हाईकोर्ट ने कहा- किशोर न्याय अधिनियम के तहत दाखिला रजिस्टर और टीसी मान्य आयु प्रमाण-पत्र नहीं

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि केवल स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) या स्कूल के एडमिशन रजिस्टर में एंट्री, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 94 के तहत जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत को पूरा नहीं करता है. एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय और न्यायमूर्ति ज़फीर अहमद की पीठ ने यह निर्णय दिया.

हिंदू रीति-रिवाजों से हुई थी शादी: कोर्ट ने कहा कि अगर बाल कल्याण समिति बिना अधिकार क्षेत्र के काम करती है और सिर्फ़ बिना सत्यापित किए गए स्कूल रिकॉर्ड के आधार पर किसी व्यक्ति को संरक्षण गृह में रखने का आदेश देती है, तो ऐसी याचिका सुनवाई योग्य है. याचिका दाखिल करने वाले जोड़े ने आरोप लगाया कि उन्होंने 2023 में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार शादी की थी.

बेटी के नाबालिग होने का दावा किया था: लड़की की मां ने अपहरण का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई, लड़की की मां ने दावा किया कि उसकी बेटी का जन्म 11 मई, 2008 को हुआ और वह नाबालिग है. लड़की ने कहा कि वह 19 साल की है. आधार कार्ड और मेडिकल जांच में भी लड़की की उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा बताई गई. हालांकि, बाल कल्याण समिति, कन्नौज ने टीसी जिसमें लड़की की जन्म तिथि 11मई 2008 थी के आधार पर लड़की को नाबालिग मानते हुए उसे कानपुर नगर में सरकारी चिल्ड्रन्स होम (लड़कियों के लिए) भेज दिया.

अधिवक्ता ने कहा- याचिका सुनवाई योग्य नहीं: लड़की और उसके पति ने उसे चिल्ड्रन्स होम से रिहा करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की. अपर शासकीय अधिवक्ता का कहना था कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. तर्क दिया कि बाल कल्याण समिति, जे जे एक्ट 2015 की धारा 27(9) के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की शक्तियों के साथ 'कोर्ट' के रूप में काम करती है. इस प्रकार, रचना और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2021) में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार, हिरासत के एक वैध न्यायिक आदेश के खिलाफ हेबियस कॉर्पस की रिट जारी नहीं की जा सकती है.