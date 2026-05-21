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वाराणसी में UG-PG में एडमिशन शुरू; विद्यापीठ और BHU में इन कोर्सेस में ले सकते हैं एडमिशन

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की रजिस्ट्रार डॉ. संगीता पांडेय ने बताया कि एडमिशन प्रक्रिया जारी है.

वाराणसी में UG-PG में एडमिशन शुरू.
वाराणसी में UG-PG में एडमिशन शुरू. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 12:42 PM IST

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Updated : May 21, 2026 at 12:47 PM IST

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वाराणसी: 12वीं के यूपी बोर्ड और CBSE, ICSE के नतीजे आने के बाद अब एडमिशन की जंग शुरू हो गई है. वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. यहां UG-PG और विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सेस में एडमिशन लिया जा सकता है.

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की रजिस्ट्रार डॉ. संगीता पांडेय ने बताया कि एडमिशन प्रक्रिया जारी है. एडमिशन के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से एडमिशन सही मानकों के अनुसार लेना होगा. इसके लिए फॉर्म भरने से पहले ऐसी जानकारी का ध्यान रखना है. ताकि किसी का फॉर्म भरना बेकार न हो.

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में अलग-अलग कोर्सेज के लिए 2026-27 में एडमिशन प्रोसेस 31 मई तक चलेगी. इसकी डेट आगे बढ़ाने की पूरी उम्मीद है. वही काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 4 जून 2026 को बंद हो जाएगी.

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की रजिस्ट्रार डॉ. संगीता पांडेय. (Video Credit: ETV Bharat)

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की रजिस्टर डॉ. सुनीता पांडेय ने बताया कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ देश के नामचीन यूनिवर्सिटी में जाना जाता है. उत्तर प्रदेश की अच्छी यूनिवर्सिटी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का स्थान है. इसलिए यहां एडमिशन के लिए काफी मारामारी की रहती है.

उन्होंने बताया कि एडमिशन के लिए ग्रेजुएशन (UG) में 12 कोर्सेज में एडमिशन लिया जा सकता है. पोस्ट ग्रेजुएशन में (PG) में 17 तरह के रेगुलर कोर्सेज के साथ ही सेल्फ फाइनेंस के 24 कोर्सेज में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. वहीं, 09 तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज में भी एडमिशन चल रहे हैं.

उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय में संचालित समस्त डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रवेश आवेदन फार्म समर्थ पोर्टल https://mgkvpadmission. samarth.edu.in/index.php/site/login से लॉगिन कर भरा जा रहा है. इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड प्रवेश विवरणिका में दिए गए निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़कर ही प्रवेश आवेदन फार्म भरें.

डॉ सुनीता पांडेय ने बताया कि एडमिशन की प्रक्रिया अभी शुरू हुई है. फॉर्म भरने के बाद इसमें दो तरीके से एडमिशन प्रोसेस पूरे होंगे. एक मेरिट के आधार पर और दूसरा एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर मेरिट के लिए एक टीम बनेगी. जिस हिसाब से मेरिट लिस्ट निर्धारित होगी, उसी हिसाब से एडमिशन प्रक्रिया पूरी होगी. जून में इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद सरकार के आदेश के अनुसार नए सत्र की शुरुआत 20 जुलाई के बाद होगी.

यूपी-पीजी में एडमिशन.
यूपी-पीजी में एडमिशन. (Photo Credit: ETV Bharat)

इन प्रोफेशनल कोर्सेस में एडमिशन: काशी विद्यापीठ में प्रोफेशनल कोर्स BPED में 55 सीट, MPED में 55 सीट, MED में 55 सीट, BA. LLB में 66 सीट, LLB में 66 सीट, LLM में 44 सीट, BCA में 132 सीट, PGDCA में 34 सीट और BBA में कुल 66 सीटों पर एडमिशन लिया जा सकता है.

काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी CUT PG के तहत ग्रेजुएशन में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. BHU के 150 PG कोर्स में दाखिला होगा. इसमें सबसे ज्यादा कला संकाय में 35 कोर्स हैं. इसके बाद संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय और विज्ञान संस्थान के 20-20 कोर्स में प्रवेश दिया जाएगा.

कृषि विज्ञान संस्थान में 18, सामाजिक विज्ञान संकाय में 17 और शिक्षा संकाय में 15 कोर्स में दाखिला होगा. संगीत और मंच कला संकाय में साथ दृश्य कला संकाय में 5-5 विवि संकाय और पर्यावरण संस्थान में 4-4 मेडिकल साइंस और कॉमर्स में 2-2 और एक मैनेजमेंट कोर्स में प्रवेश मिलेगा.

BHU ने एडमिशन के लिए हेल्प डेस्क भी स्थापित किया गया है. admission.help@bhu.in पर क्लिक कर प्रवेश के नियमों से जुड़ी जानकारियां ली जा सकती हैं. यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम के तहत सामान्य EWS और OBC को रजिस्ट्रेशन के लिए 300 और SC/ST विद्यार्थियों को 150 रुपए देने होंगे.

इन बातों का रखें ध्यान

  • रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस लैपटॉप से करें न कि मोबाइल से.
  • जो भी डॉक्यूमेंट देखने और पढ़ने में साफ नहीं है उसे ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपलोड न करें.
  • किसी भी तरह की कैटिगरी सर्टिफिकेट 1 जनवरी 2026 के बाद केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया जाना आवश्यक है.
  • यदि सभी सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं मिली है, तो जितनी है, उतनी ही अपलोड करने का काम करें
  • एडमिशन के लिए https://admission.bhu.ac.in/en, https://bhucuetpg.samarth.edu.in पर विजिट करें.

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Last Updated : May 21, 2026 at 12:47 PM IST

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