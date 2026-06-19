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IGNOU Admission 2026: इग्नू में एम.ए. (एजुकेशन) कार्यक्रम में प्रवेश शुरू, 15 जुलाई तक करें आवेदन

यह कार्यक्रम ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ODL) मोड में संचालित किया जाएगा.

इग्नू में एम.ए. (एजुकेशन) कार्यक्रम में प्रवेश शुरू
इग्नू में एम.ए. (एजुकेशन) कार्यक्रम में प्रवेश शुरू (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 19, 2026 at 4:26 PM IST

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नई दिल्ली: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) के स्कूल ऑफ एजुकेशन ने जुलाई 2026 सत्र के लिए एम.ए. (एजुकेशन) (MAEDU) कार्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक अभ्यर्थी 15 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. यह कार्यक्रम ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ODL) मोड में संचालित किया जाएगा, जिससे विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ाई कर सकेंगे.

किसी भी विषय के स्नातक कर सकते हैं आवेदन

विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी सूचना के अनुसार, इस कार्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक (Bachelor’s Degree) होना आवश्यक है. कार्यक्रम का माध्यम अंग्रेजी रखा गया है.

शिक्षा क्षेत्र में विशेषज्ञता का अवसर

एम.ए. (एजुकेशन) कार्यक्रम में शिक्षा के विभिन्न आयामों को शामिल किया गया है. पाठ्यक्रम में शिक्षा के मूलभूत सिद्धांतों, कोर विषयों, शिक्षा में ज्ञान सृजन तथा विशेषीकृत अध्ययन क्षेत्रों से संबंधित विषयों को शामिल किया गया है. इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में गहन समझ और शोधपरक दृष्टिकोण देना है.

लचीली पढ़ाई और डिजिटल संसाधनों की सुविधा

विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताओं में फ्लेक्सिबल लर्निंग, गुणवत्तापूर्ण पाठ्यक्रम, कहीं से भी अध्ययन की सुविधा, शैक्षणिक एवं परामर्श सहायता तथा ई-कॉन्टेंट और ऑनलाइन संसाधनों तक पहुंच शामिल है. इससे नौकरीपेशा और अन्य व्यस्त विद्यार्थी भी आसानी से उच्च शिक्षा ले सकेंगे.

कैसे करें आवेदन और संपर्क

इच्छुक अभ्यर्थी IGNOU के आधिकारिक प्रवेश पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. कार्यक्रम से संबंधित अधिक जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर मौजूद है. विश्वविद्यालय ने सभी इच्छुक अभ्यर्थियों से निर्धारित समय सीमा के अंदर आवेदन करने की अपील की है.

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