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हरियाणा में आईटीआई स्तर पर दाखिला प्रक्रिया शुरू; 9 सितंबर है अंतिम तारीख

पंचकूला: निदेशालय कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण, हरियाणा द्वारा प्रदेश में आईटीआई स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 'कौशल से आत्मनिर्भरता, प्रशिक्षण से सफलता' की थीम पर सत्र 2026-27 के लिए यह प्रवेश प्रक्रिया शुरू की गई है, जो केवल स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (एससीवीटी) ट्रेड्स के लिए जारी है.

9 सितंबर है आखिरी तारीख: आईटीआई स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया 9 सितंबर 2026 तक जारी रहेगी. एससीवीटी ट्रेड्स के प्रमुख कोर्सों में इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, प्लंबर, वायरमैन, मशीनिस्ट, COPA और ड्राफ्ट्समैन (सिविल) शामिल हैं.

आवश्यक योग्यता: एससीवीटी ट्रेड्स के तहत आवश्यक योग्यता न्यूनतम 10वीं पास है. जबकि न्यूनतम आयु 14 वर्ष और छात्र किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से उत्तीर्ण होना चाहिए.



इन दस्तावेजों को साथ ले जाएं छात्र: आईटीआई स्तर पर प्रवेश के लिए छात्रों को जिन दस्तावेजों को साथ ले जाना जरूरी है, उनमें दसवीं की अंक तालिका, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) और संस्थान के अनुसार अन्य आवश्यक दस्तावेज शामिल हैं. निदेशालय कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण द्वारा सीमित सीटें होने की जानकारी दी गई है.



जानकारी और मदद को हेल्पलाइन नंबर: निदेशालय द्वारा अधिक जानकारी के लिए छात्रों को नजदीकी आईटीआई संस्थान से संपर्क करने को कहा गया है इसके अलावा छात्र वेबसाइट www.admissions.itiharyana.gov.in से जानकारी हासिल कर सकते हैं. इसके अलावा किसी प्रकार की समस्या या सवालों के जवाब के लिए हेल्पलाइन नंबर 0172-2996321 और 2997265 पर फोन कर जानकारी या सवालों के जवाब लिए जा सकते हैं. इसके साथ ही क्यूआर कोड भी दिया गया है, जिसे स्कैन कर संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है.



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