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महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में दाखिले की घड़ी आई, इस दिन से भेजिए ऑनलाइन आवेदन

वाराणसी: महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में सत्र 2026-27 के लिए स्नातक एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के आवेदन पत्र 15 अप्रैल से ऑनलाइन होंगे. यह प्रक्रिया 10 मई तक चलेगी. पिछले सत्र की तरफ इस सत्र में भी मेरिट आधार पर प्रवेश होगा. वहीं, बी.एस-सी. बायो में 60 अतिरिक्त सीटों की वृद्धि की गई है.





कैसा होगा कोर्स: काशी विद्यापीठ में सत्र 2026-27 से स्नातक की सभी पाठ्यक्रम एनईपी- 2020 के तहत चार वर्ष के होंगे. चार वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम पूर्ण करने के बाद विद्यार्थी को स्नातकोत्तर एक वर्ष का ही करना होगा. कुलपति प्रो. आनन्द कुमार त्यागी की अध्यक्षता में प्रवेश समिति की बैठक कई निर्णय हुए हैं. पंत प्रशासनिक भवन स्थित डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन समिति कक्ष में आयोजित बैठक में प्रवेश प्रक्रिया, पाठ्यक्रमों के सीटों की संख्या का निर्धारण एवं वर्गीकरण, नए पाठ्यक्रम आदि बिंदुओं पर निर्णय लिया गया. सत्र 2026-27 से विदेशी विद्यार्थियों के लिए हिन्दी का नया पाठ्यक्रम शुरू होगा, जिससे विदेशी छात्र काशी विद्यापीठ में हिंदी सीख सकते हैं.







मेरिट बनाई जाएगी: इस बारे में प्रवेश समन्वयक प्रोफेसर वंशीधर पांडेय ने बताया कि स्नातक में दाखिले के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को स्केलिंग आधारित मेरिट बनाई जाएगी. सीबीएसई, यूपी और आईसीएससी सहित अन्य बोर्ड में इंटर में मिलने वाले अंकों के विषमताओं को सामान करने के उद्देश्य से स्केलिंग आधारित मेरिट बनाई जाती है.





नए सत्र में नए कोर्स: उन्होंने बताया कि नए सत्र में नए कोर्स शुरू होंगे. इसमें बीएसडब्ल्यू यानी बैचलर ऑफ सोशल वर्क और बीएससी इन टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में भी दाखिले होंगे. दोनों कोर्सेज में 60-60 सीट निर्धारित रहेंगी. बीएसडब्ल्यू रेगुलर कोर्स है जबकि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का कोर्स सेल्फ फाइनेंस होगा.

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