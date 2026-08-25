ETV Bharat / state

आरपीएससी: सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती 2026 की प्रारंभिक परीक्षा 2 सितंबर को, 30 अगस्त को अपलोड होंगे एडमिट कार्ड

371 पदों के लिए प्री एग्जाम दोपहर 12 से 2 बजे तक होगा.ओएमआर शीट में पांचवां विकल्प भरने के लिए 10 अतिरिक्त मिनट मिलेंगे.

Rajasthan Public Service Commission, Ajmer
राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर (ETV Bharat Ajmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 25, 2026 at 7:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अजमेर : राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी (APO) की 371 पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा 2 सितंबर को दोपहर 12 से 2 बजे तक होगी. इसमें ओएमआर शीट में पांचवां विकल्प भरने के लिए 10 अतिरिक्त मिनट मिलेंगे.

RPSC के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया, गृह (अभियोजन) विभाग में एपीओ परीक्षा के अभ्यर्थी आवंटित परीक्षा जिला की जानकारी 26 अगस्त से एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर ले सकेंगे. प्रवेश पत्र 30 अगस्त को आयोग की वेबसाइट एवं एसएसओ पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे. इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है.

पढ़ें:कोर्ट के फैसले: बिना कारण बताए विभागीय सजा को ठहराया गलत, एपीओ भर्ती परीक्षा में सुनवाई पूरी...होटल मालिक को दी राहत

प्रवेश पत्र ऐसे करें डाउनलोड: गुप्ता ने बताया कि प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक के माध्यम से आवेदन-पत्र क्रमांक और जन्म तिथि प्रविष्ट कर डाउनलोड किए जा सकेंगे. इसके अतिरिक्त एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल लिंक से भी प्रवेश-पत्रों को डाउनलोड किया जा सकता है.

देरी से आने पर प्रवेश नहीं: नियंत्रक गुप्ता ने बताया कि परीक्षा केंद्र पर किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 60 मिनट पहले तक ही प्रवेश दिया जाएगा. इसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को केंद्र में एंट्री नहीं दी जाएगी. अभ्यर्थियों को पहचान के लिए परीक्षा केंद्र पर मूल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) लेकर उपस्थित होना होगा. मूल आधार कार्ड पर फोटो पुरानी या अस्पष्ट है तो अन्य मूल फोटो युक्त पहचान-पत्र मसलन मतदाता पहचान-पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, जिनमें रंगीन एवं नवीन स्पष्ट फोटो को लेकर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना अनिवार्य है. इसके साथ ही अभ्यर्थी प्रवेश-पत्र पर भी नवीनतम रंगीन फोटो ही चस्पा करनी होगी. स्पष्ट मूल फोटो युक्त पहचान-पत्र के अभाव में परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. अभ्यर्थी प्रवेश-पत्र के साथ जारी आवश्यक अनुदेशों का अवलोकन अवश्य कर लें.

पढ़ें:सहायक अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा-2024: अजमेर में 1 जून को होगा एग्जाम, 29 मई को अपलोड होंगे प्रवेश-पत्र

आयोग की हिदायत: आयोग ने कहा कि अभ्यर्थी किसी दलाल, मीडिएटर, समाजकंटक या अपराधी के बहकावे में न आएं. यदि कोई परीक्षा में पास कराने के नाम पर रिश्वत मांगे या अन्य प्रलोभन एवं झांसा दे तो प्रमाण समेत जांच एजेंसी एवं आयोग कंट्रोल रूम नंबर 0145-2635200, 2635212 एवं 2635255 को सूचना दें. परीक्षा में अनुचित साधन अपनाने एवं अनुचित कृत्यों में संलिप्त होने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 के तहत आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने से दंडित एवं चल अचल संपत्ति कुर्क की जा सकती है.

पढ़ें: सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती परीक्षा 19 जनवरी को, एडमिट कार्ड 16 को अपलोड किए जाएंगे

TAGGED:

WILL GET 10 EXTRA MINUTES
PRE EXAM FOR 371 POSTS ON SEPT 2
ADMIT CARDS UPLOAD ON AUGUST 30
राजस्थान लोक सेवा आयोग
PRE EXAM FOR APO RECRUITMENT 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.