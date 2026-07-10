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महामाया मंदिर के सामने बिका मिलावटी लड्डू, कैंसर जैसी बीमारी होने का खतरा, खाद्य विभाग ने की पुष्टि

सरगुजा : यदि आप भगवान में आस्था रखते हैं और उन्हे भोग लगाकर प्रसन्न करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए हैं.क्योंकि अब मिलावटखोरों ने आम आदमी के साथ भगवान के साथ भी छल करना शुरु किया है. मामला सरगुजा के महामाया मंदिर से जुड़ा हुआ है. जहां पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने नवरात्रि के दौरान मिठाईयों के सैंपल लिए थे. इन सैंपलों की लैब टेस्टिंग चल रही थी. टेस्ट के बाद जो सच सामने आया उसे देखने के बाद विभाग के कान खड़े हो गए.महामाया मंदिर में जो मिठाई देवी को चढ़ाई जा रहा थी और उसके बाद भक्तों में प्रसाद स्वरुप बांटा जाता था वो जहरीला निकला.

कैंसर जैसे रोग की खतरा

लैब टेस्टिंग में महामाया मंदिर के सामने स्थित आनंद श्रीफल भंडार के लड्डू में हानिकारक केमिकल मिले हैं. खाद एवं औषधीय प्रशासन विभाग ने लड्डू में मिलावट की पुष्टि की है. नवरात्रि के समय विभाग ने मंदिर के सामने संचालित सभी दुकानों से खाद सामग्री के सैंपल लिए थे. सैम्पल को जांच के लिए रायपुर की लैब में भेजा गया था. लेकिन जब रिपोर्ट आई तो उनमें से एक दुकान के सैंपल में कैंसर कारक हानिकारक तत्व मिले.यानी इस दुकान से जिस जिस ने मिठाईयां ली वो सारी की सारी मिलावटी थी.फूड सेफ्टी ऑफिसर नितेश मिश्रा के मुताबिक सैंपल में तय मानक से ज्यादा तत्व पाए गए हैं.