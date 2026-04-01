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बनारस के संपूर्णानंद स्टेडियम में एडमिशन शुरू; "पहले आओ पहले पाओ" की तर्ज पर मिलेगा प्रवेश, जानिये कितनी होगी फीस?

संपूर्णानंद स्टेडियम ( Photo credit: ETV Bharat )

वाराणसी : अप्रैल का महीना आने के साथ ही स्कूलों में नए सत्र की शुरुआत हो गई है, लेकिन जल्द ही गर्मी की छुट्टियां भी शुरू हो जाएंगी. गर्मी की छुट्टियों को लेकर बच्चों को पेरेंट्स अलग-अलग एक्टिविटी में इंवॉल्व भी करना चाहते हैं. ऐसे में बनारस के डॉ. संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम (सिगरा) में स्विमिंग से लेकर अलग-अलग खेलों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है. स्पोर्ट्स अफसर का कहना है कि स्विमिंग के लिए 2 अप्रैल यानी गुरुवार से फॉर्म मिलना शुरू हो जाएगा, जबकि क्रिकेट, एथलीट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस सहित इंडोर के तमाम गेम्स के लिए भी बच्चों के एडमिशन की प्रक्रिया 7 से 10 अप्रैल के बीच शुरू होगी. संपूर्णानंद स्टेडियम में एडमिशन (Video credit: ETV Bharat) वाराणसी सिगरा स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में गुरुवार से स्विमिंग एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो रही है. इस बारे में रीजनल स्पोर्ट्स अफसर विमला सिंह का कहना है कि स्टेडियम में धीरे-धीरे कोच आ रहे हैं और उस हिसाब से अलग-अलग खेलों की शुरुआत भी की जाएगी. उन्होंने बताया कि सबसे पहले गुरुवार से स्विमिंग क्लासेस शुरू हो रही है, जिसमें 300 रुपये महीने का भुगतान करना होगा. उसके लिए एक फोटो, स्कूल का आईकार्ड और एक आधार कार्ड देना होगा. फार्म के साथ 300 रुपये जमा होंगे, इसके बाद हर महीने 300 का भुगतान करना होगा.



