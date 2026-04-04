बेटियों के लिए खुले 243 साल पुराने स्कूल के दरवाजे, अब लड़कियां भी लड़कों के साथ करेंगी पढ़ाई
स्कूल की स्थापना 30 अप्रैल 1783 को महाराजा धर्म प्रकाश ने प्राथमिक विद्यालय के रूप में की थी. सिरमौर रियासत का पहला शिक्षण संस्थान था.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 4, 2026 at 7:41 AM IST
सिरमौर: ऐतिहासिक विरासत से जुड़ा हिमाचल प्रदेश का राजकीय आदर्श शमशेर वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल नाहन अब नए दौर में प्रवेश कर गया है. 1 अप्रैल 2026 से इस प्रतिष्ठित संस्थान का स्वरूप बदलते हुए इसे सह-शिक्षा (को-एजुकेशन) स्कूल बना दिया गया है. यहां तक कि अब स्कूल के नाम से ब्वॉयज भी हटा दिया गया है. करीब 243 वर्ष पुराने स्कूल में अब तक केवल लड़कों को ही प्रवेश मिलता था, लेकिन अब बेटियों के लिए भी दरवाजे खोल दिए गए हैं.
इस बदलाव के साथ ही छठी कक्षा में पहली छात्रा अर्चना का प्रवेश हुआ, जिसे स्कूल स्टाफ और विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया. यह क्षण न केवल स्कूल के इतिहास में दर्ज हो गया, बल्कि समाज में बदलती सोच और बेटियों को समान अवसर देने का संदेश भी दे गया. टीजीटी शिक्षिका विनिता ठाकुर ने बताया कि स्कूल में 10 अप्रैल तक प्रवेश प्रक्रिया जारी रहेगी. यह स्कूल पहले की तरह हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध रहेगा.
90 के दशक में सीमित थी व्यवस्था
हालांकि 90 के दशक तक इस स्कूल में विज्ञान और कॉमर्स संकाय की जमा एक व जमा दो की कक्षाएं संचालित होती थीं, जिनमें छात्राओं को भी प्रवेश दिया जाता था, क्योंकि उस समय कन्या स्कूल में ये संकाय उपलब्ध नहीं थे. बाद में जब कन्या स्कूल में इन कक्षाओं की शुरुआत हो गई, तो यहां छात्राओं के दाखिले बंद कर दिए गए.
पहली बार पूरी तरह को-एजुकेशन
हालांकि यह भी तथ्य सही है कि छठी कक्षा से छात्राओं के प्रवेश पहले नहीं होते थे. सदियों पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अब यह स्कूल नई सोच, समान अवसर और आधुनिक शिक्षा प्रणाली के साथ आगे बढ़ेगा. स्कूल प्रबंधन के अनुसार यह निर्णय शिक्षा में समानता और समावेशिता को बढ़ावा देने की दिशा में अहम पहल है. आने वाले समय में छात्राओं के लिए भी बेहतर शैक्षणिक व सह-पाठ्यक्रम सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी.
इतिहास से आधुनिकता तक का सफर
इस स्कूल की स्थापना 30 अप्रैल 1783 को महाराजा धर्म प्रकाश द्वारा प्राथमिक विद्यालय के रूप में की गई थी, जो सिरमौर रियासत का पहला शिक्षण संस्थान था. बाद में महाराजा कर्म प्रकाश के शासनकाल में 1808 में इसे मिडिल और 1816 में हाई स्कूल का दर्जा मिला. 1925 में यह पंजाब विश्वविद्यालय के अधीन जिला बोर्ड हाई स्कूल बना और 1930 में इसे “शमशेर हाई स्कूल” नाम दिया गया, जो महाराजा शमशेर प्रकाश के सम्मान में रखा गया था. आज़ादी के बाद 1957 में यह राजकीय हाई स्कूल और 1986 में वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल बना.
देश और प्रदेश को दिए कई दिग्गज
शमशेर स्कूल ने केवल विद्यार्थियों को शिक्षित नहीं किया, बल्कि राष्ट्र और प्रदेश को अनेक रत्न भी दिए. इसी संस्थान से शिक्षित हुए डॉ. वाईएस परमार हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, अश्विनी कुमार पूर्व राज्यपाल, सात स्वतंत्रता सेनानी, 13 आईएएस अधिकारी, 5 आईपीएस अधिकारी, 2 राज्य मंत्री, 1 विधायक, 3 सांसद और 3 लेफ्टिनेंट, सभी इस स्कूल की गौरवशाली परंपरा के जीवंत उदाहरण हैं.
इतिहास का साक्षी बना स्कूल
स्कूल के मुख्य द्वार पर लगा अठारहवीं सदी का विशाल घंटा आज भी इसकी गौरवशाली विरासत का प्रतीक है. यह न केवल इतिहास की गूंज को संजोए हुए है, बल्कि शोधकर्ताओं और इतिहास प्रेमियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. करीब ढाई शताब्दी पुराना यह संस्थान अब नई सोच, समान अवसर और आधुनिक शिक्षा के साथ भविष्य की ओर बढ़ रहा है.
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