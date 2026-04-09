बिहार के युवाओं को आसमान छूने का मौका, पायलट ट्रेनिंग में डोमिसाइल लागू
बिहार उड्डयन संस्थान में निजी पायलट लाइसेंस कोर्स के लिए 40 सीटों पर नामांकन शुरू. सिर्फ बिहार के मूल निवासी ही आवेदन कर सकेंगे. पढ़ें
Published : April 9, 2026 at 1:23 PM IST
पटना: पायलट बनने का सपना देखने वाले बिहार के युवाओं के लिए यह बड़ा मौका है. राज्य सरकार के विमानन प्रशिक्षण संस्थान में प्राइवेट पायलट लाइसेंस यानी PPL कोर्स के लिए 40 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इस बार सबसे खास बात यह है कि दाखिले में डोमिसाइल नीति लागू की गई है, यानी केवल बिहार के स्थायी निवासी ही आवेदन कर सकेंगे.
बिहार में पायलट बनने का सुनहरा मौका: सरकार की इस पहल का मकसद राज्य के युवाओं को एविएशन सेक्टर में बेहतर अवसर देना और स्थानीय प्रतिभाओं को प्राथमिकता देना है. जानकारी के मुताबिक, PPL कोर्स में कुल 40 सीटें निर्धारित की गई हैं. इन सीटों का वर्गवार बंटवारा भी तय किया गया है, ताकि सामान्य, आरक्षित वर्ग, महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को बराबर अवसर मिल सके.
आवश्यक योगताएं: आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी का 12वीं में फिजिक्स और मैथ्स के साथ पास होना जरूरी है, जबकि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई है. चयन स्क्रीनिंग और योग्यता के आधार पर किया जाएगा, जिससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता बनी रहे.
डोमिसाइल नीति लागू: डोमिसाइल नीति लागू होने से बिहार के छात्रों को सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अब उन्हें पायलट ट्रेनिंग के लिए दूसरे राज्यों के महंगे संस्थानों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. अपने ही राज्य में यह सुविधा मिलने से ट्रेनिंग का खर्च, रहने और दूसरे लॉजिस्टिक खर्चों में भी कमी आएगी. साथ ही राज्य में एविएशन सेक्टर के लिए स्किल्ड मैनपावर तैयार होगी. इसे बिहार में उभरते एविएशन इकोसिस्टम और हाई-स्किल रोजगार के लिहाज से अहम पहल माना जा रहा है.
एयरलाइंस इंडस्ट्री करेगी तेजी से विस्तार: एविएशन सेक्टर के जानकार वरिष्ठ पत्रकार सुनील कुमार का मानना है कि आने वाले वर्षों में देश में एयरलाइंस इंडस्ट्री तेजी से विस्तार करेगी और प्रशिक्षित पायलटों की मांग लगातार बढ़ेगी. ऐसे में बिहार के युवाओं के लिए यह कोर्स सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, बल्कि ग्लोबल करियर का मजबूत गेटवे बन सकता है.
"PPL के बाद छात्र CPL, मल्टी इंजन रेटिंग और एयरलाइन कैडेट प्रोग्राम की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं. यही वजह है कि इस नामांकन को युवाओं के लिए हाई-प्रोफाइल करियर की शुरुआत माना जा रहा है."- सुनील कुमार, वरिष्ठ पत्रकार
ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन: सरकार की कोशिश है कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और मेरिट आधारित हो. आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से लिए जा रहे हैं, जिसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे.
युवाओं में उत्साह: स्थानीय युवाओं के बीच इस पहल को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि पहली बार उन्हें लग रहा है कि पायलट बनने का सपना बिहार से ही पूरा किया जा सकता है. अगर यह मॉडल सफल रहा, तो आने वाले समय में सीटों की संख्या और ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों का विस्तार किया जा सकता है.
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