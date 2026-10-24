LU में एलएलबी और बीबीए-एलएलबी में क्लैट-2027 से होंगे प्रवेश, जानिए कब से शुरू होगा प्रोसेस
लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पांच वर्षीय एकीकृत विधि पाठ्यक्रमों में दाखिला क्लैट के माध्यम से होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 10:08 PM IST
लखनऊ : देश के प्रतिष्ठित विधि शैक्षिक संस्थानों में दाखिले को लेकर कंसोर्शियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की तरफ से हर साल आयोजित किये जा रहे क्लैट परीक्षा के आधार पर लखनऊ विश्वविद्यालय ने भी शैक्षणिक सत्र 2026-27 में प्रवेश कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (क्लैट-2027) के माध्यम से देने का निर्णय लिया है.
इसमें लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पांच वर्षीय एकीकृत विधि पाठ्यक्रमों में दाखिला क्लैट के माध्यम से होगा.
इसमें विश्वविद्यालय के एलएलबी (5 वर्षीय) और बीबीए-एलएलबी (5 वर्षीय) पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों की मेरिट क्लैट में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी. विश्वविद्यालय के अनुसार, दोनों पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया पिछले सत्र की तरह ही संचालित होगी. इसके लिए क्लैट का आयोजन करने वाले कंसोर्शियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के साथ हुए आधिकारिक अनुबंध को आधार बनाया गया है. इस व्यवस्था के तहत राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के आधार पर दाखिले दिए जाएंगे.
दिसंबर के अंतिम सप्ताह में आएंगे आवेदन फॉर्म : एलएलबी और बीबीए-एलएलबी में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म दिसंबर 2026 के अंतिम सप्ताह में विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर समर्थ पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे. अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन आवेदन करना होगा. विश्वविद्यालय के प्रवक्ता प्रो. मुकुल श्रीवास्तव के मुताबिक, इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए केवल वही अभ्यर्थी आवेदन के पात्र होंगे, जो दिसंबर 2026 में आयोजित होने वाली क्लैट-2027 परीक्षा में शामिल होंगे. प्रवेश के लिए अंतिम मेरिट सूची क्लैट में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी.
आरक्षण नियमों का होगा पालन : विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि प्रवेश प्रक्रिया उत्तर प्रदेश शासन की ओर से निर्धारित आरक्षण नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुरूप पूरी की जाएगी. अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे पात्रता संबंधी शर्तों, आवेदन की समय-सारिणी और प्रवेश प्रक्रिया से जुड़े नवीनतम अपडेट के लिए विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें.
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