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सिर्फ JEE Advanced से ही नहीं, ऐसे भी मिल सकता है IIT में एडमिशन, जानें क्या है प्रक्रिया

पटना : देश के प्रतिष्ठित आईआईटी में प्रवेश की पारंपरिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. अब केवल जेईई एडवांस्ड के अंकों के आधार पर ही नहीं, बल्कि खेल, कला, संस्कृति, अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड और रिसर्च के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी आईआईटी के दरवाजे खुल रहे हैं. इसके साथ ही कई संस्थानों ने नए और उभरते क्षेत्रों से जुड़े पाठ्यक्रम शुरू किए हैं, जिससे छात्रों को अपनी रुचि और प्रतिभा के अनुरूप उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अधिक अवसर मिलेंगे.

IIT में एडमिशन का नया रास्ता : अब तक आईआईटी में प्रवेश का सबसे प्रमुख रास्ता जेईई एडवांस्ड परीक्षा को माना जाता रहा है. हालांकि, नई व्यवस्था के तहत विभिन्न आईआईटी ने ऐसे छात्रों के लिए विशेष अवसर तैयार किए हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-अलग परीक्षाओं में अपनी अलग पहचान बनाई है. इसका उद्देश्य विविध प्रतिभाओं को तकनीकी शिक्षा से जोड़ना और शिक्षा व्यवस्था को अधिक समावेशी बनाना है. हालांकि अधिकांश संस्थानों में इसके लिए जेईई एडवांस्ड की पात्रता अनिवार्य रखी गई है.

विभिन्न कोटा के तहत दाखिला : दरअसल, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों के लिए इस वर्ष कई आईआईटी ने स्पोर्ट्स कोटा की शुरुआत की है. इस व्यवस्था के तहत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले अथवा देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को विशेष अवसर मिलेगा. आईआईटी मद्रास, आईआईटी इंदौर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मंडी और आईआईटी रुड़की जैसे संस्थान इस पहल का हिस्सा बने हैं.

इससे खेल और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाने वाले छात्रों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है. हालांकि इस श्रेणी में भी विद्यार्थियों को जेईई एडवांस में शामिल होना होगा और कम से कम न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा.

ओलंपियाड प्रतिभाओं के लिए अलग से प्रवेश प्रक्रिया : इसी तरह अंतरराष्ट्रीय विज्ञान और गणित ओलंपियाड में हिस्सा लेने वाले विद्यार्थियों के लिए भी विशेष प्रवेश व्यवस्था बनाई गई है. अंतरराष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड या गणित ओलंपियाड में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मंडी, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गांधीनगर और आईआईटी कानपुर ने विशेष सीटों की व्यवस्था की है.

यहां भी एडवांस्ड का न्यूनतम कटऑफ पार करना जरूरी होगा. आईआईटी कानपुर ऐसे विद्यार्थियों के लिए अलग से स्क्रीनिंग परीक्षा लेकर बीटेक और बीएस पाठ्यक्रमों में दाखिला देगा. यानी खेल और ओलंपियाड श्रेणी में अवसर बढ़े हैं, लेकिन जेईई एडवांस्ड की अनिवार्यता पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है. इससे विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण प्रतिभा रखने वाले विद्यार्थियों को सीधे प्रतिष्ठित संस्थानों तक पहुंचने का अवसर मिलेगा.

कला और संस्कृति के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने वाले छात्रों के लिए भी नई संभावनाएं खुली हैं. संगीत, नृत्य, रंगमंच, फाइन आर्ट्स और सांस्कृतिक संरक्षण से जुड़े राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रतिभागियों को कुछ आईआईटी विशेष कोटे के माध्यम से प्रवेश का अवसर देंगे. विशेष कला-संस्कृति कोटा के माध्यम से आईआईटी मद्रास और आईआईटी मंडी में प्रवेश का मौका मिलेगा. इन छात्रों का मूल्यांकन केवल परीक्षा अंकों के आधार पर नहीं, बल्कि उनके पोर्टफोलियो, प्रमाणपत्रों और उपलब्धियों को ध्यान में रखकर किया जाएगा. शिक्षा विशेषज्ञ इसे तकनीकी संस्थानों में विविध प्रतिभाओं को स्थान देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं.