325 प्रधानों के कार्यकाल का आखिरी दिन कल, 11 दिसंबर से पंचायत समितियों का काम देखेंगे प्रशासक

11 दिसंबर से समूचे प्रदेश में पंचायत समितियों की कमान प्रशासकों के हाथ में होगी.

पंचायती राज विभाग
पंचायती राज विभाग (ETV Bharat (File Photo))
Published : December 9, 2025 at 11:42 AM IST

जयपुर : प्रदेश में प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें प्रशासक नहीं बनाया जाएगा. राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि पंचायत समितियों के प्रशासक के रूप में संबंधित उपखंड अधिकारी ही कार्यभार संभालेंगे. 10 दिसंबर को करीब 325 प्रधानों का कार्यकाल पूरा हो रहा है, जिसके बाद 11 दिसंबर से समूचे प्रदेश में पंचायत समितियों की कमान प्रशासकों के हाथ में होगी. इस फैसले से पहले प्रधानों ने जयपुर में मंत्रियों और वरिष्ठ अफसरों से वार्ता भी की थी, लेकिन सरकार ने प्रशासक नियुक्ति पर अपना रुख बरकरार रखा.

राज्य सरकार ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है. जिन पंचायत समितियों का कार्यकाल 11 दिसंबर 2025 तक समाप्त हो रहा है और जिनके चुनाव तय समय पर नहीं कराए जा पा रहे हैं, वहां निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के स्थान पर अब प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे. सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, संबंधित जिला कलेक्टर को अधिकृत किया गया है कि वे अपने जिले की प्रत्येक ऐसी पंचायत समिति में उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) को प्रशासक नियुक्त करें. ये नियुक्ति पंचायत समिति के कार्यकाल समाप्त होने की तारीख से प्रभावी होगी.

नव निर्वाचन तक रहेगा प्रशासक का कार्यकाल : पंचायती राज विभाग के शासन सचिव डॉ. जोगाराम के अनुसार नई पंचायत समिति के गठन और पहली बैठक से पहले तक प्रशासनिक कार्यभार एसडीओ के पास रहेगा. पंचायत समिति चुनाव समय पर न होने की स्थिति में प्रशासनिक कार्यों को निरंतर रखने और ग्रामीण विकास योजनाओं में बाधा रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है. अधिनियम के तहत जिला कलेक्टर को नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का अधिकार प्रदान किया गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया लंबित रहने के बावजूद मनरेगा, ग्रामीण विकास योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं और पंचायत समिति स्तर पर होने वाले रूटीन प्रशासनिक कार्य प्रशासक की निगरानी में सामान्य रूप से जारी रहेंगे.

