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महामाया मंदिर के सामने बिका मिलावटी लड्डू, कैंसर जैसी बीमारी होने का खतरा, खाद्य विभाग ने की पुष्टि

सरगुजा महामाया मंदिर के सामने बने मिष्ठान भंडार के लड्डू में हानिकारक केमिकल मिले हैं. खाद्य विभाग के सैंपल टेस्ट में इसकी पुष्टि हुई है.

Poisonous laddus sold to devotees
महामाया मंदिर के सामने बिका मिलावटी लड्डू (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 10, 2026 at 7:30 PM IST

3 Min Read
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सरगुजा : यदि आप भगवान में आस्था रखते हैं और उन्हे भोग लगाकर प्रसन्न करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए हैं.क्योंकि अब मिलावटखोरों ने आम आदमी के साथ भगवान के साथ भी छल करना शुरु किया है. मामला सरगुजा के महामाया मंदिर से जुड़ा हुआ है. जहां पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने नवरात्रि के दौरान मिठाईयों के सैंपल लिए थे. इन सैंपलों की लैब टेस्टिंग चल रही थी. टेस्ट के बाद जो सच सामने आया उसे देखने के बाद विभाग के कान खड़े हो गए.महामाया मंदिर में जो मिठाई देवी को चढ़ाई जा रहा थी और उसके बाद भक्तों में प्रसाद स्वरुप बांटा जाता था वो जहरीला निकला.

कैंसर जैसे रोग की खतरा

लैब टेस्टिंग में महामाया मंदिर के सामने स्थित आनंद श्रीफल भंडार के लड्डू में हानिकारक केमिकल मिले हैं. खाद एवं औषधीय प्रशासन विभाग ने लड्डू में मिलावट की पुष्टि की है. नवरात्रि के समय विभाग ने मंदिर के सामने संचालित सभी दुकानों से खाद सामग्री के सैंपल लिए थे. सैम्पल को जांच के लिए रायपुर की लैब में भेजा गया था. लेकिन जब रिपोर्ट आई तो उनमें से एक दुकान के सैंपल में कैंसर कारक हानिकारक तत्व मिले.यानी इस दुकान से जिस जिस ने मिठाईयां ली वो सारी की सारी मिलावटी थी.फूड सेफ्टी ऑफिसर नितेश मिश्रा के मुताबिक सैंपल में तय मानक से ज्यादा तत्व पाए गए हैं.

Poisonous laddus sold to devotees
भक्तों को बेचा जहरीला लड्डू (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रामनवमी के समय मिष्ठान भंडारों से सैंपल लिए गए थे.इन सैंपल में बूंदी लड्डू अमानक निकला. बूंदी लड्डू में एस्पार्टेम और सनसेट यलो कलर की मात्रा अधिक पाई गई है.इस कलर को एक निर्धारित मात्रा में डाला जाता है.लेकिन जो लड्डू सैंपल के लिए गया था उसमें तय सीमा से कहीं अधिक मिला. इसे कंज्यूम करने पर कैंसर और माइग्रेन जैसी बीमारियां होती है. वर्तमान में फिर से इनके दुकान से सैंपल लिए गए हैं और नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है- नितेश मिश्रा, फूड सेफ्टी ऑफिसर

महामाया मंदिर के सामने बिका मिलावटी लड्डू (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

राजपरिवार की संपत्ति है महामाया मंदिर

आपको बता दें कि अंबिकापुर की महामाया मंदिर राजपरिवार की संपत्ति है. इसके सामने बनी किराये की दुकानें भी राजपरिवार ने ही किराए पर दी है. इसलिए गंभीर विषय पर राजपरिवार के प्रमुख सदस्य टीएस सिंहदेव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है.

संबंधित विभाग के अधिकारियों से मै्ंने बात की.उन्होंने रूटीन में त्यौहार के समय सैंपल लेकर उसकी जांच की थी. अधिकारियों ने बताया कि एक दुकान के सामान में मिलावट मिली है.बाकी दुकानों में नही पाई गई है. मिलावट का मिलना गंभीर बात है. वहां जिन दुकानों में किराएदार हैं, उनसे चर्चा करके मुझे लगता है कि उस दुकान को बंद कर देना चाहिए- टीएस सिंहदेव, प्रमुख सदस्य राजपरिवार

आपको बता दें कि भक्त आस्था और विश्वास के साथ मंदिर में प्रसाद अर्पण करते हैं.लेकिन यही प्रसाद लोगों के शरीर में जाकर भयंकर जानलेवा बीमारियां पैदा कर सकता है. सरगुजा के महामाया मंदिर के सामने मिष्ठान भंडार से जुड़ा ये मामला इकलौता नहीं होगा. पूरे प्रदेश में चंद मुनाफे के लिए लोगों की सेहत से खिलवाड़ चल रहा है. ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि सिर्फ त्यौहारी सीजन में नहीं बल्कि नियमित समय पर दुकानों का निरीक्षण करे ताकि मिलावटखोरों को सबक मिल सके.

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