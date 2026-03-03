ETV Bharat / state

हरियाणा में NEET (यूजी) के स्कोर पर नर्सिंग/फिजियोथैरेपी और पैरामेडिकल कोर्स में होगा एडमिशन, आवेदन की अंतिम तिथि 8 मार्च

पंचकूला: हरियाणा सरकार शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नर्सिंग, फिजियोथैरेपी और पैरामेडिकल कार्यक्रमों में स्नातक डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सरकारी व निजी नर्सिंग/फिजियोथैरेपी और पैरामेडिकल संस्थानों में नीट (यूजी) 2026 की मेरिट के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया पर विचार कर रही है. यह घोषणा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान महानिदेशक, हरियाणा द्वारा की गई है.

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 8 मार्च: नीट (यूजी) 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 8 मार्च 2026 है. इसके बाद पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के इच्छुक और पात्र सभी छात्रों को नीट (यूजी) 2026 के लिए आवेदन करने और अंतिम तिथि, यानी 8 मार्च 2026 से पहले अपने आवेदन पत्र जमा करने की सलाह दी गई है. उम्मीदवार राष्ट्रीय शिक्षा प्राधिकरण (एनटीए) के आधिकारिक वेब पोर्टल https://neet.nta.nic.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा नीट (यूजी) 2026 को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा देश भर में विभिन्न स्नातक चिकित्सा कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए किया जाता है.