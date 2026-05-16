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हरियाणा के पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिले के लिए आवेदन, ऐसे की जाएगी सीटों की संख्या गणना, जानें कहां-कितनी सीटें

पंचकूला: हरियाणा के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त व निजी बहुतकनीकी संस्थानों में अब डिप्लोमा इंजीनियरिंग व डिप्लोमा फार्मेसी में दाखिले के लिए प्रदेश भर के छात्र आवेदन कर रहे हैं. विभाग को इस बार दाखिला लेने वाले छात्रों में पहले से अधिक उत्साह दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बार इच्छुक छात्रों की संख्या अधिक जान पड़ रही है. दसवीं कक्षा और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुके इच्छुक छात्र कई नई तरह के कोर्सों में दाखिला ले सकते हैं. ये दाखिला प्रक्रिया डिप्लोमा (इंजीनियरिंग) तीन वर्ष, डिप्लोमा (फार्मेसी) दो वर्ष और डिप्लोमा (इंजीनियरिंग) लेटरल एंट्री दो वर्ष की अवधि के कोर्स के लिए जारी है.

कोर्स दाखिला के लिए जरूरी: तीन वर्षीय डिप्लोमा इंजीनियरिंग की अवधि के लिए दसवीं कक्षा पास/एसएससी एग्जामिनेशन इंटर से मेरिट ऑफ क्वालीफाइंग एग्जामिनेशन, दो वर्षीय डिप्लोमा फार्मेसी के लिए दसवीं कक्षा के साथ पीसीएम/पीसीबी इंटर-से-मेरिट ऑफ फिजिक्स, केमेस्ट्री, मैथमेटिक्स/बायोलॉजी और अंग्रेजी आवश्यक है. जबकि दो वर्षीय लिटेरल एंट्री डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए बारहवीं कक्षा पास या या दो वर्षीय आईटीआई इंटर-से-मेरिट ऑफ क्वालीफाइंग एग्जामिनेशन जरूरी है.

ऐसे की जाएगी सीटों की संख्या गणना: डिप्लोमा इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री कोर्स में सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश हेतु सीटों की संख्या की गणना पिछले वर्ष स्वीकृत सीटों की संख्या के 10% और पिछले वर्ष के डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स की रिक्त सीटों (रिक्त + शेष सीटें) के आधार पर की जाएगी. इसके लिए सभी संस्थानों से डिप्लोमा इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री कोर्स से संबंधित वांछित जानकारी diploma@hstes.org.in पर पहले ही मंगवाई जा चुकी है.

14,820 सीटों पर प्रवेश: प्रदेश में तकनीकी शिक्षा हासिल कर करियर बनाने के इच्छुक छात्र प्रदेश के 38 राजकीय बहुतकनीकी (पॉलिटेक्निक) संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए दाखिला ले सकते हैं. इन संस्थानों में इंजीनियरिंग और तकनीकी ट्रेड्स की कुल 14,820 सीटों पर दाखिले किए जाएंगे. इनमें तीन महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज भी शामिल हैं, जबकि अन्य संस्थानों में छात्र और छात्राएं दोनों दाखिला ले सकेंगे.