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DU में फॉरेन लैंग्वेज कोर्स के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू, आवेदन की अंतिम तिथि 10 जुलाई

CIFL की ओर से इस सत्र में चीनी, जापानी, कोरियाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इतालवी और पुर्तगाली भाषाओं में सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स संचालित किए जाएंगे. इन पाठ्यक्रमों का संचालन दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न भाषा विभागों के सहयोग से किया जाएगा. विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि भविष्य में रूसी भाषा को भी इन पाठ्यक्रमों में शामिल किया जा सकता है.

नई दिल्ली: विदेशी भाषा सीखकर बेहतर करियर और अंतरराष्ट्रीय अवसरों की तलाश कर रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर है. दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (SOL) के अंतर्गत संचालित सेंटर फॉर इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेजेस (CIFL) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विदेशी भाषा सर्टिफिकेट और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है. विश्वविद्यालय की ओर से जारी नोटिस के अनुसार आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जबकि 10 जुलाई 2026 तक आवेदन जमा कर सकते हैं. चयनित अभ्यर्थियों को 14 जुलाई तक कोर्स फीस जमा करनी होगी.

वीकेंड में लगेंगी ऑफलाइन कक्षाएं

सभी पाठ्यक्रम ऑफलाइन मोड में संचालित होंगे. छात्रों को निर्धारित अध्ययन केंद्रों पर जाकर क्लास करना होगा. कक्षाएं केवल शनिवार और रविवार को होंगी. इससे नौकरीपेशा और अन्य कोर्स कर रहे छात्र भी आसानी से क्लास कर सके. करीब तीन घंटे की पढ़ाई होगी. कक्षा केंद्र और विस्तृत समय-सारिणी सत्र शुरू होने से पहले जारी की जाएगी. सर्टिफिकेट कोर्स में प्रवेश के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है. सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए श्रेष्ठ चार विषयों में कम से कम 50 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग के लिए 45 प्रतिशत अंक जरूरी हैं. साथ ही हिंदी या अंग्रेजी विषय में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक होने चाहिए. डिप्लोमा कोर्स के लिए संबंधित भाषा में सर्टिफिकेट कोर्स पूरा होना जरूरी है. अन्य संस्थानों से सर्टिफिकेट लेने वाले या कुछ विशेष श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा भी देनी पड़ सकती है. स्नातक और स्नातकोत्तर अभ्यर्थियों को अतिरिक्त वेटेज का लाभ मिलेगा.

फीस और आवेदन प्रक्रिया

सर्टिफिकेट कोर्स की फीस 10,000 रुपये है. इसके अलावा 200 रुपये पंजीकरण शुल्क और 510 रुपये परीक्षा शुल्क देना होगा. डिप्लोमा कोर्स की फीस 15,000 रुपये रखी गई है. गैर-डीयू छात्रों के लिए अतिरिक्त नामांकन शुल्क भी लागू होगा. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है. इच्छुक अभ्यर्थी CIFL के आधिकारिक पोर्टल https://cifl.oldcdu.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के दौरान फोटो, हस्ताक्षर, मार्कशीट और अन्य जरूरी दस्तावेज अपलोड करना जरूरी होगा. प्रवेश मेरिट और सीटों की उपलब्धता के आधार पर दिया जाएगा.



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