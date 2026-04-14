कृषि और पशु चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश शुरू, जानें आवेदन की अंतिम तिथि और परीक्षा का शेड्यूल
छत्तीसगढ़ के सरकारी एवं निजी कृषि,उद्यानिकी और पशु चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश पाने के लिए एंट्रेंस एग्जाम डेट की घोषणा सीजी व्यापमं ने की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 14, 2026 at 1:34 PM IST
रायपुर : छत्तीसगढ़ के सरकारी और निजी कृषि, उद्यानिकी और पशु चिकित्सा महाविद्यालयों में करियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. सीजी व्यापमं (CG Vyapam) ने शैक्षणिक सत्र 2026 के लिए PAT (Pre-Agriculture Test) और PPVT (Pre-Polytechnic Veterinary Test) प्रवेश परीक्षाओं के लिए अधिकारिक सूचना जारी कर दी है.
परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण तिथियां
पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने वाले छात्र इन तारीखों का विशेष ध्यान रखें.
- ऑनलाइन आवेदन शुरु होने की तिथि: 13 अप्रैल, 2026 से
- आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 27 अप्रैल, 2026
- एंट्रेंस एग्जाम की संभावित तिथि: 21 जून, 2026
- परीक्षा केंद्र: सभी 33 जिला मुख्यालय
किन विश्वविद्यालयों के अंतर्गत मिलेगा प्रवेश
संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से राज्य के तीन प्रमुख विश्वविद्यालयों के कॉलेजों में सीटें भरी जाएंगी.
- इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर
- महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, दुर्ग
- दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग
इनके अंतर्गत संचालित 33 कृषि महाविद्यालयों, 17 उद्यानिकी, 4 कृषि अभियांत्रिकी (Engineering) सहित मत्स्य पालन, दुग्ध प्रौद्योगिकी और पशु चिकित्सा महाविद्यालयों में छात्र प्रवेश ले सकेंगे.
छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए 'जीरो फीस' सुविधा
राज्य शासन के विशेष निर्देशानुसार, छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को बड़ी राहत दी गई है. अभ्यर्थी को आवेदन के समय ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करना होगा, लेकिन यदि अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित होता है, तो व्यापम उसका पूरा परीक्षा शुल्क वापस कर देगा.
किसानों ने नाम पर फर्जी लोन और खाद आहरण, शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने का आरोप
क्या है 'सियान गुड़ी’: कैसे एक छत के नीचे सुरक्षा, सम्मान और खुशियों का लगता है मेला
धमतरी में हेरोइन बेचते 2 आरोपी गिरफ्तार, नकदी सहित लाखों का सामान बरामद