बिहार-यूपी से झारखंड पहुंच रहा है मीठा जहर! बस स्टैंड-रेलवे स्टेशन सॉफ्ट टारगेट
फूड सेफ्टी टीम ने मिलावटी मिठाई को लेकर खुलासा किया है. ऐसी मिठाईयों में खतरनाक रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा है. रिपोर्ट- नीरज कुमार.
Published : November 4, 2026 at 2:21 PM IST
पलामू: बिहार और उत्तर प्रदेश से झारखंड के इलाके में खतरनाक मिठाई पहुंच रही है. दीपावली के दौरान बड़े पैमाने पर मिठाई की खपत होती है. मिठाई कारोबारी यूपी और बिहार से रेडीमेड मिठाई मंगवा रहे हैं, जिसमें वैसे रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो खाद्य सामग्री नहीं है. इन मिठाइयों को खाने से गंभीर बीमारी हो सकती है. बिहार और उत्तर प्रदेश से पहुंचने वाली मिठाई को रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और ग्रामीण इलाके के बाजारों में खफाया जा रहा है.
50 से अधिक कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई
दरअसल, हाल के दिनों में पलामू में फूड सेफ्टी की टीम ने कार्रवाई की है. पलामू का इलाका बिहार और उत्तरप्रदेश से सटा हुआ है. दुर्गा पूजा के दौरान फूड सेफ्टी की टीम ने कार्रवाई शुरू की थी, जिसमें अब तक ढाई क्विंटल से भी अधिक मिठाई को नष्ट किया गया है. जबकि 50 से अधिक कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है.
दिवाली को लेकर हो रहे कार्रवाई के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. इस संबंध में ईटीवी भारत ने पलामू के फूड सेफ्टी ऑफिसर लव कुमार गुप्ता से खास बातचीत की है. इस बातचीत के दौरान फूड सेफ्टी ऑफिसर ने मिठाई एवं खाद्य पदार्थों को लेकर कई बड़ी जानकारी दी है.
खतरनाक रंगों का हो रहा मिलावट
बिहार और बाहर से पहुंचने वाले मिठाई में खतरनाक रंगों का मिलावट किया जा रहा है. यह रंग खाने के सामग्री में इस्तेमाल नहीं होते हैं. फूड सेफ्टी ऑफिसर लव कुमार गुप्ता ने ईटीवी भारत को बताया कि कार्रवाई के दौरान हाइजीन और फूड क्वालिटी को देखा जा रहा है. साथ ही मिठाई में बड़े पैमाने तक मैटेलिक येलो रंग का इस्तेमाल का इस्तेमाल हो रहा है, जिसे स्थानीय स्तर पर तैयार नहीं किया जा रहा है बल्कि इसे बाहर से मंगाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि ऐसी मिठाई बिहार और अन्य इलाके से पलामू में पहुंच रही है. इस तरह की मिठाई को बेचने की अनुमति नहीं है, क्योंकि बाहर से मंगाई गई मिठाई के लिए पैकेजिंग की जरूरत होती है और पैकेजिंग के लिए एफएसएसआई के लाइसेंस की जरूरत होती है.
बस स्टैंड-रेलवे स्टेशन का इलाका है सॉफ्ट टारगेट
फूड सेफ्टी ऑफिसर लव कुमार गुप्ता बताते हैं कि इस तरह की मिठाई को बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के इलाके में खफाया जा रहा है. ग्रामीण इलाकों में भी इस मिठाई को खपाने की कोशिश की जा रही है. जांच के दौरान इस बात की जानकारी मिल रही है कि वैसे इलाके जहां लोग यात्रा करते हैं, उस इलाके में इस तरह की मिठाई का कारोबार किया जा रहा है. इसे देखते हुए फूड सेफ्टी की टीम ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और ग्रामीण इलाके के बाजार पर निगरानी बढ़ा दी है और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. अब तक की कार्रवाई में सबसे अधिक बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के इलाके से ही मिलावटी मिठाई या खतरनाक मिठाई मिले हैं.
रंगों की पहचान करना मुश्किल
फूड सेफ्टी ऑफिसर लव कुमार गुप्ता ने बताया कि रंगों से मिठाई की क्वालिटी का पहचान करना बेहद मुश्किल है. मावा, लड्डू एवं मिठाई को हाथ से छूकर उसकी क्वालिटी का अनुभव हो जाता है. लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की मिठाई बाजार के रेट से कम कीमत पर मिलती है तो लोगों को इस बात से भी समझने की जरूरत है कि आखिर इतनी कम कीमत पर मिठाई क्यों मिल रही है. फूड सेफ्टी ऑफिसर लव कुमार गुप्ता ने बताया कि दिवाली को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है. दुकानदारों को चेतावनी भी जारी किया जा रहा है. साथ ही असुरक्षित खतरनाक मिठाई बेचने वाले दुकानदारों पर नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी.
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