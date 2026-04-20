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मरीज बनकर पहुंचीं एसडीएम, छापे में 'डॉक्टर' से मिलावटी दवाएं, तमंचा और बारसिंघा के सींग बरामद

एसडीएम ऋचा सिंह का छापा ( फोटो सोर्स- Administration )