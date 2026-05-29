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दिल्ली के इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिला प्रक्रिया शुरू, 9 जून तक कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के प्रमुख सरकारी इंजीनियरिंग संस्थानों में बीटेक और बी.आर्क कोर्स में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने का सपना देख रहे छात्र अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर एडमिशन प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं. इस बार भी दाखिला जेईई मेन 2026 के स्कोर के आधार पर होंगा. वहीं, सीटों का आवंटन संयुक्त काउंसलिंग प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा. छात्र 9 जून रात 11:30 बजे तक अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स भर सकते हैं.

ऑनलाइन होगी पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया

जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग (JAC Delhi) के तहत पूरी एडमिशन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी. छात्रों को रजिस्ट्रेशन के बाद अपनी पसंद के संस्थान और कोर्स चुनने होंगे. इसके बाद जेईई मेन की रैंक और मेरिट के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाएगा. काउंसलिंग प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए इस बार भी ऑनलाइन सिस्टम अपनाया गया है, जिससे छात्रों को किसी प्रकार की परेशानी न हों. शुरुआत में एडमिशन के चार राउंड होंगे. पहले राउंड की सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया जून के मध्य में शुरू होने की संभावना है.

इन संस्थानों में मिलेगा दाखिला

जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग के जरिए राजधानी के पांच बड़े इंजीनियरिंग संस्थानों में एडमिशन दिया जाएगा. इनमें दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (DTU), नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी (NSUT), इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन (IGDTUW), इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT-Delhi) और दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी (DSEU) शामिल हैं. इन संस्थानों में हर साल बड़ी संख्या में छात्र दाखिले के लिए आवेदन करते हैं. खासतौर पर DTU, NSUT और IIIT-Delhi देश के प्रमुख तकनीकी संस्थानों में गिने जाते हैं.

जेईई मेन स्कोर के आधार पर होगा एडमिशन

बीटेक कोर्स में दाखिला जेईई मेन पेपर-1 के स्कोर के आधार पर दिया जाएगा, जबकि बी-आर्क कोर्स में एडमिशन जेईई मेन पेपर-2 के स्कोर से होगा. छात्रों की कॉमन रैंक लिस्ट (CRL) तैयार की जाएगी और उसी के अनुसार मेरिट बनेगी. छात्रों को सलाह दी गई है कि वह रजिस्ट्रेशन करते समय सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें और अपनी पसंद सावधानी से भरें, क्योंकि सीट आवंटन उसी आधार पर किया जाएगा.