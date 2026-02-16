स्कूलों में शुरू हो गया एडमिशन; बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट के लिए मत हों परेशान, जानिए क्या है समाधान
जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र कार्यालय पर लग रही है अभिभावकों की भीड़.
Published : February 16, 2026 at 7:04 PM IST|
Updated : February 16, 2026 at 7:32 PM IST
वाराणसी: फरवरी का महीना आने के साथ ही स्कूलों में एडमिशन का शुरू हो चुका है. प्लेवे से लेकर नर्सरी और कक्षा 1 से लेकर और बड़े क्लॉसेज में एडमिशन हो रहे हैं. स्कूलों में एडमिशन के लिए सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट और फिर आधार कॉर्ड की डिमांड की जाती है. बच्चों का आधार कॉर्ड पैरेंटल बनता है, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट सबसे अनिवार्य डॉक्यूमेंट है. फिलहाल माता-पिता के लिए इसे बनवाना किसी चैलेंज से कम नजर नहीं आ रहा, हालांकि इसकी प्रक्रिया आसान है. आइए, जानते हैं क्या करना होता है बर्थ सर्टिफिकेट के लिए. ऑनलाइन और ऑफलाइन क्या है प्रक्रिया...
किस तरह की आ रहीं परेशानियां: दरअसल, बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत आधार कॉर्ड बनवाने के लिए भी होती है. ऐसे में अब जब एडमिशन होने हैं तो माता-पिता को बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट की याद आ रही है. अस्पताल से जारी हुए बर्थ सर्टिफिकेट बिना नाम के जारी हो जाते हैं. जिसके बाद नामकरण के बाद जारी हो चुके बर्थ सर्टिफिकेट पर नाम चढ़ाना भी एक चैलेंज बन जाता है. ऐसे में इस वक्त जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र कार्यालय पूरी तरह से आवेदकों से फुल नजर आ रहा है. बच्चों को गोद में लिए माता-पिता उनके बर्थ सर्टिफिकेट के लिए हर रोज कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं. किसी को कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा तो किसी को जानकारी, जिसकी वजह से बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना अब चैलेंज नजर आने लगा है, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत आसान है और फीस भी बहुत नॉमिनल है. इसलिए अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट नया बनवाना चाहते हैं या फिर पुराने बर्थ सर्टिफिकेट जिस पर बच्चों का नाम नहीं चढ़ा है, उसे अपडेट करना चाहते हैं तो बहुत ही सरल और आसान तरीकों से यह काम आप कर सकते हैं.
सर्टिफिकेट बनवाने के लिए लग रही भीड़: इस बारे में वाराणसी नगर निगम के जन्म-मृत्यु कार्यालय के प्रधान लिपिक राकेश सिंह ने बताया कि इस वक्त कार्यालय पर सर्टिफिकेट बनवाने वालों की भीड़ लगी हुई है. इसके दो कारण है, पहला तो एडमिशन, दूसरा है एसआईआर. क्योंकि बहुत से नाम लिस्ट से कटे हैं और वह अपना पुराना सर्टिफिकेट निकलवाने या कलर सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर रहे हैं. क्योंकि पुराना सर्टिफिकेट जो ब्लैक एंड व्हाइट है, वह मान्य नहीं हो रहा है और उस आधार कॉर्ड भी नहीं बन रहे हैं.
बताया कि नियम के मुताबिक जन्म की अवधि के 21 दिन के अंदर जन्म प्रमाण पत्र अस्पताल द्वारा निर्गत या घर पर डिलीवरी होने की कंडीशन में क्षेत्रीय सभासद द्वारा प्रामाणिकता के पत्र के आधार पर आवेदनकर्ता द्वारा अप्लाई किया जा सकता है. 21 दिन के अंदर सीआरएस पोर्टल पर सूचना देने का विधान है और यह बिल्कुल निशुल्क होता है.
ऑनलाइन आसान है प्रक्रिया
- बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सरकारी वेबसाइट https://dc.crsorgi.gov.in/crs ओपेन करें.
- सीआरएस पोर्टल पर जाकर यूजर लॉगिन कॉलम में जनरल पब्लिक साइन अप पर क्लिक करें. डिटेल भरने के बाद रजिस्ट्रेशन को पूरा करें.
- रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद एक सप्ताह के अंदर जन्म प्रमाण पत्र जारी हो जाएगा.
- यदि 21 दिन के बाद जन्म प्रमाण जारी करने के लिए अप्लाई किया जाता है तो 12 रुपये का विलंब शुल्क देना होता है.
ऑफलाइन ये है प्रोसेस
- अस्पताल में बच्चे के जन्म लेने के दौरान अस्पताल ही शुल्क लेकर 3 से 5 दिन के अंदर बिना नाम का जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाता है.
- अस्पताल में बच्चे का नामकरण न होने की स्थिति में मां या पिता के नाम संग बेबी नाम पर इसे जारी किया जाता है.
- इस प्रमाण पत्र को 50 रुपये के शुल्क के साथ माता-पिता के आधार कॉर्ड को एक एफिडेविट के साथ देकर नगर निगम ऑफिस में ऑफलाइन जमा करना होता है.
- 7 से 15 दिन के अंदर नाम अपडेट करके नया प्रमाण पत्र जारी होता है.
इन बातों का रखें ध्यान
- यदि 1 साल के भीतर जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन किया जाएगा तो 60 रुपये का शुल्क देय होगा.
- 1 वर्ष के बाद भी यदि आप इसके लिए प्रयास करते हैं तो भी 60 रुपये विलंब शुल्क के रूप में देने होंगे.
- जन्म लेने के कई दिन के अंदर आवेदन करने पर सिर्फ अस्पताल के कागज पर ही कार्य पूर्ण होगा और प्रमाण पत्र जारी होगा.
- 21 दिन के बाद अस्पताल द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र या क्षेत्रीय सभासद के लेटर से यह कार्य सम्भव होगा.
- एक साल के अंदर यदि यह कार्य करवाते हैं तो नियम अनुसार स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र और आवेदन पत्र रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार, नगर निगम वाराणसी के नाम देकर माता-पिता का आधार कॉर्ड उपलब्ध करवाना होगा.
यही प्रक्रिया एक वर्ष के बाद भी लागू होगी.
