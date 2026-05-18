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करियर का नया ट्रेंड: संस्कृत भाषा में अपार संभावनाएं, सेना से लेकर कर्मकांड तक खुले हैं रास्ते

विश्वविद्यालय के संस्कृत में बीए (ऑनर्स) के साथ-साथ धर्म-कर्म और कर्मकांड की पढ़ाई भी कराई जाती है.

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 18, 2026 at 10:06 AM IST

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Updated : May 18, 2026 at 11:10 AM IST

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मेरठ: चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है. विश्वविद्यालय के संस्कृत में बीए (ऑनर्स) के साथ-साथ धर्म-कर्म और कर्मकांड की पढ़ाई भी कराई जाती है. इस कोर्स को करने के बाद छात्रों में सेना में सीधे अफसर बनने की योग्यता भी आ जाती है. आइये जानते हैं कि विश्वविद्यालय संस्कृत भाषा में और कौन-कौन से कोर्स संचालित करता है. कहां कहां सम्भावनाएं आगे बढ़ने की रहती हैं.

हर वर्ग के लोगों दिखा रहे है रुचि: संस्कृत भाषा एक ऐसा विषय है, जिसमें पढ़ाई करने के बाद अवसरों की कोई कमी नहीं है. बीते कई वर्षों में पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एकमात्र चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का संस्कृत विभाग में संचालित होने वाला कर्मकांड कोर्स तो काफी खूबियां भरा है. यही वजह है कि यहां इस कोर्स को करने के लिए हर वर्ग के लोगों में रुचि दिखाई दे रही है.

CCSU में कर्मकांड
CCSU में कर्मकांड (Photo Credit: ETV Bharat)

प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ: चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के प्रोफेसर नरेंद्र कुमार ने बताया, विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है. ऐसे में इच्छुक छात्र-छात्राएं प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. विश्वविद्यालय कैंपस से बीए ऑनर्स संस्कृत, एम ए संस्कृत, डिप्लोमा इन कर्मकांड समेत ज्योतिष की पढ़ाई की जा सकती है.

प्रोफेशन नरेंद्र कुमार तेवर कहते हैं कि संस्कृत विषय का आगे काफी भविष्य उज्जवल है. इस कोर्स की पढ़ाई करने के बाद छात्रों को धर्मगुरु के तौर पर नौकरी मिली है. कर्मकांड के कोर्स में तमाम वर्गों से संबंध रखने वाले युवक और युक्तियां दिलचस्पी दिखा रहे हैं.

संस्कृत पढ़ाते हुए प्रोफेसर
संस्कृत पढ़ाते हुए प्रोफेसर (Photo Credit: ETV Bharat)

सेना में हर साल एक या दो बच्चे चयनित: प्रोफेशन नरेंद्र कुमार ने बताया कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय अकेला ऐसा विश्वविद्यालय है, जो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर्मकांड की पढ़ाई कराता है. जब से इस कोर्स का संचालन यहां किया जा रहा है. सेना में हर साल एक या दो बच्चे यहां से चयनित होते ही हैं, जो वहां धर्मगुरु की जिम्मेदारी निभाते हैं. धर्मगुरु का जो पद है सेवा में यह ऑफिसर रैंक से शुरू होता है. इस कोर्स की पढ़ाई में कर्मकांड के परम्पराओं की शिक्षा दी जाती है, जिनमें सनातन परम्परा, आर्यसमाज से संबंधित परम्परा और आदि प्रमुख रूप से है.

छात्र अपना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं: उन्होंने बताया कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में यह कोर्स 1969 में स्थापित हुआ था. उसे वक्त पत्राचार के माध्यम से संस्कृत भाषा की पढ़ाई कराई जाती थी. संस्कृत विभाग में वर्तमान में स्टूडेंट्स रिसर्च वर्क के लिए पंजीकृत हो रहे हैं. वहीं प्री-पीएचडी की कक्षाएं संचालित हो रही हैं. भारतीय ज्ञान परंपरा का भी वर्तमान समय में काफी बोलबाला है, तो ऐसे में संस्कृत पढ़कर छात्र अपना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं.

प्रत्येक कोर्स में 30-30 सीटें: प्रोफेशन नरेंद्र कुमार ने बताया कि लगभग 30-30 सीटें प्रत्येक कोर्स के लिए निर्धारित की गई हैं. छात्रों के रहने के लिए विश्वविद्यालय कैंपस में ही आठ छात्रावास हैं, जिनमें दो छात्रावास भी है. संस्कृत विषय के साथ बी. ए. ऑनर्स करने के लिए प्रति सेमेस्टर 11725 रुपये फीस निर्धारित की गई है. एम ए संस्कृत के लिए 3685 रुपये प्रतिवर्ष, एम.ए. ज्योतिष के लिए 11 हजार रुपये प्रतिवर्ष, जबकि कर्मकांड कोर्स में एक वर्षीय पी.जी. डिप्लोमा के लिए 5 हजार 500 रूपये शुल्क निर्धारित की गई है.

बता दें कि भारतीय सेना में धार्मिक शिक्षक के पद पर जो नियुक्ति होती है वह जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर (JCO) रैंक पर होती है. सेना में इस पर सैलरी 57,100 रुपए से लेकर 1,77,000 रुपए तक होती है. इसके अलावा उन्हें कैंटीन जैसी सुविधाएं, सरकारी आवास आदि की सुविधा भी मिलती है.

हाल ही में सेना में धर्मगुरु के तौर पर चयनित हुए, आचार्य रचित शर्मा बताते हैं कि उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से कर्मकांड विषय में अध्ययन किया, सेना में निकली धर्मगुरु पद के लिए आवेदन किया वहां सफलता मिली है.

बता दें कि संस्कृत भषा सिर्फ कर्मकांड या पूजा-पाठ तक ही सीमित हो ऐसी भाषा नहीं है, देश-विदेश में भी संस्कृत पढ़े-लिखे युवाओं के लिए करियर के काफी विकल्प रहते हैं, वहीं शिक्षण संस्थानों से लेकर मीडिया, पुरातत्व विभाग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India) और संग्रहालयों (Museums) आदि में भी प्राचीन पांडुलिपियों (Manuscripts) और शिलालेखों को समझने के लिए भी संस्कृत विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है.

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Last Updated : May 18, 2026 at 11:10 AM IST

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