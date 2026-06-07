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वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज में एडमिशन की डेट बढ़ी, B.Sc एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज्यादा आवेदन

कॉलेज में बीएससी ऑनर्स कृषि में 1005 आवेदन, सीटें केवल 165, एक सीट के लिए लगभग 6 छात्रों के बीच होगा मुकाबला.

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यूपी कॉलेज में एडमिशन का अभी भी है मौका, कृषि क्षेत्र में करियर बनाने को उतावले दिख रहे युवा. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 7, 2026 at 12:15 PM IST

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वाराणसी: उदय प्रताप कॉलेज में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है. बता दें यहां बीएससी ऑनर्स कृषि सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है, 165 सीटों पर 1005 आवेदन अब तक प्राप्त हुए हैं.

कॉलेज में इस साल के नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, अब इसे बढ़ाकर 15 जून तक कर दिया गया है. स्टूडेंट की तरफ से लगातार आ रहे सवाल की वजह से कॉलेज प्रशासन ने आवेदन की लास्ट डेट, विलंब शुल्क के साथ 15 जून तक बढ़ा दी है. वहीं प्रवेश परीक्षा 1 जुलाई से 5 जुलाई 2026 को आयोजित की जाएगी.

कॉलेज प्रशासन का कहना है कि इस बार विभिन्न पाठ्यक्रमों में एडमिशन को लेकर छात्रों में भारी उत्साह देखने को मिला है. कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि 4800 विद्यार्थियों ने आवेदन पत्र भरा है और 4312 विद्यार्थियों ने आवेदन शुल्क जमा कर अपना फॉर्म सबमिट कर दिया है.

उन्होंने बताया कि अभी भी बड़ी संख्या में छात्र आवेदन कर रहे हैं, इसलिए अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया गया था, ताकि कोई भी अभ्यर्थी आवेदन से छूट न जाए. इस बार सबसे ज्यादा बीएससी ऑनर्स कृषि पाठ्यक्रम में छात्रों का इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है. इस कोर्स के लिए कॉलेज में 165 सीट ही उपलब्ध है लेकिन 1005 आवेदन अब तक प्राप्त हुए हैं, यानी एक सीट के लिए लगभग 6 छात्रों के बीच मुकाबला होगा. कॉलेज प्रशासन के मुताबिक कृषि क्षेत्र में बढ़ते करियर विकल्प और सरकारी नौकरियों की संभावनाओं के कारण छात्रों का रुझान तेजी से इस तरफ देखने को मिल रहा है.

ये है हर कोर्स में आवेदन की स्थिति-

  • एमएससी (कृषि) की 60 सीटों पर 255 आवेदन किया गया.
  • एमएससी जंतु विज्ञान की 33 सीटों पर 222 आवेदन हुए.
  • एमएससी रसायन विज्ञान की 33 सीटों पर 112 आवेदन हो चुका है.
  • एमएससी वनस्पति विज्ञान की 33 सीटों पर 110 आवेदन प्राप्त हुए हैं
  • बीए में 532 आवेदन किया गया.
  • बीकॉम में 504 आवेदन प्राप्त हुआ.
  • बीएससी (बायोलॉजी ग्रुप) के लिए 525 आवेदन हो चुके
  • बीएससी (ऑनर्स) कृषि में 1005 आवेदन (सबसे ज्यादा) किया गया.
  • एमकॉम में 127 आवेदन प्राप्त हुए.
  • एमएससी (कृषि) में 255 आवेदन हो चुका है.
  • एमएससी जंतु विज्ञान में 222 आवेदन किए गए.
  • एमएससी रसायन विज्ञान में 112 आवेदन हुआ.
  • एमएससी वनस्पति विज्ञान में 110 आवेदन प्राप्त हैं.
  • अन्य डिप्लोमा एवं प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम 156 आवेदन किए गए.

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