ETV Bharat / state

शुद्ध के लिए युद्ध: रंग और चापड़ मिलाकर बना रहे नकली मिर्च पाउडर, 4840 किलो मिर्च पाउडर जब्त

खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नकली मिर्च पाउडर के दो नमूने लिए गए हैं.

Adulterated Chili Powder Seized
नकली मिर्च पाउडर किया जब्त (Courtesy - Food Safety Department)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 22, 2026 at 9:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: मिलावटी खाद्य पदार्थ के खिलाफ चलाए जा रहे 'शुद्ध के लिए युद्ध' अभियान के तहत मिलावटी खाद्य पदार्थों पर कार्रवाई लगातार जारी है. खाद्य सुरक्षा विभाग ने रविवार को जयपुर में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में नकली मिर्च पाउडर बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया. इस कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में नकली मिर्च पाउडर जब्त किया गया. जिसके नमूने जांच के लिए भिजवाए गए हैं. जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. प्रारंभिक रूप से सामने आया है कि रंग और चापड़ मिलाकर फैक्ट्री में नकली मिर्च पाउडर बनाया जा रहा था.

केंद्रीय जांच दल ने की कार्रवाई: खाद्य सुरक्षा विभाग के कमिश्नर टी शुभमंगला ने बताया कि विभाग के अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह और संयुक्त आयुक्त डॉ विजय प्रकाश शर्मा के सुपरविजन में रविवार को जयपुर के विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल इलाके में स्थित फैक्ट्री पर छापेमारी की. केंद्रीय जांच दल के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की एक टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया. पड़ताल में सामने आया कि फैक्ट्री में कलर (रंग) और चापड़ मिलाकर नकली मिर्च पाउडर तैयार किया जा रहा था.

पढ़ें: जयपुरः नकली मसाला फैक्ट्री पर तीसरी बार छापा, पुलिस की कार्रवाई में दो गिरफ्तार

रिटेल में बाजार में बेची जा रही मिलावटी मिर्च: उन्होंने बताया, फैक्ट्री में 4840 किलो नकली मिर्च पाउडर जब्त किया गया है. उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दो नमूने लिए गए हैं. केंद्रीय जांच दल की पूछताछ में फर्म मालिक मुजाहिदा बेगम ने बताया कि धीरज नाम के कारोबारी के कहने पर यह मिर्च पाउडर तैयार किया जा रहा था. जिसे रिटेल में बाजार में बेचा जाता है. उन्होंने बताया कि जांच के लिए भेजे गए नमूनों की रिपोर्ट आने पर आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

TAGGED:

FOOD SAFETY DEPARTMENT IN ACTION
RAID ON VKI MASALA FACTORY
4840 किलो नकली मिर्च पाउडर जब्त
SUDH KE LIYE YUDH CAMPAIGN
ADULTERATED CHILI POWDER SEIZED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.