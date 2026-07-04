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श्रावणी मेला 2026: एडीआरएम ने देवघर, जसीडीह और बैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण, तय समय पर तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश

श्रावणी मेला को लेकर रेलवे की तैयारियों का जायजा लेते एडीआरएम. ( फोटो-ईटीवी भारत )