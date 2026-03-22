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शुद्ध के लिए युद्ध: रंग और चापड़ मिलाकर बना रहे नकली मिर्च पाउडर, 4840 किलो मिर्च पाउडर जब्त

जयपुर: मिलावटी खाद्य पदार्थ के खिलाफ चलाए जा रहे 'शुद्ध के लिए युद्ध' अभियान के तहत मिलावटी खाद्य पदार्थों पर कार्रवाई लगातार जारी है. खाद्य सुरक्षा विभाग ने रविवार को जयपुर में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में नकली मिर्च पाउडर बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया. इस कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में नकली मिर्च पाउडर जब्त किया गया. जिसके नमूने जांच के लिए भिजवाए गए हैं. जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. प्रारंभिक रूप से सामने आया है कि रंग और चापड़ मिलाकर फैक्ट्री में नकली मिर्च पाउडर बनाया जा रहा था.

केंद्रीय जांच दल ने की कार्रवाई: खाद्य सुरक्षा विभाग के कमिश्नर टी शुभमंगला ने बताया कि विभाग के अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह और संयुक्त आयुक्त डॉ विजय प्रकाश शर्मा के सुपरविजन में रविवार को जयपुर के विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल इलाके में स्थित फैक्ट्री पर छापेमारी की. केंद्रीय जांच दल के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की एक टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया. पड़ताल में सामने आया कि फैक्ट्री में कलर (रंग) और चापड़ मिलाकर नकली मिर्च पाउडर तैयार किया जा रहा था.