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बिहार चुनाव में राजनीतिक दलों को मिला 281 करोड़ रुपये चंदा, जानिए कहां खर्च किये 193 करोड़?

बिहार चुनाव पर एडीआर का खुलासा ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में पिछले साल विधानसभा चुनाव में भाग लेने वाली राजनीतिक पार्टियों ने उस दौरान 281.32 करोड़ रुपये का चंदा जुटाया था. वहीं 193.47 करोड़ रुपये खर्च किए थे, जिसमें प्रचार पर सबसे ज्यादा खर्च हुए. एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में यह खुलासा किया है. 10 बड़ी पार्टियों के आंकड़ों का विश्लेषण: एडीआर रिपोर्ट में पांच राष्ट्रीय पार्टियों बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (आप), बहुजन समाज पार्टी (बसपा) और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और पांच क्षेत्रीय पार्टियों आरजेडी, जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), एआईएमआईएम और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) द्वारा दाखिल खर्च के ब्योरों का विश्लेषण किया गया. पार्टियों ने जुटाया था ₹281 करोड़ फंड: रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार की 10 पार्टियों ने मिलकर चंदा के तौर पर 281.323 करोड़ रुपये जुटाये, जबकि उनका कुल खर्च 193.466 करोड़ रुपये रहा. इस तरह जमा किए गए फंड और बताए गए खर्च के बीच लगभग 88 करोड़ रुपये का अंतर रहा. जनीतिक दलों को 281 करोड़ रुपये चंदा मिला (ETV Bharat) उम्मीदवारों को एकमुश्त राशि दी गई: प्रचार खर्च का सबसे बड़ा मद बनकर उभरा, और यह राशि कुल खर्च का 36.68 प्रतिशत यानी 100.429 करोड़ रुपये थी. पार्टियों ने यात्रा पर 79.539 करोड़ रुपये और उम्मीदवारों को एकमुश्त भुगतान के तौर पर 62.072 करोड़ रुपये भी खर्च किए. कहां खर्च हुआ सबसे ज्यादा पैसा?: एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक, पार्टियों ने सोशल मीडिया मंच और दूसरे डिजिटल माध्यमों से वर्चुअल प्रचार पर 13.074 करोड़ रुपये खर्च हुए, जबकि पार्टियों ने चुनाव आयोग के निर्देशानुसार उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड को प्रकाशित करने पर 3.886 करोड़ रुपये खर्च किए. अन्य खर्च 14.804 करोड़ रुपये रहे.