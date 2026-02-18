टेरिटरी की तलाश में नए जंगल की ओर निकल रहे व्यस्क होते शावक, बाघिन एसटी–27 का शावक 20 दिन से लापता
सरिस्का के सीसीएफ का कहना है कि टेरिटरी के लिए बाघों में संघर्ष स्वाभाविक है, इसे टाला नहीं जा सकता, मॉनिटरिंग की जा सकती है.
Published : February 18, 2026 at 6:08 PM IST
अलवर: सरिस्का टाइगर रिजर्व में वयस्क होते बाघों के शावक अब टेरिटरी की तलाश में सरिस्का की सीमा लांघ नए जंगल का रूख करने लगे हैं. यही कारण है कि बाघिन एसटी–27 के एक शावक का पिछले 20 दिनों से कोई पता नहीं चल पा रहा है. वयस्क शावक के टेरिटरी की तलाश में आसपास के वन क्षेत्रों में निकलने की संभावना देख सरिस्का प्रशासन ने समीपवर्ती वन मंडलों के अधिकारियों को अलर्ट कर वन क्षेत्र में सीसीटीवी लगवाए हैं. सरिस्का में करीब एक दर्जन से अधिक शावक इन दिनों वयस्क होने की दहलीज पर हैं. टेरिटरी तैयार होने के बाद ही इन शावकों का नामकरण किया जा सकेगा.
सरिस्का के फील्ड डायरेक्टर एवं सीसीएफ संग्राम सिंह कटियार ने बताया कि शावक जब वयस्क होते हैं, तो वे अपने मां के स्थान को छोड़ दूर वन क्षेत्र में अपने लिए नई टेरिटरी तलाशते हैं. उन्होंने बताया कि नई टेरिटरी की तलाश के लिए दूसरा जंगल तलाशना एक स्वभाविक प्रक्रिया है. बाघिन एसटी–27 का शावक पिछले करीब 20 दिनों से नहीं मिल पा रहा है. उसकी तलाश के लिए वनकर्मियों की टीम लगाई है. वहीं अलग–अलग वन क्षेत्रों में करीब 50 कैमरा ट्रैप लगाए हैं. शावक की तलाश के लिए सरिस्का के वन क्षेत्र के अलावा समीपवर्ती जयपुर ग्रामीण, दौसा एवं अलवर वन मंडल के वन क्षेत्रों में कैमरा ट्रैप लगवाए गए हैं. वहीं वनकर्मियों की टीम लगातार वहां सर्च भी कर रही है.
'संघर्ष नहीं टाल सकते, लेकिन मॉनिटरिंग जरूरी': सीसीएफ कटियार ने बताया कि वयस्क टाइगर जब टेरिटरी के लिए बाहर निकलता है, तो नए वन क्षेत्र में पहले से मौजूद टाइगर से उसकी संघर्ष की आशंका रहती है. उन्होंने कहा कि टाइगरों के बीच संघर्ष को टाला नहीं जा सकता, लेकिन विभाग की ओर से उनकी सतत मॉनिटरिंग कर पता लगाया जा सकता है कि शावक का मूवमेंट किस तरफ है और वहां पहले से कोई टाइगर तो नहीं है. उन्होंने बताया कि बाघिन एसटी–27 के शावक की तलाश में टीमें लगी हैं. उम्मीद है कि जल्द ही शावक की लोकेशन का पता चल सकेगा.
'टहला रेंज में मिले थे आखिरी बार पगमार्क': बाघिन एसटी–27 के शावक के पगमार्क अंतिम बार सरिस्का की टहला रेंज के कुंडियाल एनीकट के पास मिले थे. इसके बाद शावक के न तो पगमार्क मिले हैं और नहीं उसकी कोई लोकेशन का पता चल पाया है. इसके बाद से सरिस्का की टीमें शावक की तलाश में जुटी हैं. सरिस्का टाइगर रिजर्व में पिछले दो सालों में करीब एक दर्जन शावकों ने जन्म लिया है. अब ये शावक वयस्क होने की दहलीज हैं और अपनी नई टेरिटरी की तलाश में जुटे हैं. सीसीएफ कटियार ने बताया कि वयस्क शावकों की टेरिटरी तय होने के बाद उनका नामकरण किया जाएगा.