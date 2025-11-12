ETV Bharat / state

स्वदेशी अभियान में जुटी भाजपा, लोकल स्तर पर विकास से ही बनेगा आत्मनिर्भर भारत

गढ़वाः भाजपा विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला बोला है. उन्होंने कहा जिस वादे के साथ मुख्यमंत्री जी सत्ता में आए, अब उससे मुकर रहे हैं. जिले के पिंडरा स्थित भाजपा जिला कार्यालय में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान पर विधानसभा स्तरीय सम्मलेन का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री पर हमला बोला.

गढ़वा में एक भव्य सम्मेलन का आयोजन किया गया

उल्लेखनीय है कि पार्टी ने गढ़वा के पिंडरा स्थित भाजपा जिला कार्यालय में स्वदेशी आंदोलन, वंदे मातरम और बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य में एक भव्य सम्मेलन का आयोजन किया. जिसमें मुख्य अथिति के रूप मे गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी उपस्थित हुए.

जानकारी देते गढ़वा के भाजपा विधायक (Etv Bharat)

स्वदेशी सामान अपनाने पर जोर

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता भाजपा विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ने कहा कि लोकल व्यवस्था से ही देश आत्मनिर्भर बनेगा. उन्होंने स्वदेशी सामान पर जोर देते हुए कहा कि लोकल सामान का उपयोग करें जिससे देश सक्षम बनेगा.