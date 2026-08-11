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श्रावणी मेला 2026: खाद्य सुरक्षा विभाग का सघन निरीक्षण अभियान जारी, मिलावटी पेड़ा को किया नष्ट

देवघर में कई स्थानों पर मिलावटी खाद्य-पदार्थ मिला जिसे मौके पर ही नष्ट किया गया.

SHRAVANI MELA 2026
जांच करते अधिकारी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 11, 2026 at 10:06 PM IST

3 Min Read
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देवघर: जिला के उपायुक्त के निर्देशानुसार श्रावणी मेला–2026 के दौरान श्रद्धालुओं एवं आमजनों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग, देवघर द्वारा लगातार सघन निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है.

इसी क्रम में मंगलवार को लक्ष्मी चौक, शिवगंगा एवं आसपास के क्षेत्रों में पेड़ा भंडार, भोजनालयों एवं स्ट्रीट फूड प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया. निरीक्षण टीम का नेतृत्व जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी राजेश कुमार शर्मा ने किया.

जिला खाद्य जांच पदाधिकारी राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान विभिन्न खाद्य कारोबार प्रतिष्ठानों में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, मिलावट, स्वच्छता एवं FSSAI License की जांच की गई. त्वरित जांच के आधार पर मिलावटी एवं असुरक्षित खाद्य पदार्थों को मौके पर ही नष्ट कराया गया.

निरीक्षण के दौरान निम्न कार्रवाई की गई

रितेश कुमार के प्रतिष्ठान में मेटानिल येलो (Metanil Yellow) रंग की उपस्थिति के कारण लगभग 8 किलोग्राम छोला मौके पर नष्ट कराया गया. इसके अलावा विशाल चाट बर्गर के यहां लगभग 2 लीटर चटनी नष्ट कराई गई.

महावीर पेड़ा भंडार से पेड़ा एवं खोया के दो नमूने जांच के लिए संग्रहित किए गए. प्रतिष्ठान संचालक को खोवा के उचित रख-रखाव एवं भंडारण का निर्देश दिया गया तथा खाद्य सामग्री को दीवार से कम-से-कम 12 इंच की दूरी पर रखने के लिए निर्देशित किया गया.

FSSAI लाइसेंस में बदलाव करने के लिए निर्देश

शिवम पेड़ा भंडार में लगभग 10 किलोग्राम मिलावटी पेड़ा पाया गया, जिसे मौके पर ही नष्ट कराया गया. इसके अलावा करीब 55 से 60 किलो ग्राम पेड़ा विभिन्न दुकानों से नष्ट कराया गया. गणेश मारवाड़ी भोजनालय में उपयोग किए जा रहे तेल एवं मसालों की जांच की गई. वैशाली होटल के FSSAI License में आवश्यक Modification कराने का निर्देश प्रतिष्ठान संचालक को दिया गया.

कुछ प्रतिष्ठानों का संचालन बंद करने का निर्देश

इसके अलावा कई होटल में अशुद्ध और जले हुए तेल के उपयोग को लेकर नियम संगत कार्रवाई की गई. कई दुकानों में खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन में गंभीर कमी पाए जाने के कारण प्रतिष्ठान का तत्काल संचालन बंद करने का निर्देश दिया गया.

साफ-सुथरे तरीके से भंडारण करने का निर्देश

प्रतिष्ठान संचालक को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि जब तक सभी कमियों को नियमानुसार दूर नहीं किया जाता, तब तक प्रतिष्ठान का संचालन नहीं किया जाए. साथ ही होटल परिसर में उचित Exhaust System लगाने, उचित स्वच्छता एवं हाइजीन बनाए रखने, खाद्य सामग्री का व्यवस्थित एवं स्वच्छ तरीके से भंडारण करने तथा आवश्यक FSSAI License प्राप्त कर ही खाद्य पदार्थों का निर्माण एवं संचालन करने का निर्देश दिया गया.

खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा सभी खाद्य कारोबार संचालकों को खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता के निर्धारित मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करने का निर्देश दिया गया है.

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