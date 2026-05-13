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भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया शुरू, जानिये कब तक कर सकते हैं आवेदन?

लखनऊ : भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है. विश्वविद्यालय ने भारतीय शास्त्रीय संगीत की विभिन्न विधाओं गायन, वादन और नृत्य से जुड़े पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये आवेदन आमंत्रित किए हैं. इच्छुक अभ्यर्थी 30 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.



विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, स्नातक (बी.पी.ए.) और परास्नातक (एम.पी.ए.) पाठ्यक्रमों के अलावा प्रवेशिका से लेकर पारंगत स्तर तक डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स में भी प्रवेश दिया जाएगा.





विश्वविद्यालय के कुलसचिव डा. सृष्टि धवन ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक (बी.पी.ए.) एवं परास्नातक (एम.पी.ए.) पाठ्यक्रमों के साथ-साथ प्रवेशिका से पारंगत स्तर तक डिप्लोमा तथा सर्टिफिकेट कोर्स के विभिन्न विषयों में प्रवेश प्रदान किया जाएगा.

इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को भारतीय शास्त्रीय संगीत की समृद्ध एवं गौरवशाली परंपरा में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वे अपने कला-कौशल को परिष्कृत कर भविष्य में उत्कृष्ट कलाकार, शोधार्थी एवं विद्वान के रूप में स्थापित हो सकें.