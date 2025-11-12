ETV Bharat / state

स्वदेशी अभियान में जुटी भाजपा, लोकल स्तर पर विकास से ही बनेगा आत्मनिर्भर भारत

गढ़वा में भाजपा द्वारा आयोजित एक कार्याक्रम में विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला बोला.

BJP MLA ATTACKS JHARKHAND CM
भाजपा विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 12, 2025 at 2:56 PM IST

गढ़वाः भाजपा विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला बोला है. उन्होंने कहा जिस वादे के साथ मुख्यमंत्री जी सत्ता में आए, अब उससे मुकर रहे हैं. जिले के पिंडरा स्थित भाजपा जिला कार्यालय में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान पर विधानसभा स्तरीय सम्मलेन का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री पर हमला बोला.

गढ़वा में एक भव्य सम्मेलन का आयोजन किया गया

उल्लेखनीय है कि पार्टी ने गढ़वा के पिंडरा स्थित भाजपा जिला कार्यालय में स्वदेशी आंदोलन, वंदे मातरम और बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य में एक भव्य सम्मेलन का आयोजन किया. जिसमें मुख्य अथिति के रूप मे गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी उपस्थित हुए.

जानकारी देते गढ़वा के भाजपा विधायक (Etv Bharat)

स्वदेशी सामान अपनाने पर जोर

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता भाजपा विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ने कहा कि लोकल व्यवस्था से ही देश आत्मनिर्भर बनेगा. उन्होंने स्वदेशी सामान पर जोर देते हुए कहा कि लोकल सामान का उपयोग करें जिससे देश सक्षम बनेगा.

झामुमो सरकार गरीबों की जमीन लूट रही हैः सत्येंद्रनाथ तिवारी

गढ़वा विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ने हेमंत सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि झामुमो सरकार चुनाव में जनता से किए वादों से मुकर चुकी है. झामुमो सरकार के संरक्षण में गरीब की जमीन लूटने का खेल चल रहा है. उन्होंने कहा कि गढ़वा में माफिया राज नहीं चलने देंगे.

किसी गरीब जनता के साथ अन्याय नहीं होने देंगे. भाजपा विधायक ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गरीबों का उत्थान जरूरी है. उन्होंने कहा कि चुनाव के समय हेमंत सोरेन ने जो वादा किया था कि जीएम लैंड का जो मालिक होगा सरकार उसको दे देगी लेकिन आज वह अपने वादे से मुकर रही है.

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

