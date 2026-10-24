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LU में एलएलबी और बीबीए-एलएलबी में क्लैट-2027 से होंगे प्रवेश, जानिए कब से शुरू होगा प्रोसेस

लखनऊ विश्वविद्यालय में क्लैट से दाखिला. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : देश के प्रतिष्ठित विधि शैक्षिक संस्थानों में दाखिले को लेकर कंसोर्शियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की तरफ से हर साल आयोजित किये जा रहे क्लैट परीक्षा के आधार पर लखनऊ विश्वविद्यालय ने भी शैक्षणिक सत्र 2026-27 में प्रवेश कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (क्लैट-2027) के माध्यम से देने का निर्णय लिया है.

इसमें लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पांच वर्षीय एकीकृत विधि पाठ्यक्रमों में दाखिला क्लैट के माध्यम से होगा.

इसमें विश्वविद्यालय के एलएलबी (5 वर्षीय) और बीबीए-एलएलबी (5 वर्षीय) पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों की मेरिट क्लैट में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी. विश्वविद्यालय के अनुसार, दोनों पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया पिछले सत्र की तरह ही संचालित होगी. इसके लिए क्लैट का आयोजन करने वाले कंसोर्शियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के साथ हुए आधिकारिक अनुबंध को आधार बनाया गया है. इस व्यवस्था के तहत राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के आधार पर दाखिले दिए जाएंगे.