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छत्तीसगढ़ के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 11 स्वास्थ्य पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश शुरू, 3 डिप्लोमा और 8 स्नातक कोर्स में मिलेगा मौका

छत्तीसगढ़ के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 11 स्वास्थ्य पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश शुरू ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: चिकित्सा क्षेत्र में करियर बनाने की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है. छत्तीसगढ़ के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखरेख से जुड़े 11 पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है.

3 डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश डिप्लोमा स्तर पर तीन पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं. इनमें एनेस्थीसिया एवं ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, डायलिसिस टेक्नोलॉजी और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी शामिल हैं. इन पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को अस्पतालों में उपयोग होने वाली तकनीकों और संबंधित कार्यप्रणाली का प्रशिक्षण दिया जाता है.