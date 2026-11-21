मेडिकल कॉलेजे का पैतरा: खाली ना रह जाए एमबीबीएस सीट...डेढ़ करोड़ फीस में दी रियायत... 60 लाख पर दाखिला
निजी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीटों पर बारगेनिंग हुई. पहले साल की पूरी फीस दिखाकर अगले साल छूट पर बनी सहमति. मनीष गौतम की रिपोर्ट.
Published : November 21, 2026 at 6:17 PM IST
कोटा: देश में पहली बार बड़ी संख्या में एमबीबीएस सीटें खाली रही हैं. इनमें अधिकांश सीटें डीम्ड यूनिवर्सिटी की हैं, जहां करोड़ों रुपए फीस है. इस बार प्राइवेट कॉलेजों में भी एमबीबीएस सीटें देरी से भरी. आमतौर पर तीसरे राउंड के आसपास सीटें लगभग फुल हो जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ. इसके बाद सीटों पर एडमिशन को लेकर बारगेनिंग हुई. फीस में काफी रियायत दी गई. राजस्थान में मेडिकल कॉलेज में 1.5 करोड़ तक फीस थी, जबकि नीचे की फीस पर एडमिशन करीब 60 लाख तक में भी हुआ है. स्टेट कोटा 85 फीसदी काउंसलिंग के तहत राजस्थान में केवल एक सीट शेष है, जबकि ऑल इंडिया 15 फीसदी कोटा (सेंट्रल) काउंसलिंग में 410 सीट खाली रह गई. राजस्थान समेत कई राज्यों में फीस कटौती का विद्यार्थियों ने फायदा उठाया और यहां की सीटें भर गई, लेकिन कई राज्यों और सेंट्रल काउंसलिंग में ऐसा नहीं हुआ.
निजी कॉलेज में यह रही लास्ट फीस: कोटा के निजी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. भुवन शर्मा ने बताया कि जब एडमिशन नहीं हो रहे थे तो रियायत देनी पड़ी. अभी पूरी फीस ली है. बाद में इन्हीं स्टूडेंट्स को रियायत देंगे. हालांकि आगे के सालों में जरूरी नहीं है कि रियायत दी जाए. इस बार जरूर रियायत दी है. हमारे यहां लास्ट फीस के संबंध में बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 60 लाख रुपए के आसपास लास्ट एडमिशन दिया है. वहीं, जयपुर के एक निजी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. जेएन शर्मा ने बताया, इस बार पूरे एडमिशन हो गए. हमारी 150 सीटें भर गई. एडमिशन की लास्ट फीस क्या रही, पूछने पर कहा, एक स्लैब ले लिया था. सबकी फीस कम कर दी थी. यह भी अलग-अलग हो गई थी, लेकिन अब सब एडमिशन हो गए इसलिए चैप्टर क्लोज हो गया.
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अभी पूरी फीस जमा...रियायत आगे करेंगे एडजस्ट: मेडिकल कॉलेज ने फीस कमी का नया तरीका निकाला है. एमबीबीएस के पहले साल की फीस एक साथ काउंसलिंग के जरिए जमा होती है. इसके लिए पूरी साल की फीस एसएमएस मेडिकल कॉलेज में रिपोर्टिंग के समय जमा करनी होती है. लिहाजा कई विद्यार्थियों की फीस को आगे वाले सेमेस्टर फीस से समायोजित किया जाएगा. एमबीबीएस की पढ़ाई साढ़े चार साल की होती है. इसमें 9 सेमेस्टर होते हैं. एडमिशन के समय पूरे 1 साल की फीस यानी दो सेमेस्टर की फीस जमा करते हैं. बाद में सात बार सेमेस्टर के अनुसार फीस लेते हैं. ऐसे विद्यार्थियों से जहां 60 लाख रुपए फीस तय हुई, उनसे भी पहले साल की पूरी फीस यानी 19 लाख जमा कराई गई. शेष फीस दो या तीन इंस्टॉलमेंट में ली जाएगी. इसके अलावा सेमेस्टर के अनुसार भी ली जा सकेगी. इसमें 41 लाख फीस देंगे. कई पैरंट्स ने इसके लिए दस्तावेज भी तैयार करवाए हैं या कॉलेज प्रबंधन से लिखवा लिया है.
