दिल्ली में नर्सरी-केजी-प्रथम कक्षा में एडमिशन आज से शुरू, यहां चेक करें पूरा शेड्यूल

दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी केजी और पहली कक्षा में दाखिले के लिए तारीखों का एलान कर दिया गया है.

दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी-केजी एडमिशन
दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी-केजी एडमिशन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 4, 2025 at 1:03 PM IST

4 Min Read
नई दिल्ली: राजधानी के निजी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में एडमिशन की प्रक्रिया 4 दिसंबर यानि आज से शुरू हो गए है. निजी स्कूलों ने नर्सरी, केजी और पहली कक्षा के दाखिलों को लेकर अपने मानक जारी कर दिए हैं.

निदेशालय शिक्षा (DoE) के निर्देशों के तहत स्कूलों ने पॉइंट आधारित सिस्टम अपनाया है, ताकि अभिभावकों को जानकारी मिल सके कि किस आधार पर उनके बच्चे को प्रवेश मिल सकता है. कई स्कूल 20 से लेकर 70 अंक तक सिर्फ इसी आधार पर दे रहे हैं. इसके बाद भाई-बहन स्कूल में पढ़ने, पूर्व छात्र (एल्यूमिनाई) के बच्चे होने और कर्मचारी के बच्चे होने जैसी श्रेणियों में भी अंक निर्धारित किए गए हैं, ताकि इन्हें प्राथमिकता मिल सके.

डॉ एसवी शर्मा, प्रधानाचार्य, विद्या बाल भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मयूर विहार, दिल्ली (ETV Bharat)

विद्या बाल भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य डॉ एसवी शर्मा ने बताया कि तीन स्तरों पर दूरी का स्कोर तय किया है. 0-1 किमी के लिए 70 अंक, 1-8 किमी के लिए 60 अंक और 8 किमी से अधिक दूरी पर 50 अंक हैं. सिबलिंग को 20 और एल्युमिनी को 10 अंक दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि 4 से 27 दिसंबर तक नर्सरी एडमिशन फॉर्म मिलेंगे. 23 जनवरी 2026 को पहली लिस्ट जारी होगी.

दूरी के अधिक अंक से प्रवेश की संभावना मजबूत होगी: उन्होंने कहा कि लगभग सभी स्कूलों ने दूरी को सबसे अधिक अंक दिए हैं, ऐसे में अभिभावकों को अपने घर की दूरी के आधार पर फॉर्म भरना चाहिए, जिससे प्रवेश की संभावना मजबूत हो सके. वहीं द्वारका के इंद्रप्रस्थ इंटरनेशनल स्कूल ने 0-12 किमी के अंदर रहने वालों को 55 अंक, 12-15 किमी पर 45 अंक और 15 किमी से अधिक दूरी पर 35 अंक निर्धारित किए हैं. सिबलिंग, एल्युमिनी और स्टाफ वार्ड को 15-15 अंक दिए गए हैं.

किन स्कूलों ने दूरी के कितने अंक दिए: चाणक्यपुरी स्थित संस्कृति पब्लिक स्कूल ने दूरी के लिए 30 अंक तय किए हैं, जिसे गूगल मैप के आधार पर मापा जाएगा. 10 किलोमीटर के अंदर रहने वालों को पूरे 30 अंक, 10-12 किलोमीटर वालों को 20 अंक और 12-14 किलोमीटर वालों को 10 अंक मिलेंगे. सिबलिंग और एल्युमिनी कैटेगरी को 25-25 अंक दिए गए हैं, जिससे इन दोनों श्रेणियों के बच्चों की संभावना और बढ़ जाती है.

दिल्ली पब्लिक स्कूल ने 0-15 किमी के लिए 40 अंक, सिबलिंग के लिए 30, एल्युमिनी के लिए 25 और सिंगल पेरेंट कैटेगरी के लिए 5 अंक रखे हैं. वहीं वसंत विहार स्थित श्रीराम स्कूल ने 0-15 किमी दूरी पर 50 अंक, सिबलिंग व एल्युमिनी के लिए 40-40 अंक और पहले बच्चे के लिए 10 अंक तय किए हैं.

EWS, DG और दिव्यांग बच्चों के लिए 25% सीट आरक्षित: शिक्षा निदेशक वेदिता रेड्डी ने कहा कि सभी निजी स्कूलों में प्रवेश स्तर पर 25% सीटें EWS, वंचित वर्ग (DG) और दिव्यांग बच्चों (CWSN) के लिए आरक्षित रहेंगी. इन सीटों पर ऑनलाइन आवेदन होगा. इसके अलावा, स्कूल पिछले तीन सालों में जितनी एंट्री लेवल सीटें देते आए हैं, उससे कम सीटें इस साल नहीं रख पाएंगे. सीटों का पूरा विवरण 20 दिसंबर 2025 तक शिक्षा विभाग को देना होगा.

  • प्रक्रिया: एडमिशन प्रक्रिया शुरू होना और फॉर्म उपलब्ध होना
    तारीख: 4 दिसंबर 2025 (गुरुवार)
  • प्रक्रिया: स्कूलों में एडमिशन फॉर्म जमा करने की आख़िरी तारीख
    तारीख: 27 दिसंबर 2025 (शनिवार)
  • प्रक्रिया: ओपन सीटों पर आवेदन करने वाले बच्चों का डेटा स्कूलों द्वारा अपलोड करना
    तारीख: 9 जनवरी 2026 (शुक्रवार)
  • प्रक्रिया: पॉइंट सिस्टम के अनुसार बच्चों को दिए गए मार्क्स अपलोड करना
    तारीख: 16 जनवरी 2026 (शुक्रवार)
  • प्रक्रिया: पहली लिस्ट जारी-चुने गए बच्चे व वेटिंग लिस्ट (साथ में पॉइंट्स का विवरण)
    तारीख: 23 जनवरी 2026 (शुक्रवार)
  • प्रक्रिया: पहली लिस्ट पर अभिभावकों की शिकायत/सवाल लेने का समय (लिखित/ईमेल/वर्बल)
    तारीख: 24 जनवरी 2026 (शनिवार) से 3 फरवरी 2026 (मंगलवार)
  • प्रक्रिया: दूसरी लिस्ट जारी-चुने गए बच्चे व वेटिंग लिस्ट (साथ में पॉइंट्स का विवरण)
    तारीख: 9 फरवरी 2026 (सोमवार)
  • प्रक्रिया: दूसरी लिस्ट पर अभिभावकों की शिकायत/सवाल लेने का समय
    तारीख: 10 फरवरी 2026 (मंगलवार) से 16 फरवरी 2026 (सोमवार)
  • प्रक्रिया: कोई आगे की लिस्ट (यदि हो) जारी करना
    तारीख: 5 मार्च 2026 (गुरुवार)
  • प्रक्रिया: एडमिशन प्रक्रिया का समापन
    तारीख: 19 मार्च 2026 (गुरुवार)

