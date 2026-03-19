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केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन का शेड्यूल जारी; 20 मार्च से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू

केंद्रीय विद्यालय संगठन ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 1 और बाल वाटिका (1 व 3) में दाखिले का पूरा शेड्यूल जारी किया.

केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन का शेड्यूल जारी.
केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन का शेड्यूल जारी. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 19, 2026 at 2:37 PM IST

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लखनऊ: केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 1 और बालवाटिका (1 व 3) में दाखिले का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है. अभिभावक 20 मार्च 2026 शुक्रवार सुबह 10 बजे से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे. आवेदन केवीएस के आधिकारिक पोर्टल admission.kvs.gov.in पर किए जाएंगे.

केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) द्वारा जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, इसका विज्ञापन 19 मार्च 2026 को जारी किया गया है. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 मार्च 2026 को सुबह 10 बजे से शुरू होंगे. रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 2 अप्रैल 2026 है.

प्रवेश सूची जारी होने की तिथियां

  • पहली सूची: बालवाटिका 1, 2, 3 के लिए 8 अप्रैल 2026
  • कक्षा 1 के लिए 9 अप्रैल 2026
  • दूसरी सूची (यदि सीटें खाली) 16 अप्रैल 2026
  • तीसरी सूची (यदि सीटें खाली) 21 अप्रैल 2026

अन्य महत्वपूर्ण तिथियां

  • बालवाटिका-2, कक्षा 2 और अन्य कक्षाओं के लिए ऑफलाइन आवेदन 2 से 8 अप्रैल तक
  • सूची जारी: 13 अप्रैल
  • प्रवेश प्रक्रिया: 15 से 20 अप्रैल
  • अन्य कक्षाओं में एडमिशन की अंतिम तिथि: 30 जून 2026
  • विशेष अनुमति से अंतिम तिथि: 31 जुलाई 2026

    आरक्षण के नियम क्या होंगे: शिक्षा का अधिकार (RTE) के तहत कुल 25% सीटें आरक्षित रहेंगी. इसके अलावा SC वर्ग के लिए 15%,
    ST वर्ग के लिए 7.5% और OBC (नॉन-क्रीमी लेयर) के लिए 27% सीट आरक्षित होंगी.

    आयु सीमा
  • कक्षा 2: 7 से कम 9 वर्ष
  • कक्षा 3: 8 से कम 10 वर्ष
  • कक्षा 4: 9 से कम 11 वर्ष
  • कक्षा 5: 10 से कम 12 वर्ष
  • कक्षा 6: 10 से कम 12 वर्ष
  • कक्षा 7: 11 से कम 13 वर्ष
  • कक्षा 8: 12 से कम 14 वर्ष
  • कक्षा 9: 13 से कम 15 वर्ष
  • कक्षा 10: 14 से कम 16 वर्ष

    जरूरी दस्तावेज: आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज में जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC यदि लागू हो) शामिल हैं. कक्षा 1 से 8 तक प्रवेश के लिए कोई प्रवेश परीक्षा नहीं होगी. प्रति सेक्शन अधिकतम 40 सीटें निर्धारित हैं. RTE और आरक्षित श्रेणियों के लिए अलग प्रावधान लागू होगा. अभिभावकों को सलाह दी गई है कि अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि तकनीकी समस्याओं से बचा जा सके.

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