हरियाणा के पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिले के लिए आवेदन, ऐसे की जाएगी सीटों की संख्या गणना, जानें कहां-कितनी सीटें
हरियाणा के सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त व निजी बहुतकनीकी संस्थानों में अब डिप्लोमा इंजीनियरिंग व डिप्लोमा फार्मेसी में दाखिलों के लिए आवेदन बढ़ रहे हैं.
Published : May 16, 2026 at 2:26 PM IST
पंचकूला: हरियाणा के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त व निजी बहुतकनीकी संस्थानों में अब डिप्लोमा इंजीनियरिंग व डिप्लोमा फार्मेसी में दाखिले के लिए प्रदेश भर के छात्र आवेदन कर रहे हैं. विभाग को इस बार दाखिला लेने वाले छात्रों में पहले से अधिक उत्साह दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बार इच्छुक छात्रों की संख्या अधिक जान पड़ रही है. दसवीं कक्षा और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुके इच्छुक छात्र कई नई तरह के कोर्सों में दाखिला ले सकते हैं. ये दाखिला प्रक्रिया डिप्लोमा (इंजीनियरिंग) तीन वर्ष, डिप्लोमा (फार्मेसी) दो वर्ष और डिप्लोमा (इंजीनियरिंग) लेटरल एंट्री दो वर्ष की अवधि के कोर्स के लिए जारी है.
कोर्स दाखिला के लिए जरूरी: तीन वर्षीय डिप्लोमा इंजीनियरिंग की अवधि के लिए दसवीं कक्षा पास/एसएससी एग्जामिनेशन इंटर से मेरिट ऑफ क्वालीफाइंग एग्जामिनेशन, दो वर्षीय डिप्लोमा फार्मेसी के लिए दसवीं कक्षा के साथ पीसीएम/पीसीबी इंटर-से-मेरिट ऑफ फिजिक्स, केमेस्ट्री, मैथमेटिक्स/बायोलॉजी और अंग्रेजी आवश्यक है. जबकि दो वर्षीय लिटेरल एंट्री डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए बारहवीं कक्षा पास या या दो वर्षीय आईटीआई इंटर-से-मेरिट ऑफ क्वालीफाइंग एग्जामिनेशन जरूरी है.
ऐसे की जाएगी सीटों की संख्या गणना: डिप्लोमा इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री कोर्स में सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश हेतु सीटों की संख्या की गणना पिछले वर्ष स्वीकृत सीटों की संख्या के 10% और पिछले वर्ष के डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स की रिक्त सीटों (रिक्त + शेष सीटें) के आधार पर की जाएगी. इसके लिए सभी संस्थानों से डिप्लोमा इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री कोर्स से संबंधित वांछित जानकारी diploma@hstes.org.in पर पहले ही मंगवाई जा चुकी है.
14,820 सीटों पर प्रवेश: प्रदेश में तकनीकी शिक्षा हासिल कर करियर बनाने के इच्छुक छात्र प्रदेश के 38 राजकीय बहुतकनीकी (पॉलिटेक्निक) संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए दाखिला ले सकते हैं. इन संस्थानों में इंजीनियरिंग और तकनीकी ट्रेड्स की कुल 14,820 सीटों पर दाखिले किए जाएंगे. इनमें तीन महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज भी शामिल हैं, जबकि अन्य संस्थानों में छात्र और छात्राएं दोनों दाखिला ले सकेंगे.
कहां कितनी सीटें: हिसार के दो संस्थानों में 13 ट्रेड्स की 900 सीटों पर दाखिले होंगे, सोनीपत में 690 सीटें उपलब्ध रहेंगी. इसके अलावा करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद और अंबाला में 660-660 सीटें, महेंद्रगढ़ में 480 और पलवल के मंडकोला संस्थान में 450 सीटों की व्यवस्था है. जबकि सिरसा, पानीपत और झज्जर में 420-420 सीटों पर दाखिले होंगे.
26 मई व 5 जून तक सीट आवंटन: छात्र 18 मई तक रजिस्ट्रेशन और फीस जमा करवा सकेंगे, जबकि 19 मई तक दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा. दाखिले के लिए दो चरण होंगे, जिनमें पहली काउंसलिंग के अनुसार छात्र 21 से 25 मई तक कॉलेज और कोर्स का चयन कर सकेंगे और 26 मई को सीट आवंटन परिणाम घोषित होगा. जबकि दूसरी काउंसलिंग के लिए आवेदन 2 से 4 जून तक और परिणाम 5 जून को जारी किया जाएगा.
कई नए ट्रेड जोड़े गए: तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से इस वर्ष छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार कई नए कोर्स शुरू किए गए हैं. इस दिशा में आठ पॉलिटेक्निक संस्थानों में नए ट्रेड जोड़े गए हैं. इनमें छह कॉलेजों में पर्यावरण इंजीनियरिंग की शुरूआत भी की गई है और इसके अलावा साइबर फॉरेंसिक एवं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, फैशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एवं व्हीकल टेक्नोलॉजी जैसे आधुनिक रोजगारपरक कोर्स शुरू किए गए हैं. विभाग का मानना है कि इन कोर्सों से युवाओं को रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे.
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