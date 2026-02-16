ETV Bharat / state

स्कूलों में शुरू हो गया एडमिशन; बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट के लिए मत हों परेशान, जानिए क्या है समाधान

वाराणसी: फरवरी का महीना आने के साथ ही स्कूलों में एडमिशन का शुरू हो चुका है. प्लेवे से लेकर नर्सरी और कक्षा 1 से लेकर और बड़े क्लॉसेज में एडमिशन हो रहे हैं. स्कूलों में एडमिशन के लिए सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट और फिर आधार कॉर्ड की डिमांड की जाती है. बच्चों का आधार कॉर्ड पैरेंटल बनता है, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट सबसे अनिवार्य डॉक्यूमेंट है. फिलहाल माता-पिता के लिए इसे बनवाना किसी चैलेंज से कम नजर नहीं आ रहा, हालांकि इसकी प्रक्रिया आसान है. आइए, जानते हैं क्या करना होता है बर्थ सर्टिफिकेट के लिए. ऑनलाइन और ऑफलाइन क्या है प्रक्रिया...

बर्थ सर्टिफिकेट के लिए दफ्तर में लगी भीड़. (Video Credit; ETV Bharat)

किस तरह की आ रहीं परेशानियां: दरअसल, बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत आधार कॉर्ड बनवाने के लिए भी होती है. ऐसे में अब जब एडमिशन होने हैं तो माता-पिता को बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट की याद आ रही है. अस्पताल से जारी हुए बर्थ सर्टिफिकेट बिना नाम के जारी हो जाते हैं. जिसके बाद नामकरण के बाद जारी हो चुके बर्थ सर्टिफिकेट पर नाम चढ़ाना भी एक चैलेंज बन जाता है. ऐसे में इस वक्त जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र कार्यालय पूरी तरह से आवेदकों से फुल नजर आ रहा है. बच्चों को गोद में लिए माता-पिता उनके बर्थ सर्टिफिकेट के लिए हर रोज कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं. किसी को कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा तो किसी को जानकारी, जिसकी वजह से बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना अब चैलेंज नजर आने लगा है, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत आसान है और फीस भी बहुत नॉमिनल है. इसलिए अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट नया बनवाना चाहते हैं या फिर पुराने बर्थ सर्टिफिकेट जिस पर बच्चों का नाम नहीं चढ़ा है, उसे अपडेट करना चाहते हैं तो बहुत ही सरल और आसान तरीकों से यह काम आप कर सकते हैं.

सर्टिफिकेट बनवाने के लिए लग रही भीड़: इस बारे में वाराणसी नगर निगम के जन्म-मृत्यु कार्यालय के प्रधान लिपिक राकेश सिंह ने बताया कि इस वक्त कार्यालय पर सर्टिफिकेट बनवाने वालों की भीड़ लगी हुई है. इसके दो कारण है, पहला तो एडमिशन, दूसरा है एसआईआर. क्योंकि बहुत से नाम लिस्ट से कटे हैं और वह अपना पुराना सर्टिफिकेट निकलवाने या कलर सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर रहे हैं. क्योंकि पुराना सर्टिफिकेट जो ब्लैक एंड व्हाइट है, वह मान्य नहीं हो रहा है और उस आधार कॉर्ड भी नहीं बन रहे हैं.