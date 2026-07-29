झारखंड का इकलौते होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज में नए सत्र में नामांकन पर रोक, मिला 30 दिनों का अल्टीमेटम
गोड्डा के पारसपानी स्थित राजकीय होमियोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के भविष्य पर ग्रहण लग गया है.
Published : July 29, 2026 at 5:08 PM IST
गोड्डा: झारखंड के एक मात्र राजकीय होमियोपैथिक कॉलेज गोड्डा में नए सत्र में नामांकन पर रोक लग गई है. इस आदेश के बाद जहां छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है, वहीं मेडिकल कॉलेज के भविष्य पर भी सवालिया निशान लग गया है. इसको लेकर कॉलेज के छात्र लगातार आंदोलनरत हैं. वहीं कॉलेज प्रबंधन और प्रशासन इस समस्या का समाधान निकालने में जुटा है.
नाराज छात्रों को समझाने पहुंचे उपायुक्त
वहीं इस आदेश के बाद छात्रों में नाराजगी है. साथ ही छात्र लगातार आंदोलन कर रहे है. इस बात की जानकारी मिलने के बाद गोड्डा उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने राजकीय होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज पहुंचकर छात्रों की समस्याएं सुनी और उन्हें समझाने की कोशिश की. उपायुक्त ने कहा कि सरकार और प्रशासन के स्तर से समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है.
सेंट्रल होमियोपैथी काउंसिल ने नामांकन पर लगाई रोक
दरअसल, सेंट्रल होमियोपैथी काउंसिल, नई दिल्ली की टीम ने झारखंड के एक मात्र होमियोपैथिक कॉलेज में आधारभूत सुविधा की कमी और टीचर की कमी को लेकर पिछले वर्ष नामांकन पर रोक लगाई थी, लेकिन गत वर्ष सरकार ने आश्वासन दिया था कि शिक्षकों की कमी और कॉलेज में सुविधा को दुरुस्त किया जाएगा. यह आश्वासन मिलने के बाद नामांकन की अनुमति दी गई थी,
लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी शिक्षकों की नई नियुक्ति कॉलेज में नहीं हुई और फिर केंद्रीय टीम ने जब गोड्डा के पारसपानी स्थित राजकीय होमियोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का विजिट किया तो हालात जस का तस पाया. जिसके बाद टीम ने नए सत्र में नामांकन पर रोक लगा दी है.
छात्रों का आंदोलन जारी
सेंट्रल होम्योपैथी काउंसिल, नई दिल्ली के इस आदेश के बाद कॉलेज में पढ़ रहे छात्र लगातार आंदोलनरत हैं. उनकी मांग है कि कॉलेज में शिक्षकों कि कमी को दूर किया जाए. साथ ही हॉस्टल में पर्याप्त सुविधा के साथ सभी फैकल्टी को ठीक किया जाए.
समाधान निकालने का किया जा रहा प्रयासः प्राचार्य
इधर, राजकीय होमियोपैथी कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अशोक पासवान ने कहा कि जो समस्या है उसका समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि नेशनल होम्योपैथी काउंसिल ऑफ इंडिया ने 30 दिनों का अल्टीमेटम दिया है. इसकी सूचना राज्य सरकार को दे दी गई है. वहीं छात्रावास की समस्या को लेकर उन्होंने कहा कि छात्रावास का नया भवन बनकर तैयार है. जल्द ही हैंडओवर होगा. शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए राज्य सरकार के स्तर से अनुशंसा कर दी गई है.
भाजपा नेता ने राज्य सरकार पर उपेक्षा का लगाया आरोप
इधर, नए सत्र में होमियोपैथी कॉलेज में नामांकन पर रोक लगने के बाद मामले को लेकर राजनीति शुरू हो गई है. भाजपा नेता और गोड्डा के पूर्व विधायक अमित मंडल ने कहा कि राज्य का इकलौता होमियोपैथी कॉलेज राज्य सरकार की उपेक्षा के कारण बंद होने के कगार पर है और उसकी मान्यता रद्द हो सकती है.
विदित हो कि राज्य सरकार की पहल पर वर्ष 2002 में गोड्डा के पारसपानी में होमियोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल खुला था. कॉलेज का शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने किया था और इसका उद्घाटन अर्जुन मुंडा ने किया था. कॉलेज को विनोबा भावे विश्वविद्यालय से सम्बधता मिली है. 18 एकड़ में फैला ये राजकीय होमियोपैथी कॉलेज परसपानी गोड्डा जिला मुख्यालय से 20 किमी दूर है. जहां NEET के माध्यम से नामांकन होता है और देश भर से विद्यार्थी यहां पढ़ाई करने आते हैं.
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