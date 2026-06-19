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DU के 'सर्टिफिकेट कोर्स ऑन पेटेंट्स' के लिए एडमिशन शुरू, फीस से लेकर आवेदन तक सब डिटेल यहां पढ़ें

12वीं पास और स्नातक विद्यार्थी कर सकते हैं आवेदन: कोर्स में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं उत्तीर्ण निर्धारित की गई है. इसके अलावा किसी भी विषय में स्नातक कर रहे या स्नातक पूरा कर चुके अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं. विश्वविद्यालय का उद्देश्य पेटेंट, बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) और नवाचार से जुड़े विषयों की जानकारी अधिक से अधिक विद्यार्थियों और पेशेवरों तक पहुंचाना है.



हाइब्रिड मोड में होगा संचालन: यह कोर्स कुल तीन महीने की अवधि का होगा. इसमें 48 घंटे की ऑनलाइन कक्षाएं और 12 घंटे का ऑफलाइन प्रशिक्षण होगा. कक्षाएं शनिवार और रविवार को होगी, जिनकी अवधि लगभग डेढ़ घंटे होगी. इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय और भारतीय पेटेंट कार्यालय में दो दिन का हैंड्स-ऑन प्रशिक्षण भी दिया जाएगा.



सीमित सीटें, साल में दो बैच: विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार प्रत्येक बैच में केवल 100 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा. वर्ष में दो बैच संचालित किए जाएंगे, जिससे अधिक से अधिक इच्छुक उम्मीदवारों को प्रशिक्षण का अवसर मिल सके.



शुल्क और प्रशिक्षण की विशेषताएं: कोर्स की फीस 5000 रुपये प्रति विद्यार्थी निर्धारित की गई है. कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को पेटेंट आवेदन प्रक्रिया, बौद्धिक संपदा संरक्षण, नवाचार प्रबंधन और पेटेंट कानून से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी जाएगी. इससे विद्यार्थियों, शोधार्थियों, स्टार्टअप उद्यमियों और उद्योग जगत से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है.



15 जुलाई आवेदन की अंतिम तिथि: डीयू प्रशासन ने बताया कि आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2026 है. इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. कोर्स से संबंधित विस्तृत जानकारी, ब्रोशर और आवेदन लिंक विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर हैं.



विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में मिलेगा प्रशिक्षण: इस कार्यक्रम के चेयरपर्सन प्रो. दीनबंधु साहू, कोर्स डायरेक्टर प्रो. दमन सलूजा तथा कोर्स कोऑर्डिनेटर डॉ. अश्विनी सिवाल हैं. विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि यह कोर्स पेटेंट और नवाचार के क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी साबित होगा और उन्हें व्यावहारिक ज्ञान के साथ विशेषज्ञों का मार्गदर्शन भी मिलेगा.



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