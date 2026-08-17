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HNB यूनिवर्सिटी में ITEP की रिक्त सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू, अभ्यर्थी 19 अगस्त तक कर सकेंगे पंजीकरण

श्रीनगर: हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए चार वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (ITEP) में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. विश्वविद्यालय की ओर से जारी प्रवेश परिपत्र के अनुसार पात्र अभ्यर्थी 17 अगस्त से 19 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं. प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर SAMARTH पोर्टल पर अपना पंजीकरण पूरा करना अनिवार्य होगा.

पंजीकरण का अवसर कराया गया उपलब्ध: विश्वविद्यालय द्वारा संचालित चार वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को स्नातक शिक्षा के साथ-साथ शिक्षक शिक्षा प्रदान करना है. इस कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थी संबंधित विषय में स्नातक डिग्री के साथ शिक्षक शिक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे. शैक्षणिक सत्र 2026-27 में रिक्त रह गई सीटों को भरने के लिए विश्वविद्यालय ने अब पंजीकरण का अवसर उपलब्ध कराया है.

रिक्त सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया: रिक्त सीटों पर प्रवेश बीए बीएड, बीएससी बीएड व बीकॉम बीएड (माध्यमिक) कार्यक्रमों में किया जाएगा. विश्वविद्यालय के अनुसार ये पाठ्यक्रम बिरला परिसर, श्रीनगर तथा एसआरटी परिसर, बादशाही थौल, टिहरी गढ़वाल में संचालित किए जा रहे हैं. संबंधित कार्यक्रमों में उपलब्ध रिक्त सीटों पर प्रवेश निर्धारित पात्रता एवं विश्वविद्यालय के प्रवेश नियमों के अनुसार किया जाएगा.

NCET-2026 में शामिल अभ्यर्थी ही पात्र: विश्वविद्यालय ने प्रवेश प्रक्रिया को लेकर पात्रता की स्थिति भी स्पष्ट कर दी है. राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित NCET-2026 में शामिल हुए अभ्यर्थी ही इन रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए पंजीकरण कर सकेंगे. ऐसे अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार SAMARTH पोर्टल पर आवेदन करना होगा. विश्वविद्यालय ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि पंजीकरण करते समय वे अपने सभी आवश्यक विवरण सावधानीपूर्वक भरें और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन पूरा करें, ताकि प्रवेश प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी न हो.