जयपुर, जोधपुर और कोटा के नगर निगमों में बोर्ड का कार्यकाल पूरा होते ही संभागीय आयुक्त होंगे प्रशासक
राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर कोटा, जयपुर और जोधपुर के नगर निगमों में प्रशासक नियुक्त किए हैं.
Published : October 24, 2025 at 9:53 PM IST
जयपुर: जोधपुर, कोटा और जयपुर के दोनों नगर निगमों में बोर्ड का कार्यकाल 9 नवम्बर को पूरा हो जाएगा. इसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था सुचारु रूप से बनाए रखने के लिए प्रशासक लगेंगे. सरकार ने अधिसूचना जारी कर जयपुर, जोधपुर, कोटा के संभागीय आयुक्तों को उनके स्थानीय निगमों में प्रशासक (Administrator) नियुक्त किया है. ये प्रशासक निर्वाचित बोर्ड के गठन तक निगम की समस्त शक्तियों, जिम्मेदारियों और कार्यों का संचालन करेंगे.
राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, जयपुर, जोधपुर और कोटा में संचालित नगर निगमों का कार्यकाल नवंबर 2025 में समाप्त हो रहा है. इन बोर्ड के विघटन के बाद शासन की निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रशासक नियुक्त किए गए हैं.
निर्वाचित बोर्ड के गठन तक प्रशासनिक नियंत्रण: अधिसूचना में कहा गया है कि इन संभागीय आयुक्तों को निगम बोर्ड की सभी शक्तियां (नीतिगत निर्णय, वित्तीय स्वीकृतियां, प्रशासनिक नियंत्रण, और नागरिक सेवाओं से जुड़े कार्य) अधिकार क्षेत्र में होंगी. स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक जुईकर प्रतीक शेखर ने बताया कि ये नियुक्ति अंतरिम व्यवस्था के रूप में की गई है, जो नए निर्वाचित बोर्ड के गठन तक प्रभावी रहेगी.
बहरहाल, वर्तमान में प्रदेश में कुल 312 नगरीय निकाय हैं. नवंबर में जयपुर, जोधपुर और कोटा के दो-दो निगमों के एकीकरण के बाद ये संख्या घटकर 309 रह जाएगी. सरकार ने इन शहरों के सीमा विस्तार, वार्ड परिसीमन और पुनर्गठन का कार्य पूरा कर लिया है. अगले महीने यहां प्रशासक नियुक्त हो जाएगा. नए बोर्ड के गठन तक ये व्यवस्था रहेगी. इन तीनों शहरों के दो-दो निगमों को सरकार पहले ही एक कर चुकी है. इसकी गजट अधिसूचना जारी हो चुकी है.
|जिला
|नगरीय निकाय का नाम
|नियुक्त प्रशासक
|जयपुर
|नगर निगम जयपुर (हेरिटेज / ग्रेटर)
|संभागीय आयुक्त, जयपुर
|जोधपुर
|नगर निगम जोधपुर (उत्तर / दक्षिण)
|संभागीय आयुक्त, जोधपुर
|कोटा
|नगर निगम कोटा (उत्तर / दक्षिण)
|संभागीय आयुक्त, कोटा