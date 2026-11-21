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मेडिकल कॉलेजे का पैतरा: खाली ना रह जाए एमबीबीएस सीट...डेढ़ करोड़ फीस में दी रियायत... 60 लाख पर दाखिला

कई कॉलेजों में सीट खाली रह गई. ( Etv Bharat gfx )

कोटा: देश में पहली बार बड़ी संख्या में एमबीबीएस सीटें खाली रही हैं. इनमें अधिकांश सीटें डीम्ड यूनिवर्सिटी की हैं, जहां करोड़ों रुपए फीस है. इस बार प्राइवेट कॉलेजों में भी एमबीबीएस सीटें देरी से भरी. आमतौर पर तीसरे राउंड के आसपास सीटें लगभग फुल हो जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ. इसके बाद सीटों पर एडमिशन को लेकर बारगेनिंग हुई. फीस में काफी रियायत दी गई. राजस्थान में मेडिकल कॉलेज में 1.5 करोड़ तक फीस थी, जबकि नीचे की फीस पर एडमिशन करीब 60 लाख तक में भी हुआ है. स्टेट कोटा 85 फीसदी काउंसलिंग के तहत राजस्थान में केवल एक सीट शेष है, जबकि ऑल इंडिया 15 फीसदी कोटा (सेंट्रल) काउंसलिंग में 410 सीट खाली रह गई. राजस्थान समेत कई राज्यों में फीस कटौती का विद्यार्थियों ने फायदा उठाया और यहां की सीटें भर गई, लेकिन कई राज्यों और सेंट्रल काउंसलिंग में ऐसा नहीं हुआ.