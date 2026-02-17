ETV Bharat / state

BHU के बड़े स्कूलों में इस दिन से शुरू होंगे दाखिले, सेंट्रल हिंदू समेत इन बड़े स्कूलों में मौका

वाराणसी: स्कूलों में नए सत्र की शुरुआत से पहले एडमिशन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है. ऐसे में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अलग-अलग स्कूलों में 2026-27 के नए सत्र के लिए भी एडमिशन 20 फरवरी से शुरू होने जा रहे हैं. बनारस में सबसे ज्यादा वेटिंग और लोगों की मारामारी वाले सेंट्रल हिंदू स्कूल के कक्षा नर्सरी कक्षा 6, 9 और 11वीं में दाखिले की प्रवेश परीक्षा की शुरुआत भी 20 फरवरी से होगी और 20 मार्च तक चलेगी. दाखिले के लिए प्रवेश पत्र ऑनलाइन भरे जाएंगे.



इस बारे में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की तरफ से जारी की गई नोटिफिकेशन में बताया गया है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की ओर से कमच्छा स्थित सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल और सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल के अलावा कमच्छा स्थित रणवीर संस्कृत विद्यालय और राजीव गांधी साउथ कैम्पस मिर्जापुर में सेंट्रल हिंदू स्कूल का संचालन किया जाता है. रणवीर संस्कृत विद्यालय का भी संचालन हो रहा है. इन विद्यालयों में एडमिशन के लिए शनिवार को एडमिशन फार्म का कार्यक्रम जारी किया गया है.





सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल के बाल वाटिका 2 में एलकेजी में दाखिला किया जाएगा, जबकि सेंट्रल हिंदू गर्ल्स और बॉयज स्कूल में कक्षा 6, 9 और 11वीं में प्रवेश होगा सेंट्रल हिंदू स्कूल मिर्जापुर के बाल वाटिका 3 में नर्सरी और रणवीर संस्कृत विद्यालय में कक्षा एक में दाखिले किए जाएंगे. ऑनलाइन आवेदन संबंधी सभी जानकारी 20 फरवरी से 20 मार्च तक यूनिवर्सिटी के प्रवेश पोर्टल www.bhuonline.in पर उपलब्ध रहेगी.

