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नौणी यूनिवर्सिटी के नए कुलपति के चयन वाली कमेटी के हैड होंगे एडीएन बाजपेयी, जानिए क्या हुआ बदलाव?

एडीएन बाजपेयी ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सोलन में स्थित डॉ. वाईएस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के नए वीसी के चयन को लेकर सर्च कमेटी में आंशिक संशोधन किया गया है. हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के पूर्व वीसी डॉ. अरुण दिवाकर नाथ बाजपेयी सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी के नए चेयरमैन होंगे. इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है. हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंदर गुप्ता की तरफ से अनुमति के बाद इस संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी गई है.

मामले में पूर्व में 28 अक्टूबर को जारी अधिसूचना में आंशिक बदलाव किया गया है. पहले राज्यपाल के सचिव संदीप भारद्वाज सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी के मुखिया बनाए गए थे. अब राजभवन से संदीप भारद्वाज के स्थान पर एडीएन बाजपेयी को राज्यपाल का प्रतिनिधि यानी नॉमिनी ऑफ दि चांसलर मनोनीत किया है. यह फैसला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर लिया गया है.