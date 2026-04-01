बनारस के संपूर्णानंद स्टेडियम में एडमिशन शुरू; "पहले आओ पहले पाओ" की तर्ज पर मिलेगा प्रवेश, जानिये कितनी होगी फीस?
रीजनल स्पोर्ट्स अफसर विमला सिंह का कहना है कि स्टेडियम में कोच आ रहे हैं. अलग-अलग खेलों की शुरुआत भी की जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 1, 2026 at 7:09 PM IST
वाराणसी : अप्रैल का महीना आने के साथ ही स्कूलों में नए सत्र की शुरुआत हो गई है, लेकिन जल्द ही गर्मी की छुट्टियां भी शुरू हो जाएंगी. गर्मी की छुट्टियों को लेकर बच्चों को पेरेंट्स अलग-अलग एक्टिविटी में इंवॉल्व भी करना चाहते हैं. ऐसे में बनारस के डॉ. संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम (सिगरा) में स्विमिंग से लेकर अलग-अलग खेलों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है.
स्पोर्ट्स अफसर का कहना है कि स्विमिंग के लिए 2 अप्रैल यानी गुरुवार से फॉर्म मिलना शुरू हो जाएगा, जबकि क्रिकेट, एथलीट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस सहित इंडोर के तमाम गेम्स के लिए भी बच्चों के एडमिशन की प्रक्रिया 7 से 10 अप्रैल के बीच शुरू होगी.
वाराणसी सिगरा स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में गुरुवार से स्विमिंग एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो रही है. इस बारे में रीजनल स्पोर्ट्स अफसर विमला सिंह का कहना है कि स्टेडियम में धीरे-धीरे कोच आ रहे हैं और उस हिसाब से अलग-अलग खेलों की शुरुआत भी की जाएगी.
उन्होंने बताया कि सबसे पहले गुरुवार से स्विमिंग क्लासेस शुरू हो रही है, जिसमें 300 रुपये महीने का भुगतान करना होगा. उसके लिए एक फोटो, स्कूल का आईकार्ड और एक आधार कार्ड देना होगा. फार्म के साथ 300 रुपये जमा होंगे, इसके बाद हर महीने 300 का भुगतान करना होगा.
इसके साथ ही क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी सहित अलग-अलग खेलों में एडमिशन की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी. इसके लिए अलग-अलग कोच आने वाले हैं, जो बच्चों को ट्रेनिंग देंगे. इसमें भी 300 से लेकर 500 रुपये तक मंथली फीस देनी होगी. जिसमें बच्चों को स्ट्रैंथ के हिसाब से एडमिशन मिलेगा.
क्रिकेट में 200 बच्चों के एडमिशन "पहले आओ पहले पाओ" की तर्ज पर दिए जाएंगे. इसके अलावा एथलीट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल जैसे खेलों में भी 100 से 150 बच्चों को एडमिशन मिलेगा. उन्होंने बताया कि एडमिशन की संख्या लिमिटेड इसलिए रखी गई है, क्योंकि ट्रेनर एक बार में कम से कम बच्चों को लेकर ही ट्रेनिंग दें, ताकि ट्रेनिंग भी प्रॉपर तरीके से हो.
स्पोर्ट्स ऑफिसर का कहना है कि इसके लिए दो टाइम सेट किये जा रहे हैं. सुबह और शाम जिस हिसाब से बच्चों को सूटेबल होगा, वह अपना टाइम स्लॉट ले सकते हैं लेकिन, एक बार टाइम स्लॉट सेट करने के बाद वह चेंज नहीं होगा.
स्टेडियम में एडमिशन के प्रक्रिया के शुरू होने से पहले ही भीड़ दिखाई देने लगी है. बड़ी संख्या में पेरेंट्स बच्चों के एडमिशन के लिए पहुंच रहे हैं. अभिभावकों का कहना है कि हम बच्चों के एडमिशन के लिए आए हैं.
स्टेडियम में एंट्री की ये शर्तें, इतनी फीस
- स्टेडियम में कुल 22 तरह के खेल हैं, जिसमें से लगभग 12 से ज्यादा खेलों में एडमिशन मिलेंगे.
- स्विमिंग पूल की शुरुआत सबसे पहले होने जा रही है, इसके बाद क्रिकेट सहित अन्य खेलों में एडमिशन होगा.
- 17 वर्ष से अधिक खिलाड़ियों और मॉर्निंग वॉकर्स को 300 महीना देना होगा.
- सभी को खेल विभाग से आई कार्ड बनवाना अनिवार्य है.
- स्टेडियम में आने के लिए आईकार्ड रखना जरूरी है, नहीं तो प्रवेश नहीं मिलेगा.
- मॉर्निंग वॉकर्स को सिर्फ अपने ट्रैक पर ही रहते हुए एक्सरसाइज व रनिंग करनी होगी.
- इंडोर वाले खिलाड़ियों को इंडोर गेम्स वाली जगह में ही रहना होगा, उन्हें ओपन ग्राउंड में जाने की अनुमति नहीं होगी.
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