पहली बार लास्ट तीन राउंड में नहीं चुनी सीटें: कोटा के निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट परिजात मिश्रा ने बताया, साल 2025 की सेंट्रल काउंसलिंग में तीसरे राउंड में सभी एमबीबीएस सीटें भर गई थी. ऐसा ही स्ट्रे वैकेंसी और स्ट्रे वैकेंसी स्पेशल राउंड में हुआ था, जबकि साल 2026 की काउंसलिंग में तीसरे राउंड में 1378 सीट्स ऐसी थीं, जिन्हें विद्यार्थियों ने नहीं चुना. वही स्ट्रे वैकेंसी राउंड में 836 सीट्स थी, जबकि स्ट्रे वैकेंसी स्पेशल राउंड में 410 सीट ऐसी बची है, जिन्हें विद्यार्थियों ने नहीं चुना. एसएमएस इंसेक्ट्स पर एक भी विद्यार्थी ने एडमिशन की इच्छा नहीं जताई. ये खाली रह गई. पहली बार ऐसा हुआ कि स्टूडेंट्स ने एमबीबीएस काउंसलिंग में पीछे के तीन राउंड में खाली सीट्स को ही नहीं चुना.
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देश में 410 और राजस्थान में केवल एक सीट खाली: एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि स्ट्रे वैकेंसी के स्पेशल राउंड के बाद भी देश में यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की 410 सीटें खाली है, यह सेंट्रल काउंसलिंग में हुआ. खाली सभी सीट डीम्ड यूनिवर्सिटी की हैं. हालांकि राजस्थान में केवल एक सीट खाली है, जिसमें भी अंतिम समय पर विद्यार्थी फीस जमा नहीं कर पाया था, जबकि उसका अलॉटमेंट हो गया था. डीम्ड यूनिवर्सिटी फीस कम नहीं कर पा रही थी और इसीलिए उनकी सीट खाली रह गई. प्राइवेट कॉलेजों में 85 लाख से 1.50 करोड़ तक फीस है, जबकि सरकारी कॉलेज में फीस पूरी एमबीबीएस की कुछ हजार से 8 लाख तक अधिकतम है. सरकारी मेडिकल कॉलेज की मैनेजमेंट सीट्स की फीस 40 से 45 लाख के बीच है. 1.20 करोड़ से ज्यादा वाली सीट्स खाली रही है.
फ्रीज और फ्लोट ऑप्शन भी वजह: एक्सपर्ट मिश्रा ने बताया कि सेंट्रल काउंसलिंग में फ्रीज और फ्लोट ऑप्शन ने भी सीट खली रखने में मदद की. स्टूडेंट को सीट मिलने के बाद कॉलेज में फिजिकली रिपोर्ट, फीस जमा और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं थी, इसलिए फ्लोट के जरिए पहले से अलॉट सीट को राउंड 2 और 3 बुक रख सकता था. राउंड 3 में उसे ज्वाइन नहीं करने पर अपनी सिक्योरिटी खोनी पड़ती और आगे के राउंड से बाहर हो जाता. स्टूडेंट ने तीसरे राउंड में डीम्ड और स्टेट की काउंसलिंग में भी अप्लाई किया तो दोनों जगह फीस का अंतर था. विद्यार्थी ने कम फीस वाली जगह एडमिशन ले लिया.
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मेडिकल कॉलेज छुपा रहे कम फीस: एमबीबीएस में फीस ज्यादा होने के चलते स्टूडेंट्स एवं अभिभावकों ने कम रुचि दिखाई. लिहाजा खाली सीटों पर फीस घटाकर दाखिले दिए गए. हालांकि अधिकांश मेडिकल कॉलेज यह बताने को तैयार नहीं कि कितनी फीस कम की. अधिकांश मेडिकल कॉलेज प्रबंधन इसलिए ये नहीं बता रहे हैं कि इस बार फीस घटानी पड़ी तो अगले साल भी फीस कम ना करना पड़ जाए. कहीं ऐसा ना हो कि अगले साल भी विद्यार्थी और पेरेंट्स बारगेनिंग फीस को लेकर करें. कॉलेज प्रबंधन मान रहे हैं कि इस बार पहले तय फीस से कम पर दाखिल दिए गए. जयपुर के निजी मेडिकल कॉलेज की अतिरिक्त प्राचार्य डॉ. रूपाली माथुर ने कहा, पूरी फीस ली है. स्टूडेंट्स ने यह फीस सीधा काउंसलिंग के दौरान एसएमएस मेडिकल कॉलेज में जमा कराई. हमारी सभी सीट्स फुल हैं. कोटा के ट्रस्ट के मेडिकल कॉलेज के चैयरमेन श्याम शर्मा बोले, सभी विद्यार्थियों से पूरी फीस ली. फीस में रियायत नहीं दी. स्कॉलरशिप की पॉलिसी है, जो विद्यार्थियों को वन टू वन देखकर दी जाती है. फीस हमने कम नहीं की. फीस पूरी सरकार के पास ही जमा हुई है.
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