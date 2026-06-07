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वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज में एडमिशन की डेट बढ़ी, B.Sc एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज्यादा आवेदन

यूपी कॉलेज में एडमिशन का अभी भी है मौका, कृषि क्षेत्र में करियर बनाने को उतावले दिख रहे युवा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: उदय प्रताप कॉलेज में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है. बता दें यहां बीएससी ऑनर्स कृषि सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है, 165 सीटों पर 1005 आवेदन अब तक प्राप्त हुए हैं. कॉलेज में इस साल के नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, अब इसे बढ़ाकर 15 जून तक कर दिया गया है. स्टूडेंट की तरफ से लगातार आ रहे सवाल की वजह से कॉलेज प्रशासन ने आवेदन की लास्ट डेट, विलंब शुल्क के साथ 15 जून तक बढ़ा दी है. वहीं प्रवेश परीक्षा 1 जुलाई से 5 जुलाई 2026 को आयोजित की जाएगी. कॉलेज प्रशासन का कहना है कि इस बार विभिन्न पाठ्यक्रमों में एडमिशन को लेकर छात्रों में भारी उत्साह देखने को मिला है. कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि 4800 विद्यार्थियों ने आवेदन पत्र भरा है और 4312 विद्यार्थियों ने आवेदन शुल्क जमा कर अपना फॉर्म सबमिट कर दिया है.