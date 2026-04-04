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बेटियों के लिए खुले 243 साल पुराने स्कूल के दरवाजे, अब लड़कियां भी लड़कों के साथ करेंगी पढ़ाई

सिरमौर: ऐतिहासिक विरासत से जुड़ा हिमाचल प्रदेश का राजकीय आदर्श शमशेर वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल नाहन अब नए दौर में प्रवेश कर गया है. 1 अप्रैल 2026 से इस प्रतिष्ठित संस्थान का स्वरूप बदलते हुए इसे सह-शिक्षा (को-एजुकेशन) स्कूल बना दिया गया है. यहां तक कि अब स्कूल के नाम से ब्वॉयज भी हटा दिया गया है. करीब 243 वर्ष पुराने स्कूल में अब तक केवल लड़कों को ही प्रवेश मिलता था, लेकिन अब बेटियों के लिए भी दरवाजे खोल दिए गए हैं.

इस बदलाव के साथ ही छठी कक्षा में पहली छात्रा अर्चना का प्रवेश हुआ, जिसे स्कूल स्टाफ और विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया. यह क्षण न केवल स्कूल के इतिहास में दर्ज हो गया, बल्कि समाज में बदलती सोच और बेटियों को समान अवसर देने का संदेश भी दे गया. टीजीटी शिक्षिका विनिता ठाकुर ने बताया कि स्कूल में 10 अप्रैल तक प्रवेश प्रक्रिया जारी रहेगी. यह स्कूल पहले की तरह हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध रहेगा.

इस साल से छात्राओं के लिए एडमिशन शुरू (ETV Bharat)

90 के दशक में सीमित थी व्यवस्था

हालांकि 90 के दशक तक इस स्कूल में विज्ञान और कॉमर्स संकाय की जमा एक व जमा दो की कक्षाएं संचालित होती थीं, जिनमें छात्राओं को भी प्रवेश दिया जाता था, क्योंकि उस समय कन्या स्कूल में ये संकाय उपलब्ध नहीं थे. बाद में जब कन्या स्कूल में इन कक्षाओं की शुरुआत हो गई, तो यहां छात्राओं के दाखिले बंद कर दिए गए.

पहली बार पूरी तरह को-एजुकेशन

हालांकि यह भी तथ्य सही है कि छठी कक्षा से छात्राओं के प्रवेश पहले नहीं होते थे. सदियों पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अब यह स्कूल नई सोच, समान अवसर और आधुनिक शिक्षा प्रणाली के साथ आगे बढ़ेगा. स्कूल प्रबंधन के अनुसार यह निर्णय शिक्षा में समानता और समावेशिता को बढ़ावा देने की दिशा में अहम पहल है. आने वाले समय में छात्राओं के लिए भी बेहतर शैक्षणिक व सह-पाठ्यक्रम सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी.