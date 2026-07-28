ETV Bharat / state

CM सुखविंदर सुक्खू के पास 7 करोड़ से अधिक की संपत्ति, हिमाचल के पड़ोसी राज्यों में सबसे अमीर मुख्यमंत्री

सुखविंदर सिंह सक्खू हिमाचल के पड़ोसी राज्यों में सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं.

Sukhvinder Singh Sukhu richest CM in Himachal neighboring states
हिमाचल के पड़ोसी राज्यों में सबसे अमीर मुख्यमंत्री (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 12:13 PM IST

|

Updated : July 28, 2026 at 12:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: सीएम सुखविंदर सुक्खू के पास 7 करोड़ से अधिक की संपत्ति है. पड़ोसी राज्यों में सबसे अमीर सीएम छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास सात करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है. बड़ी बात ये है कि सीएम सुक्खू नॉर्थ इंडिया के अपने पड़ोसी राज्यों में सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं. ये खुलासा एडीआर (एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स) की रिपोर्ट में हुआ है.

हिमाचल के पड़ोसी राज्यों में सबसे अमीर CM सुखविंदर सिंह सुक्खू

सभी राज्यों की सूची को देखें तो हिमाचल के सीएम सुक्खू देश में 17वें नंबर के अमीर सीएम हैं. उनकी कुल संपत्ति 7.81 करोड़ रुपए है. सुक्खू के ऊपर 22 लाख रुपए की देनदारी भी बताई गई है. स्वयं के कारोबार के तौर पर कॉलम में पेंशनर, निजी ठेकेदार एवं पार्टी लीडर दर्ज किया गया है. हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की संपत्ति 5.80 करोड़ रुपए है. दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता 5.31 करोड़ रुपए की मालिकिन हैं. उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी के पास 4.64 करोड़ की प्रापर्टी है. पंजाब के सीएम भगवंत मान के पास 1.97 करोड़ रुपए की संपत्ति है. इसी प्रकार यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पास कुल 1.54 करोड़ रुपए की संपत्ति है.

हिमाचल के पड़ोसी राज्यों में सबसे अमीर CM सुखविंदर सिंह सुक्खू (Source- ADR)
राज्यमुख्यमंत्रीसंपत्ति
हिमाचल प्रदेशसुखविंदर सिंह सुक्खू7.81 करोड़
हरियाणा नायब सिंह सैनी5.80 करोड़
दिल्ली रेखा गुप्ता5.31 करोड़
उत्तराखंडपुष्कर धामी4.64 करोड़
पंजाब भगवंत मान1.97 करोड़
उत्तर प्रदेशयोगी आदित्यनाथ1.54 करोड़

देश के अमीर मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार

एडीआर ने राज्यों के सीएम की संपत्तियों से जुड़ी रिपोर्ट प्रकाशित की है. इस रिपोर्ट के अनुसार 28 राज्यों व तीन केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम की संपत्ति का ब्यौरा दिया गया है. वैसे देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कर्नाटक के डीके शिवकुमार हैं. उनके पास 1400 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है. दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू हैं, उनकी संपत्ति 931 करोड़ रुपए है. तीसरे नंबर पर तमिलनाडु के सीएम जोसेफ विजय हैं.

देश के 5 सबसे अमीर मुख्यमंत्री (Source- ADR)
कर्नाटक डीके शिवकुमार1413 करोड़
आंध्र प्रदेशचंद्रबाबू नायडू931 करोड़
तमिलनाडु सी. जोसेफ विजय648 करोड़
अरुणाचल प्रदेशपेमा खांडू 332 करोड़
नागालैंड नेफ्यू रियो 46 करोड़

सीएम उमर अब्दुल्ला के पास सबसे कम संपत्ति

देश में सबसे कम संपत्ति वाले सीएम उमर अब्दुल्ला हैं. उनके पास महज 55.24 लाख रुपए की संपत्ति है. फिर उनसे ऊपर यानी सबसे कम संपत्ति में दूसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी हैं. अधिकारी के पास 85.87 लाख रुपए की संपत्ति है. ये दोनों सीएम एक करोड़ रुपए से भी कम संपत्ति के मालिक हैं. भाजपा शासित राज्यों में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की सबसे अधिक संपत्ति है. उनके पास 42 करोड़ रुपए से अधिक की प्रॉपर्टी है. बिहार के सीएम सम्राट चौधरी के पास 11.34 करोड़ रुपए की संपत्ति है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में भांग की खेती पर अंतिम बाधा पार, ओपन फील्ड में नहीं होगी खेती, CCTV से निगरानी, किसान के लिए तीन लाख लाइसेंस फीस

ये भी पढ़ें: हिमाचल का पहला आइलैंड टूरिज्म प्रोजेक्ट जल्द होगा शुरू, ये जिला बनेगा एडवेंचर टूरिज्म का नया हब

Last Updated : July 28, 2026 at 12:29 PM IST

TAGGED:

INDIA RICHEST CHIEF MINISTER
CM PROPERTY ADR REPORT
HP CM SUKHVINDER SINGH SUKHU
HIMACHAL CM SUKHU PROPERTY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.