतरनाक मिठाई पहुंच रही है. दीपावली के दौरान बड़े पैमाने पर मिठाई की खपत होती है. मिठाई कारोबारी यूपी और बिहार से रेडीमेड मिठाई मंगवा रहे हैं, जिसमें वैसे रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो खाद्य सामग्री नहीं है. इन मिठाइयों को खाने से गंभीर बीमारी हो सकती है. बिहार और उत्तर प्रदेश से पहुंचने वाली मिठाई को रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और ग्रामीण इलाके के बाजारों में खफाया जा रहा है.

50 से अधिक कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई