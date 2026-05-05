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मुंहबोले बेटे ने की LIU इंस्पेक्टर की पत्नी की हत्या; मंदिर के बहाने कार से ले गया, मर्डर के बाद पीलीभीत में छिपाई लाश

मुंहबोले बेटे ने की LIU इंस्पेक्टर की पत्नी की हत्या. ( Photo Credit: ETV Bharat )