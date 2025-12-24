ETV Bharat / state

मोटी फीस से पासिंग मार्क्स से भी कम स्कोर पर मिल रही MBBS सीट, टॉपर से 511 कम 175 के स्कोर पर भी प्रवेश

NEET UG examinees
नीट यूजी के परीक्षार्थी (ETV Bharat Kota)
Published : December 24, 2025 at 6:41 PM IST

कोटा: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के जरिए मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन मिलता है. परीक्षा परिणाम के आधार पर काउंसलिंग के बाद एमबीबीएस सीट मिलती है, जहां चिकित्सकीय पेशे की पढ़ाई की जाती है. टॉपर्स को सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलते हैं तो निचली रैंक वाले स्टूडेंट्स पैसे के दम पर एमबीबीएस सीट पाते हैं. आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि जहां लगभग सामान्य परीक्षाओं में 33 फीसदी अंक पासिंग मार्क्स माने जाते हैं. वहीं, नीट यूजी में 25 फीसदी से कम अंक वाले को भी एमबीबीएस करने का मौका मिल जाता है. ऐसे विद्यार्थी सवा करोड़ रुपए से ज्यादा फीस अदा करने के बाद मेडिकल सीट पर दाखिला पा जाते हैं.

निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि नीट यूजी 2025 में जनरल कैटेगिरी में 525 अंक पर प्रवेश मिला. यह 73 फीसदी अंक है. इसमें ऑल इंडिया कोटा के स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में 27360 ऑल इंडिया रैंक वाले स्टूडेंट को बिहार के नालंदा की पावापुरी स्थित वर्धमान मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए सीट ऑफर की गई, जबकि डीम्ड यूनिवर्सिटी की क्लोजिंग रैंक नीट की ऑल इंडिया रैंक 918801 यानी 175 अंक लाने वाले विद्यार्थी को तमिलनाडु के विलुप्पुरम के किले दैयालम के जेआर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एडमिशन मिला. नीट यूजी की परीक्षा ही 720 अंक की होती है. ऐसे में स्टूडेंट के महज 25 फीसदी अंक पर प्रवेश मिल गया.

Neet UG and MBBS Seats
एम्स में एडमिशन की क्लोजिंग रैंक व नीट यूजी स्कोर (ETV Bharat GFX)

टॉपर से 573 कम अंक पर दाखिला: एडमिशन एक्सपर्ट मिश्रा ने बताया कि नीट यूजी 2025 परीक्षा में राजस्थान के महेश कुमार टॉपर बने थे. उनके 720 में से 686 नंबर आए. टॉपर से 511 नंबर कम लाने वाले कैंडिडेट को भी एमबीबीएस में एडमिशन मिला है. हालांकि, अधिकांश टॉपर एम्स जैसे संस्थानों में दाखिला लेते हैं, जहां एमबीबीएस की पूरी फीस 7500 रुपए है, लेकिन निचले कैंडिडेट्स को डेढ़ करोड़ फीस देनी पड़ती है. एनआरआई कैटेगिरी से डीम्ड यूनिवर्सिटी में मिले एडमिशन की बात की जाए तो 113 नंबर पर 1317215 रैंक वाले कैंडिडेट को कर्नाटक के बेंगलूरु में राजा राजेश्वरी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया. इस स्टूडेंट के टॉपर से 573 नंबर कम है. नीट यूजी में महज 16 फीसदी अंक है.

107 अंक पर सीट: पारिजात मिश्रा ने बताया कि साल 2024 में ऑल इंडिया कोटा के तहत जनरल में 25220 रैंक और 90 फीसदी यानी 652 अंक पर एडमिशन मिला, जबकि डीम्ड यूनिवर्सिटी में जनरल और एनआरआई दोनों ही कैटेगरी में 19 फीसदी यानी 135 अंक पर एडमिशन मिला. डीम्ड यूनिवर्सिटी में जनरल कैटेगरी में 1332034 रैंक और एनआरआई में 1334342 रैंक थी. साल 2023 की बात की जाए तो सरकारी एमबीबीएस क्लोजिंग रैंक 23562 थी. इस पर 85 फीसदी यानी 610 अंक थे, जबकि डीम्ड यूनिवर्सिटी में चेन्नई के श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 106172 रैंक लाने वाले कैंडिडेट को सीट मिल गई थी. उसके 19 फीसदी यानी 137 अंक थे. हालांकि इसी काउंसलिंग में 15 फीसदी से कम अंक लाने वाले 1221896 रैंक वाले छात्र को भी तमिलनाडु के चेन्नई के श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में सीट मिल गई थी. उसके नीट यूजी में 107 अंक थे.

Neet UG and MBBS Seats
ऑल इंडिया रैंक के अनुसार एडमिशन की क्लोजिंग रैंक व नीट यूजी स्कोर (ETV Bharat GFX)

राज्य में सरकारी सीटों तीन तरह की फीस: एक्सपर्ट मिश्रा ने बताया कि राजस्थान में 85 प्रतिशत स्टेट कोटा के तहत सरकारी मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग में तीन तरह की कैटेगरी की सीटें हैं. इनमें पहली कम फीस वाली सरकारी सीट्स में पूरी एमबीबीएस 10 लाख से कम फीस में हो जाती है. इन पर काफी ऊंची क्लोजिंग रैंक जाती है, जबकि दूसरी कैटेगरी मैनेजमेंट कोटा की सीटों की है. इन सीटों पर एमबीबीएस फीस करीब 10 लाख रुपए सालाना है. पूरी एमबीबीएस की करीब 45 लाख फीस देनी होती है. इसी तरह से एनआरआई कोटा में सवा करोड़ रुपए पूरी एमबीबीएस की फीस है. राजस्थान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो स्टेट नेचर की सीट पर फीस 90 लाख से डेढ़ करोड़ रुपए के बीच है. एनआरआई कोटे में मैनेजमेंट सीट पर यह 1.33 से 1.65 करोड़ के बीच है.

संपादक की पसंद

