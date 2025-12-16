कानपुर के HBTU में PhD की 88 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू; 25 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन
आवेदन के लिए 2500 रुपये शुल्क रखा गया है. प्रवेश परीक्षा सात जनवरी को कराई जाएगी. साथ ही शोध कक्षाएं 19 जनवरी से संचालित होंगी.
December 16, 2025
कानपुर: यूपी कानपुर शहर के हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विवि (एचबीटीयू) में शीतकालीन सत्र में पीएचडी की 88 सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है. जो अभ्यर्थी पीएचडी करना चाहते हैं, वह 25 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के लिए 2500 रुपये शुल्क रखा गया है. प्रवेश परीक्षा सात जनवरी को कराई जाएगी. साथ ही शोध कक्षाएं 19 जनवरी से संचालित होंगी.
विवि प्रशासन की ओर से यह पूरी जानकारी वेबसाइट पर भी साझा कर दी गई है. सबसे खास बात ये भी है पीएचडी के नए अकादमिक सत्र में प्रवेश के लिए किसी तरह की कोई आयु सीमा वाली बाधा नहीं है. पीएचडी पाठ्यक्रम की फीस 65 हजार रुपये रखी गई है.
विवि के वरिष्ठ प्रशासनिक अफसरों ने बताया, जिन अभ्यर्थियों ने यूजीसी नेट, सीएसआइआर नेट, गेट, सीड जैसी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हैं, उन्हें साक्षात्कार में सीधे आने का मौका दिया जाएगा. एचबीटीयू के कुलपति प्रो.समशेर ने बताया, पीएचडी के लिए देशभर से छात्र-छात्राएं आवेदन कर सकते हैं. सभी को नियमानुसार व उनकी योग्यता को देखते हुए ही प्रवेश दिया जाएगा.
15 हजार रुपये की फैलोशिप भी देगी यूनिवर्सिटी: एचबीटीयू कुलपति प्रो.समशेर ने बताया, विवि ने पीएचडी के लिए जो प्लान तैयार किया है, उसके मुताबिक सामान्य के अलावा अन्य श्रेेणियों में छात्रों को 5 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी. जबकि पूर्ण कालिक पीएचडी करने वाले छात्रों को 15 हजार रुपये तक की फैलोशिप देने की योजना भी बनी है.
इन विषय में कर सकेंके पीएचडी: कानपुर में एचबीटीयू के अलावा छत्रपति शाहू जी महाराज विवि (सीएसजेएमयू) व चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि (सीएसए विवि) भी हैं, जहां से छात्र-छात्राएं पीएचडी करते हैं. हालांकि, अब उन्हें सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग, ऑयल टेक्नोलॉजी, पेंट टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी समेत अन्य पाठ्यक्रमों की कई सीटों पर एचबीटीयू से पीएचडी का भी मौका मिलेगा.
