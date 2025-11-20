ETV Bharat / state

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले दत्तक पुत्र बसंत पंडो, जेब से निकालकर दिया खत

जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से दत्तक पुत्र बसंत पंडो की मुलाकात कराई गई.

Adopted son Basant Pando
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले दत्तक पुत्र बसंत पंडो (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 20, 2025 at 5:38 PM IST

|

Updated : November 20, 2025 at 6:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सरगुजा : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दत्तक पुत्र बसंत पंडो से जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम के दौरान मुलाकात की. प्रशासन ने कार्यक्रम मंच के पीछे बसंत पंडो की मुलाकात राष्ट्रपति से कराई. आपको बता दें कि बसंत पंडो ने जब से सुना था कि राष्ट्रपति उनके क्षेत्र में आने वाली हैं,तब से वो मिलने के लिए उत्साहित थे.

Adopted son Basant Pando
राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र बसंत पंडो (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


भावनात्मक था राष्ट्रपति से मुलाकात : इसके पीछे एक वजह ये भी थी कि बसंत पंडो का नाम देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने सरगुजा दौरे के दौरान रखा था.आठ साल की छोटी सी उम्र में बसंत को राष्ट्रपति ने अपनी गोद में बिठाया और कपड़े पहनाएं थे. ये पूरा घटनाक्रम भावनाओं से जुड़ा था. ईटीवी भारत की टीम ने बसंत पंडो को खोजा और सबसे पहले 10 नवम्बर को समाचार प्रकाशित कर ये बताया था कि राष्ट्रपति की गोद में बैठने वाले दत्तक पुत्र आज भी जीवित हैं और उनकी उम्र अब 80 वर्ष हो चुकी है.

Adopted son Basant Pando
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले दत्तक पुत्र बसंत पंडो (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले दत्तक पुत्र बसंत पंडो (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हरकत में आया प्रशासन : खबर के बाद प्रशासन ने संज्ञान लिया, बसंत की कहानी की सच्चाई पता लगाई गई. फिर सरगुजा जिला प्रशासन ने सूरजपुर जिला प्रशासन से संपर्क किया. इसके बाद बसंत पंडो का नाम राष्ट्रपति से मिलने वाले लोगों की सूची में डाला गया. मंगलवार दोपहर ही अपर कलेक्टर सरगुजा सुनील नायक ने ये जानकारी दी थी कि बसंत पंडो की मुलाकात राष्ट्रपति से कराई जाएगी. कार्यक्रम के समय बसंत महामहिम द्रौपदी मुर्मू के सामने खड़े थे.

Adopted son Basant Pando
जेब से निकालकर दिया खत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
BASANT PANDO MET PRESIDENT
जेब से निकालकर दिया खत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बसंत ने दी राष्ट्रपति को चिट्ठी : इसकी जानकारी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया पर साझा की है और मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े ने भी बताया कि बसंत पंडो की मुलाकात महामहिम से हो गई है. बसंत ने इस दौरान महामहिम को गुलदस्ता भेंट किया और अपनी जेब से निकालकर एक चिट्ठी भी उन्हें दी है. अब इस चिट्ठी में उन्होंने क्या लिखा है ये राज अभी तक राज ही है. क्योंकि हमारी बात बसंत से अभी तक नही हो सकी है.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कांग्रेस ने की अपील, आदिवासियों के अस्तित्व की रक्षा करने की मांग

रायपुर के शास्त्री बाजार में अवैध कब्जों पर निगम का बड़ा एक्शन, दुकानदारों ने किया विरोध

रायपुर में मुफ्त कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर बना सहारा, स्लम एरिया और गृहिणी महिलाओं को मिल रहा रोजगार

Last Updated : November 20, 2025 at 6:25 PM IST

TAGGED:

ADOPTED SON BASANT PANDO
PRESIDENT DRAUPADI MURMU
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
बसंत पंडो
BASANT PANDO MET PRESIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

साहसी मानव तस्करी विरोधी कार्यकर्ता से लेकर भारत की 'जल माता' तक कौन हैं रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 विजेता ? जानें

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन बोले- गलत सूचना के युग में मीडिया सच्चाई से अवगत कराए

सर्विस, इनोवेशन और राष्ट्रीय भावना के साथ रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 का समापन

बुलंद हौसलों की कहानी: एक एक्सीडेंट और इलेक्ट्रीशियन से चित्रकार बन गए धमतरी के बसंत साहू

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.