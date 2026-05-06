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MGKVP Admission 2026: काशी विद्यापीठ में 11 मई से शुरू होंगे एडमिशन, जानिए पूरी प्रक्रिया

पीजी पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 11 मई से शुरू होकर मई के अंतिम सप्ताह तक जारी रहेगी.

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काशी विद्यापीठ बनारस (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 6, 2026 at 7:00 PM IST

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वाराणसी: महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया और फीस निर्धारण को लेकर अहम निर्णय लिए गए हैं. कुलपति प्रो. आनंद कुमार त्यागी ने बताया कि पीजी पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 11 मई से शुरू होगी, जो मई के अंतिम सप्ताह तक जारी रहेगी. पिछले सत्र की तरह इस सत्र में भी मेरिट आधार पर प्रवेश होगा. बैठक में कुछ पाठ्यक्रमों की फीस प्रति सेमेस्टर लेने का निर्णय हुआ, जिनके नाम बाद में घोषित किए जाएंगे.

कुलपति प्रो. त्यागी ने बताया कि प्रवेश विवरणिका ऑनलाइन उपलब्ध है. इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पहले विवरणिका को अच्छी तरह पढ़ लें. वहीं, प्रबंधशास्त्र अध्ययन संस्थान, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में संचालित एमबीए में प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थी, जिनके पास सीयूईटी (पीजी)-2025 स्कोर-कार्ड है, उन्हें प्रवेश हेतु अगले चरण में अपना पंजीकरण पूरा करना आवश्यक है.

यहां करें प्रवेश के लिए आवेदन

संस्थान के निदेशक प्रो. सुधीर कुमार शुक्ल ने बताया कि प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को पंजीकरण कराना अनिवार्य है. पंजीकरण के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट mgkvpadmission.samarth.edu.in के माध्यम से एडमिशन काउंसलिंग फॉर्म भरकर जरूरी दस्तावेज अपलोड करें. आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून है. उम्मीदवार आवेदन पत्र भरने से पहले पात्रता की जांच अवश्य कर लें. काउंसलिंग शुल्क 1500 रुपए (नॉन रिफंडेबल) ऑनलाइन मोड के माध्यम से जमा किया जाना है.

6 मई से भरे जाएंगे परीक्षा आवेदन पत्र
वहीं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2025-26 के स्नातक, स्नातकोत्तर, व्यवसायिक एवं अन्य पाठ्यक्रमों के द्वितीय सेमेस्टर का ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र (समर्थ पोटल से) 6 मई से भरे जाएंगे. परीक्षा नियंत्रक दीप्ति मिश्रा ने बताया कि परीक्षा आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि 15 मई है. इसके अलावा काशी विद्यापीठ में सांख्यिकी विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एम.ए./एम.एस-सी. चतुर्थ सेमेस्टर की प्रायोगिक परीक्षा 7 मई को आयोजित है. विभागाध्यक्ष प्रो. अनिल कुमार ने बताया कि परीक्षा सुबह 9 बजे से होगी. रसायन विज्ञान विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में बी.एस-सी. षष्ठ एवं चतुर्थ सेमेस्टर की प्रायोगिक परीक्षा क्रमशः 11 व 23 मई को आयोजित है. परीक्षाएं सुबह 9:30 बजे से होंगी.

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