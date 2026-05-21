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वाराणसी में UG-PG में एडमिशन शुरू; विद्यापीठ और BHU में इन कोर्सेस में ले सकते हैं एडमिशन

वाराणसी में UG-PG में एडमिशन शुरू. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: 12वीं के यूपी बोर्ड और CBSE, ICSE के नतीजे आने के बाद अब एडमिशन की जंग शुरू हो गई है. वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. यहां UG-PG और विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सेस में एडमिशन लिया जा सकता है. महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की रजिस्ट्रार डॉ. संगीता पांडेय ने बताया कि एडमिशन प्रक्रिया जारी है. एडमिशन के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से एडमिशन सही मानकों के अनुसार लेना होगा. इसके लिए फॉर्म भरने से पहले ऐसी जानकारी का ध्यान रखना है. ताकि किसी का फॉर्म भरना बेकार न हो. महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में अलग-अलग कोर्सेज के लिए 2026-27 में एडमिशन प्रोसेस 31 मई तक चलेगी. इसकी डेट आगे बढ़ाने की पूरी उम्मीद है. वही काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 4 जून 2026 को बंद हो जाएगी. महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की रजिस्ट्रार डॉ. संगीता पांडेय. (Video Credit: ETV Bharat) महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की रजिस्टर डॉ. सुनीता पांडेय ने बताया कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ देश के नामचीन यूनिवर्सिटी में जाना जाता है. उत्तर प्रदेश की अच्छी यूनिवर्सिटी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का स्थान है. इसलिए यहां एडमिशन के लिए काफी मारामारी की रहती है. उन्होंने बताया कि एडमिशन के लिए ग्रेजुएशन (UG) में 12 कोर्सेज में एडमिशन लिया जा सकता है. पोस्ट ग्रेजुएशन में (PG) में 17 तरह के रेगुलर कोर्सेज के साथ ही सेल्फ फाइनेंस के 24 कोर्सेज में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. वहीं, 09 तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज में भी एडमिशन चल रहे हैं. उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय में संचालित समस्त डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रवेश आवेदन फार्म समर्थ पोर्टल https://mgkvpadmission. samarth.edu.in/index.php/site/login से लॉगिन कर भरा जा रहा है. इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड प्रवेश विवरणिका में दिए गए निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़कर ही प्रवेश आवेदन फार्म भरें.