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IIT KANPUR को पूर्व छात्र ने दान में दिए 10 करोड़, संस्थान में ये नया काम होगा

IIT कानपुर के पूर्व छात्र डॉ. नरेश चंद्र गुप्ता और उनकी पत्नी निधि गुप्ता. ( Photo Credit; Media Cell, IIT Kanpur )

कानपुर: IIT कानपुर को गुरु दक्षिणा के तौर पर कई पूर्व छात्र अच्छी खासी राशि संस्थान के डेवलपमेंट के लिए दे चुके हैं. ठीक उसी तर्ज पर अब आईआईटी के पूर्व छात्र और एडोब इंडिया के संस्थापक डॉ. नरेश चंद्र गुप्ता और उनकी पत्नी निधि गुप्ता ने 10 करोड़ रुपये की राशि दान के तौर पर दी है.

संस्थान में बनेगा छात्रावास: इस धनराशि का उपयोग करते हुए छात्रों के लिए Hostel बनाया जाएगा. संस्थान के निदेशक प्रो. मणींद्र अग्रवाल ने कहा, इस धनराशि से छात्रहित में फैसला करते हुए हॉल ऑफ रेजिडेंस-15 में एक नया आवासीय टॉवर तैयार कराएंगे. संस्थान की ओर से डा. गुप्ता के मुताबिक टॉवर का नामकरण किया जाएगा और उन्हें सम्मानित किया जाएगा.

छात्रों के लिए होगा मददगार: संस्थान के वरिष्ठ प्रशासनिक अफसरों ने कहा, परिसर मे छात्र संख्या में लगातार वृद्धि को देखते हुए आईआईटी प्रशासन ने करीब 1000 छात्रों की क्षमता वाले 4 टॉवरों का नया हॉस्टल तैयार कराया है. जिसका निर्माण कार्य जारी है. इस नए परिसर में स्टडी रूम, मनोरंजन क्षेत्र, भोजनालय के साथ ही सौर ऊर्जा और बारिश का पानी संचयन जैसी पर्यावरण अनुकूल सुविधाएं भी होंगी.