नौणी यूनिवर्सिटी के नए कुलपति के चयन वाली कमेटी के हैड होंगे एडीएन बाजपेयी, जानिए क्या हुआ बदलाव?
HPU के पूर्व वीसी डॉ. अरुण दिवाकर नाथ बाजपेयी सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी के नए चेयरमैन होंगे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 6:48 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के सोलन में स्थित डॉ. वाईएस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के नए वीसी के चयन को लेकर सर्च कमेटी में आंशिक संशोधन किया गया है. हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के पूर्व वीसी डॉ. अरुण दिवाकर नाथ बाजपेयी सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी के नए चेयरमैन होंगे. इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है. हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंदर गुप्ता की तरफ से अनुमति के बाद इस संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी गई है.
मामले में पूर्व में 28 अक्टूबर को जारी अधिसूचना में आंशिक बदलाव किया गया है. पहले राज्यपाल के सचिव संदीप भारद्वाज सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी के मुखिया बनाए गए थे. अब राजभवन से संदीप भारद्वाज के स्थान पर एडीएन बाजपेयी को राज्यपाल का प्रतिनिधि यानी नॉमिनी ऑफ दि चांसलर मनोनीत किया है. यह फैसला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर लिया गया है.
राजभवन के नए आदेश के अनुसार अब तीन सदस्यीय सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी में प्रोफेसर एडीएन बाजपेयी मुखिया होंगे. उनके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के महानिदेशक डॉ. एमएल जाट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ओडीशा व यूजीसी अध्यक्ष के प्रतिनिधि अजीत कुमार शासनी कमेटी में सदस्य के तौर पर शामिल किए गए हैं. यह समिति नौणी यूनिवर्सिटी के वीसी के लिए तीन से पांच योग्य उम्मीदवारों का पैनल तैयार कर राज्यपाल को सौंपेगी. समिति की अगुवाई अर्थशास्त्र के क्षेत्र के चर्चित हस्ताक्षर एडीएन बाजपेयी करेंगे. नई अधिसूचना के अनुसार नौणी यूनिवर्सिटी के वीसी की चयन प्रक्रिया, समिति का हैडक्वार्टर व बैठकों को लेकर पिछली अधिसूचना की शर्तें लागू रहेंगी.
उल्लेखनीय है कि इस मामले में राजभवन व सरकार के बीच टकराव पैदा हो गया था. राज्य सरकार ने नौणी यूनिवर्सिटी अधिनियम में संशोधन किया था और नए नियम बना दिए थे. इसमें राज्यपाल की शक्तियों में कटौती का इरादा था. नए प्रावधान में ये नियम बनाया गया कि चांसलर यानी कुलाधिपति यानी राज्यपाल वीसी की नियुक्ति में राज्य सरकार की सहायता व सलाह पर फैसला करेंगे. सरकार की तरफ से नए नियमों में सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी की सरंचना भी बदली थी. राज्य सरकार के सीएस यानी मुख्य सचिव को इसका मुखिया बनाया गया था.
मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो अदालत ने राज्य सरकार के संशोधन को अवैध करार दिया था. अदालत के अनुसार राज्य सरकार चयन प्रक्रिया को अपने अधीन नहीं कर सकती. हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने 28 अक्टूबर को नई अधिसूचना जारी की, जिसमें राज्यपाल के सचिव को मुखिया बनाया गया था. फिर यूजीसी के अधिनियम के अनुसार मुखिया केवल शिक्षाविद् हो सकता है, लिहाजा आंशिक संशोधन करते हुए एडीएन बाजपेयी को नया मुखिया बनाया गया है.
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