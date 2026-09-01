हरियाणा में आईटीआई स्तर पर दाखिला प्रक्रिया शुरू; 9 सितंबर है अंतिम तारीख
आईटीआई में दाखिले की प्रक्रिया जारी है. दाखिले की पूरी प्रक्रिया को समझें.
Published : September 1, 2026 at 3:59 PM IST
पंचकूला: निदेशालय कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण, हरियाणा द्वारा प्रदेश में आईटीआई स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 'कौशल से आत्मनिर्भरता, प्रशिक्षण से सफलता' की थीम पर सत्र 2026-27 के लिए यह प्रवेश प्रक्रिया शुरू की गई है, जो केवल स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (एससीवीटी) ट्रेड्स के लिए जारी है.
9 सितंबर है आखिरी तारीख: आईटीआई स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया 9 सितंबर 2026 तक जारी रहेगी. एससीवीटी ट्रेड्स के प्रमुख कोर्सों में इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, प्लंबर, वायरमैन, मशीनिस्ट, COPA और ड्राफ्ट्समैन (सिविल) शामिल हैं.
आवश्यक योग्यता: एससीवीटी ट्रेड्स के तहत आवश्यक योग्यता न्यूनतम 10वीं पास है. जबकि न्यूनतम आयु 14 वर्ष और छात्र किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से उत्तीर्ण होना चाहिए.
इन दस्तावेजों को साथ ले जाएं छात्र: आईटीआई स्तर पर प्रवेश के लिए छात्रों को जिन दस्तावेजों को साथ ले जाना जरूरी है, उनमें दसवीं की अंक तालिका, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) और संस्थान के अनुसार अन्य आवश्यक दस्तावेज शामिल हैं. निदेशालय कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण द्वारा सीमित सीटें होने की जानकारी दी गई है.
जानकारी और मदद को हेल्पलाइन नंबर: निदेशालय द्वारा अधिक जानकारी के लिए छात्रों को नजदीकी आईटीआई संस्थान से संपर्क करने को कहा गया है इसके अलावा छात्र वेबसाइट www.admissions.itiharyana.gov.in से जानकारी हासिल कर सकते हैं. इसके अलावा किसी प्रकार की समस्या या सवालों के जवाब के लिए हेल्पलाइन नंबर 0172-2996321 और 2997265 पर फोन कर जानकारी या सवालों के जवाब लिए जा सकते हैं. इसके साथ ही क्यूआर कोड भी दिया गया है, जिसे स्कैन कर संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है.
यह जानना भी जरूरी:
- आवेदक अपनी योग्यता अनुसार उन व्यवसायों की सूची तैयार करें, जिनके लिए वह आवेदन करना चाहते हैं.
- वेबसाइट पर “जिला अनुसार संस्थान सूची” पेज पर सभी संस्थानों में उपलब्ध व्यवसायों की सूची देख सकते हैं.
- उपलब्ध विकल्पों मे से जिले, व्यवसायों, व्यवसाय के प्रकार का चयन करें.
- एक से अधिक जिले एवं व्यवसाय का चयन कर सकते हैं और अधिकतम 15 व्यवसायों का विकल्प जमा करवा सकते हैं.
- दाखिला फार्म में चयनित व्यवसायों मे केवल फार्म भरने की अंतिम तिथि से पहले ही बदलाव किया जा सकता है.
- आवेदन करने के बाद आवेदक दाखिला फार्म भरने की अंतिम तिथि से पहले अपने प्रोफाइल मे लोगिन कर आवेदन फार्म को प्रिंट या डाउनलोड कर सकते हैं और अंतिम पुष्टि बटन पर क्लिक करने से पहले व्यवसाय संबंधित जानकारी में बदलाव किया जा सकता है.
दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली जानें: सरकार द्वारा राज्य के विभिन औधोगिक प्रतिष्ठानों से अलग-अलग व्यवसायों में ‘ दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली’ के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए समझौते किए गए हैं. सत्र 2026-27 मे इस प्रणाली के अंतर्गत दाखिले के लिए उपलब्ध संस्थानवार व्यवसाय यूनिटों की सूची विवरण- पत्रिका के ‘ Annexure-B’ पर उपलब्ध है. इन व्यवसाय यूनिटों में दाखिला प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों को दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाएगा. इससे एक वर्षीय कोर्स के लिए 3-6 माह अवधि का और दो वर्षीय कोर्स के लिए 6 से 12 माह अवधि का प्रशिक्षण संस्थान मे प्रदान किया जाएगा. इसके बाद कोर्स की शेष अवधि में इन जॉब प्रशिक्षण संबंधित औधोगिक प्रतिष्ठान में दिया जाएगा. दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली के अंतर्गत दाखिले के लिए प्रार्थी को (08.08.2026) आयु एंव शारीरिक स्वास्थय संबंधी शर्तें पूरी करनी अनिवार्य हैं.
यहां जानें सभी शर्तें:
- चिन्हित किए गए जोखिमपूर्ण व्यवसाय यूनिट्स में दाखिले के लिए प्रार्थी की न्यूनतम आयु (08.08.2026 को) 17 वर्ष 9 महीने और अन्य व्यवसायों के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष होनी चाहिए.
- प्रार्थी शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए और ऑन जॉब प्रशिक्षण पर जाने से पहले संबंधित औधोगिक प्रतिष्ठान को मुख्य चिकित्सा अधिकारी से जारी किया गया मूल मेडिकल प्रमाण-पत्र दिखाना होगा. इस मेडिकल प्रमाण पत्र में रक्तचाप, छाती का एक्सरे, B.M.I., कलर ब्लाइंडनेस आदि की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी.
- ऑन जॉब प्रशिक्षण के लिए दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली के अंतर्गत दाखिला प्राप्त प्रार्थियों की सुझबूझ एंव मनोभाव का विश्लेषण सम्बंधित प्रतिष्ठान के प्रतिनिधि द्वारा किया जाएगा. इसके लिए प्रतेक प्रार्थी से पारम्परिक विचार-विमर्श किया जाएगा. इस विचार-विमर्श के आधार पर ही किसी प्रार्थी को ऑन जॉब प्रशिक्षण के लिए चुना जाएगा या अयोग्य भी ठहराया जा सकता है.