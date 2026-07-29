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झारखंड का इकलौते होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज में नए सत्र में नामांकन पर रोक, मिला 30 दिनों का अल्टीमेटम

राजकीय होमियोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गोड्डा. ( फोटो-ईटीवी भारत )

गोड्डा: झारखंड के एक मात्र राजकीय होमियोपैथिक कॉलेज गोड्डा में नए सत्र में नामांकन पर रोक लग गई है. इस आदेश के बाद जहां छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है, वहीं मेडिकल कॉलेज के भविष्य पर भी सवालिया निशान लग गया है. इसको लेकर कॉलेज के छात्र लगातार आंदोलनरत हैं. वहीं कॉलेज प्रबंधन और प्रशासन इस समस्या का समाधान निकालने में जुटा है.

नाराज छात्रों को समझाने पहुंचे उपायुक्त

वहीं इस आदेश के बाद छात्रों में नाराजगी है. साथ ही छात्र लगातार आंदोलन कर रहे है. इस बात की जानकारी मिलने के बाद गोड्डा उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने राजकीय होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज पहुंचकर छात्रों की समस्याएं सुनी और उन्हें समझाने की कोशिश की. उपायुक्त ने कहा कि सरकार और प्रशासन के स्तर से समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है.

छात्रा, कॉलेज के प्राचार्य और पूर्व विधायक अमित मंडल का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

सेंट्रल होमियोपैथी काउंसिल ने नामांकन पर लगाई रोक

दरअसल, सेंट्रल होमियोपैथी काउंसिल, नई दिल्ली की टीम ने झारखंड के एक मात्र होमियोपैथिक कॉलेज में आधारभूत सुविधा की कमी और टीचर की कमी को लेकर पिछले वर्ष नामांकन पर रोक लगाई थी, लेकिन गत वर्ष सरकार ने आश्वासन दिया था कि शिक्षकों की कमी और कॉलेज में सुविधा को दुरुस्त किया जाएगा. यह आश्वासन मिलने के बाद नामांकन की अनुमति दी गई थी,

लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी शिक्षकों की नई नियुक्ति कॉलेज में नहीं हुई और फिर केंद्रीय टीम ने जब गोड्डा के पारसपानी स्थित राजकीय होमियोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का विजिट किया तो हालात जस का तस पाया. जिसके बाद टीम ने नए सत्र में नामांकन पर रोक लगा दी है.

छात्रों का आंदोलन जारी

सेंट्रल होम्योपैथी काउंसिल, नई दिल्ली के इस आदेश के बाद कॉलेज में पढ़ रहे छात्र लगातार आंदोलनरत हैं. उनकी मांग है कि कॉलेज में शिक्षकों कि कमी को दूर किया जाए. साथ ही हॉस्टल में पर्याप्त सुविधा के साथ सभी फैकल्टी को ठीक किया जाए.