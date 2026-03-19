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केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन का शेड्यूल जारी; 20 मार्च से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू

केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन का शेड्यूल जारी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 1 और बालवाटिका (1 व 3) में दाखिले का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है. अभिभावक 20 मार्च 2026 शुक्रवार सुबह 10 बजे से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे. आवेदन केवीएस के आधिकारिक पोर्टल admission.kvs.gov.in पर किए जाएंगे.

केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) द्वारा जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, इसका विज्ञापन 19 मार्च 2026 को जारी किया गया है. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 मार्च 2026 को सुबह 10 बजे से शुरू होंगे. रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 2 अप्रैल 2026 है.

प्रवेश सूची जारी होने की तिथियां