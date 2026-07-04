श्रावणी मेला 2026: एडीआरएम ने देवघर, जसीडीह और बैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण, तय समय पर तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश
देवघर श्रावणी मेला में यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर रेल प्रशासन तैयारियों में जुटा है. एडीआरएम ने तैयारियों का जायजा लिया.
Published : July 4, 2026 at 2:20 PM IST
देवघर:विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर जिला प्रशासन के साथ-साथ रेलवे प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. इस क्रम में शनिवार को आसनसोल रेल मंडल के एडीआरएम प्रवीण कुमार प्रेम ने देवघर, जसीडीह, बासुकीनाथ और बैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया.
निरीक्षण के बाद एडीआरएम ने मीडिया से बातचीत के क्रम में बताया कि इस वर्ष पिछले साल की तुलना में करीब 10 प्रतिशत अधिक श्रद्धालुओं के देवघर पहुंचने की संभावना है. जिसे देखते हुए रेलवे यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए विशेष इंतजाम कर रहा है.
स्टेशनों पर टिकटिंग सुविधाओं का होगा विस्तार
उन्होंने बताया कि टिकट काउंटरों पर भीड़ कम करने के उद्देश्य से विभिन्न स्टेशनों पर ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन (ATVM) और अन्य टिकटिंग सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, ताकि श्रद्धालु बिना लंबी कतार में लगे आसानी से टिकट प्राप्त कर सकें
15 जुलाई के बाद स्पेशल ट्रेनों का होगा परिचालन
श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए 15 जुलाई के बाद कई स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की भी तैयारी की जा रही है. देवघर और आसपास के स्टेशनों के लिए अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन किया जाएगा, ताकि यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिल सके.
यात्रियों की सुरक्षा को लेकर रेलवे प्रशासन अलर्ट
यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी रेलवे प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. एडीआरएम ने बताया कि मेला अवधि में रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और अन्य सुरक्षा कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती की जाएगी, ताकि स्टेशन परिसर और ट्रेनों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनी रहे.
स्टेशनों में साफ-सफाई पर विशेष ध्यान
वहीं रेलवे स्टेशनों में साफ-सफाई को लेकर भी विशेष व्यवस्था की गई है. देवघर स्टेशन की सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रहे रंजीत कुमार ने बताया कि श्रावणी मेला के दौरान 24 घंटे, सातों दिन स्टेशन की साफ-सफाई और स्वच्छता पर विशेष निगरानी रखी जाएगी.
30 जुलाई से शुरू होगा श्रावणी मेला
गौरतलब है कि 30 जुलाई से शुरू होने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में देशभर से लाखों श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए देवघर पहुंचते हैं. इनमें बड़ी संख्या में लोग रेल मार्ग का उपयोग करते हैं. ऐसे में रेलवे प्रशासन के लिए श्रावणी मेला सबसे महत्वपूर्ण आयोजनों में से एक माना जाता है और इसको लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है. अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि रेलवे की इन तैयारियों का लाभ इस बार आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को कितना मिल पाता है.
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