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रिम्स की बड़ी कार्रवाई! फर्जी प्रमाण पत्र पर एमबीबीएस में एडमिशन लेने वाले छात्र का नामांकन रद्द

रांची: राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (RIMS) ने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त नामांकन के एक मामले में त्वरित प्रशासनिक कार्रवाई की गयी है. जिसमें वर्ष 2025 बैच के एमबीबीएस छात्र आशीष कुमार (पिता- मंटू प्रसाद मंडल) का नामांकन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है.

प्राप्त शिकायत के आलोक में रिम्स प्रबंधन द्वारा संबंधित अभिलेखों की सत्यता की जांच के लिए साहिबगंज के उपायुक्त को पत्र प्रेषित किया गया था. जिला प्रशासन द्वारा कराई गई जांच के बाद प्राप्त प्रतिवेदन में अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी से संबंधित प्रस्तुत प्रमाणपत्र को फर्जी पाए जाने की पुष्टि की गई है. जांच प्रतिवेदन के आधार पर संस्थान द्वारा नियमानुसार छात्र का नामांकन निरस्त करने की कार्रवाई की गई.

रिम्स प्रबंधन की ओर से जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिशिर कुमार महतो ने स्पष्ट किया है कि प्रवेश प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता अथवा फर्जी दस्तावेजों के उपयोग के प्रति संस्थान की जीरो टॉलरेंस नीति है. प्रवेश प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं वैधानिकता सुनिश्चित करना संस्थान की सर्वोच्च प्राथमिकता है और ऐसे मामलों में नियमों के अनुरूप कठोर कार्रवाई की जाएगी.

रिम्स के नि:शुल्क NEET-UG कोचिंग कार्यक्रम के लिए चयनित 30 विद्यार्थियों की सूची जारी

आर्थिक रूप से कमजोर एवं मेधावी विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा की तैयारी का अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए रिम्स ने अपने नि:शुल्क NEET-UG कोचिंग कार्यक्रम के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट के आधार पर चयनित 30 विद्यार्थियों की सूची जारी कर दी है. चयनित विद्यार्थियों की सूची रिम्स की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी गई है ताकि अभ्यर्थी अपनी चयन स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकें.