राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले दत्तक पुत्र बसंत पंडो, जेब से निकालकर दिया खत
जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से दत्तक पुत्र बसंत पंडो की मुलाकात कराई गई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 20, 2025 at 5:38 PM IST|
Updated : November 20, 2025 at 6:25 PM IST
सरगुजा : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दत्तक पुत्र बसंत पंडो से जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम के दौरान मुलाकात की. प्रशासन ने कार्यक्रम मंच के पीछे बसंत पंडो की मुलाकात राष्ट्रपति से कराई. आपको बता दें कि बसंत पंडो ने जब से सुना था कि राष्ट्रपति उनके क्षेत्र में आने वाली हैं,तब से वो मिलने के लिए उत्साहित थे.
भावनात्मक था राष्ट्रपति से मुलाकात : इसके पीछे एक वजह ये भी थी कि बसंत पंडो का नाम देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने सरगुजा दौरे के दौरान रखा था.आठ साल की छोटी सी उम्र में बसंत को राष्ट्रपति ने अपनी गोद में बिठाया और कपड़े पहनाएं थे. ये पूरा घटनाक्रम भावनाओं से जुड़ा था. ईटीवी भारत की टीम ने बसंत पंडो को खोजा और सबसे पहले 10 नवम्बर को समाचार प्रकाशित कर ये बताया था कि राष्ट्रपति की गोद में बैठने वाले दत्तक पुत्र आज भी जीवित हैं और उनकी उम्र अब 80 वर्ष हो चुकी है.
हरकत में आया प्रशासन : खबर के बाद प्रशासन ने संज्ञान लिया, बसंत की कहानी की सच्चाई पता लगाई गई. फिर सरगुजा जिला प्रशासन ने सूरजपुर जिला प्रशासन से संपर्क किया. इसके बाद बसंत पंडो का नाम राष्ट्रपति से मिलने वाले लोगों की सूची में डाला गया. मंगलवार दोपहर ही अपर कलेक्टर सरगुजा सुनील नायक ने ये जानकारी दी थी कि बसंत पंडो की मुलाकात राष्ट्रपति से कराई जाएगी. कार्यक्रम के समय बसंत महामहिम द्रौपदी मुर्मू के सामने खड़े थे.
बसंत ने दी राष्ट्रपति को चिट्ठी : इसकी जानकारी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया पर साझा की है और मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े ने भी बताया कि बसंत पंडो की मुलाकात महामहिम से हो गई है. बसंत ने इस दौरान महामहिम को गुलदस्ता भेंट किया और अपनी जेब से निकालकर एक चिट्ठी भी उन्हें दी है. अब इस चिट्ठी में उन्होंने क्या लिखा है ये राज अभी तक राज ही है. क्योंकि हमारी बात बसंत से अभी तक नही हो सकी है.
