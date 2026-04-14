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कृषि और पशु चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश शुरू, जानें आवेदन की अंतिम तिथि और परीक्षा का शेड्यूल

कृषि और पशु चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश शुरू ( Etv Bharat )