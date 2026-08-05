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यूपी बोर्ड का बड़ा फैसला: 9वीं और 11वीं के छात्रों को मिलेगी बड़ी राहत, खत्म हुई यह बाध्यता

माना जा रहा है कि बोर्ड के इस फैसले से ग्रामीण, गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों को सीधा लाभ पहुंचेगा. इस विषय पर ईटीवी भारत ने प्रयागराज के मालवीय नगर स्थित गौरी पाठशाला इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्या डॉ. विभा पांडे से खास बातचीत की, जहां उन्होंने बोर्ड के इस कदम को शानदार बताया.

प्रयागराज : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने राज्य के लाखों छात्र-छात्राओं और अभिभावकों को बड़ी राहत दी है. बोर्ड ने कक्षा 9वीं और 11वीं में एडमिशन के लिए जन्म प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है. अब जन्म प्रमाण पत्र के अभाव में छात्र आधार कार्ड या परिवार रजिस्टर की नकल जैसे दस्तावेजों के आधार पर दाखिला ले सकेंगे.

प्रधानाचार्या डॉ. विभा पांडे ने कहा कि यूपी बोर्ड के अधिकांश स्कूलों में मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय और श्रमिक/कामगार परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं. कई बार कम जागरुकता या जानकारी के अभाव के कारण अभिभावक बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवा पाते हैं. इसके चलते एडमिशन में काफी अड़चन आती थी और कई बच्चों की पढ़ाई तक छूट जाती थी. अब आधार कार्ड और अन्य विकल्पों की मदद से बच्चों को सीधे दाखिला मिल सकेगा, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा.

दाखिले और साक्षरता दर में होगी बढ़ोतरी



प्रधानाचार्या ने कहा कि इस नीतिगत बदलाव से स्कूलों में नामांकन बढ़ेगा और ड्रॉपआउट रेट में कमी आएगी. अभिभावकों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी और प्रक्रिया में पारदर्शिता के साथ-साथ सुगमता भी आएगी. यह सरकार का यह अत्यंत सराहनीय कदम है, इससे उन बच्चों और छात्राओं को सबसे अधिक लाभ मिलेगा, जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण एडमिशन अटक जाता था. अब अन्य वैध दस्तावेजों से दाखिला हो सकेगा और कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा.

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