HNB यूनिवर्सिटी में ITEP की रिक्त सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू, अभ्यर्थी 19 अगस्त तक कर सकेंगे पंजीकरण
HNB यूनिवर्सिटी में ITEP की रिक्त सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया के लिए अभ्यर्थी 17 अगस्त से 19 अगस्त तक पंजीकरण कर सकते हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 17, 2026 at 1:22 PM IST|
Updated : August 17, 2026 at 1:30 PM IST
श्रीनगर: हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए चार वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (ITEP) में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. विश्वविद्यालय की ओर से जारी प्रवेश परिपत्र के अनुसार पात्र अभ्यर्थी 17 अगस्त से 19 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं. प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर SAMARTH पोर्टल पर अपना पंजीकरण पूरा करना अनिवार्य होगा.
पंजीकरण का अवसर कराया गया उपलब्ध: विश्वविद्यालय द्वारा संचालित चार वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को स्नातक शिक्षा के साथ-साथ शिक्षक शिक्षा प्रदान करना है. इस कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थी संबंधित विषय में स्नातक डिग्री के साथ शिक्षक शिक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे. शैक्षणिक सत्र 2026-27 में रिक्त रह गई सीटों को भरने के लिए विश्वविद्यालय ने अब पंजीकरण का अवसर उपलब्ध कराया है.
रिक्त सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया: रिक्त सीटों पर प्रवेश बीए बीएड, बीएससी बीएड व बीकॉम बीएड (माध्यमिक) कार्यक्रमों में किया जाएगा. विश्वविद्यालय के अनुसार ये पाठ्यक्रम बिरला परिसर, श्रीनगर तथा एसआरटी परिसर, बादशाही थौल, टिहरी गढ़वाल में संचालित किए जा रहे हैं. संबंधित कार्यक्रमों में उपलब्ध रिक्त सीटों पर प्रवेश निर्धारित पात्रता एवं विश्वविद्यालय के प्रवेश नियमों के अनुसार किया जाएगा.
NCET-2026 में शामिल अभ्यर्थी ही पात्र: विश्वविद्यालय ने प्रवेश प्रक्रिया को लेकर पात्रता की स्थिति भी स्पष्ट कर दी है. राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित NCET-2026 में शामिल हुए अभ्यर्थी ही इन रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए पंजीकरण कर सकेंगे. ऐसे अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार SAMARTH पोर्टल पर आवेदन करना होगा. विश्वविद्यालय ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि पंजीकरण करते समय वे अपने सभी आवश्यक विवरण सावधानीपूर्वक भरें और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन पूरा करें, ताकि प्रवेश प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी न हो.
पंजीकरण की अंतिम तिथि: प्रवेश के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 19 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है. अभ्यर्थी इस दिन रात 11:55 बजे तक SAMARTH पोर्टल पर अपना पंजीकरण पूरा कर सकेंगे. निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद पंजीकरण का अवसर उपलब्ध नहीं होगा, इसलिए पात्र अभ्यर्थियों को अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है. विश्वविद्यालय के डीन छात्र कल्याण प्रो. ओपी गुसाईं की ओर से 16 अगस्त 2026 को जारी प्रवेश परिपत्र में ITEP की रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए पंजीकरण संबंधी जानकारी दी गई है.
पोर्टल पर करना होगा पंजीकरण: पात्र अभ्यर्थियों को प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय के निर्धारित SAMARTH पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा. अभ्यर्थी विश्वविद्यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ही पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें.
SAMARTH पोर्टल: https://hnbgucuet.samarth.edu.in/ncet/
विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि प्रवेश प्रक्रिया निर्धारित नियमों एवं उपलब्ध रिक्त सीटों के आधार पर संचालित की जाएगी. ऐसे में NCET-2026 में शामिल अभ्यर्थियों के लिए यह रिक्त सीटों पर प्रवेश का महत्वपूर्ण अवसर है. इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी 17 से 19 अगस्त 2026 के बीच निर्धारित पोर्टल पर पंजीकरण कर इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं.
पढ़ें-PHD सत्र नियमित करने में जुटा गढ़वाल विश्वविद्यालय, लेट होने से छात्र नहीं कर पा रहे आवेदन